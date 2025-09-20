Las lecciones que aprendieron los ganadores de la lotería (y qué arrepentimientos tuvieron). Foto: REUTERS.

Después de ganar miles de millones de dólares, cualquiera pensaría que es extraño sentir arrepentimiento de haber comprado el billete ganador de la lotería. Pero es que no se trata solo de ganar el sorteo: después de eso, algunos premiados comenzaron a vivir una “pesadilla”.

En conversación con el New York Times, varios ganadores de lotería contaron sus experiencias y las lecciones que aprendieron después de haberse convertido en millonarios, solo comprando un boleto.

Esto, después de que en Estados Unidos, Powerball sorteara 826 millones de dólares en efectivo, el segundo premio más grande del país.

¿De qué se arrepintieron los ganadores de la lotería?

Cómo es ganarse la lotería

Era 1999 cuando Timothy Schultz, un estadounidense, se dio cuenta de que había ganado 28 millones de dólares. El billete ganador de ese tiempo se había vendido en la gasolinera donde él trabajaba, y afortunadamente, él había sido el comprador.

Más de dos décadas después, el hombre tiene un podcast donde habla con otros ganadores de lotería, y aseguró que la mayoría ganó gracias a los números que sus computadoras eligieron al azar.

Al convertirse en poseedor de tanto dinero de la noche a la mañana, Schultz también se dio cuenta de que había muchos “charlatanes” que le ofrecían gestionar sus millones. Por eso, su principal consejo es conseguir un asesor financiero que tenga experiencia tangible.

Y es que, si se maneja mal el dinero, puede comenzar una pesadilla: así le pasó a William Post, otro estadounidense que en 1988 ganó 16.2 millones de dólares en la lotería. Lo primero que hizo fue comprarse casas, autos y hasta un avión. En menos de un año, ya no tenía ni un centavo.

Además, sus familiares y su novia lo demandaron, y su propio hermano intentó matarlo.

Algo similar vivió Bradley Hahn, quien en 2016 ganó 10 millones de dólares. Después de pagar todas sus deudas, compró los dos autos de sus sueños, y comenzó a gastar todo su dinero, celebrando con “amigos” que se acercaron a él de inmediato.

Por ello, el consejo de Hahn es mantener un círculo pequeño de amigos , pues al ganar la lotería, son muchas las personas que se acercan por interés.

Otra lección que aprendió el mismo hombre fue a no arriesgar el dinero ganado, como al utilizar la plata en algún casino: “Ya ganaste. No te arriesgues”.

¿En qué gastar el dinero de la lotería?

No hay una sola respuesta. Pero los ganadores que conversaron con el NYT coinciden en que es necesario tomar decisiones premeditadas, y no gastar “a lo loco”.

Por ejemplo, Judy Dudley, otra premiada le dijo al mismo medio que ganó la lotería en 2022. Estaba sentada en la sala con su nieta cuando vio los mismos números de su boleta en la pantalla. Había ganado dos millones de dólares.

Era un día viernes, y tenía que esperar hasta el lunes para cobrar su premio. Durmió con el billete debajo de su almohada hasta que pudo ir a cobrarlo, y como no tenía deudas, decidió utilizar el dinero para construir un garaje que su esposo quería.

El resto, lo maneja con un asesor financiero de confianza.