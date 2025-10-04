SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Mundo

El lunes se reunirán Hamas e Israel en Egipto para negociar la liberación de rehenes israelíes y el fin al fuego en Gaza

En las conversaciones también participarían enviados por parte de Estados Unidos y de Qatar.

Joaquín BarrientosPor 
Joaquín Barrientos
Imagen referencial Rizek Abdeljawad

Este lunes 6 de octubre se darán inicio a las negociaciones entre Hamas y una delegación israelí en Egipto con el objetivo de definir la liberación de los restantes rehenes israelíes y para, eventualmente, concretar el final de la guerra en la Franja de Gaza.

La acción fue confirmada por el ministro de Exteriores de Egipto, Badr Abdelatty, en un comunicado que es citado por el Times of Israel.

Según un reporte por parte de Al Jazeera, se espera que la delegación de Hamas llegue a Sharm el-Sheikh, en Egipto, durante el lunes. El mismo medio señala que en las conversaciones también participaría una delegación qatarí.

Más temprano, se confirmó que Steve Witkoff, enviado de Estados Unidos para Medio Oriente, también viajaría a Egipto para participar en las negociaciones.

Las conversaciones se definirían con base al plan de 20 puntos presentado por Estados Unidos el pasado lunes.

Entre otros aspectos, se ordena un alto al fuego inmediato, la liberación de los rehenes vivos y muertos en 72 horas, así como la excarcelación de cientos de palestinos detenidos por Israel, el desarme de Hamas, una administración de transición presidida por el propio Trump y con posterioridad a ello una Autoridad Palestina tomaría el control.

Aunque la propuesta fue aceptada en general tanto por Israel como por Hamas, todavía quedan dudas respecto a las definiciones relativas al retiro de las Fuerzas de Defensa de Israel de territorio palestino y la vinculación que podría realizar Hamás con la entrega de los rehenes.

Lee también:

Más sobre:Guerra en Medio OrienteHamasIsraelPalestinaQatarFranja de Gaza

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Venezuela continúa con jornada de ejercicio militares mientras Diosdado Cabello carga contra EE.UU.

Recuperan dos contenedores robados desde San Antonio avaluados en $10 millones

Presupuesto 2026: UDI rechazará partidas de la Segpres y Segegob para impulsar la fusión de ambos ministerios

Detienen a sujeto que trasladaba cerca de 10 kilos de droga en Independencia

Amplían detención de los tres sujetos involucrados en el homicidio de un adolescente en Chillán Viejo

Netanyahu afirma que negociadores israelíes definirán detalles de liberación de cautivos

Lo más leído

1.
Ley de Presupuestos considera $151 millones para debut de Boric como expresidente y le pone un cerrojo para evitar rechazo

Ley de Presupuestos considera $151 millones para debut de Boric como expresidente y le pone un cerrojo para evitar rechazo

2.
Prensa egipcia apuntó a los responsables de quedar fuera de los octavos de final pese a la victoria sobre Chile

Prensa egipcia apuntó a los responsables de quedar fuera de los octavos de final pese a la victoria sobre Chile

3.
28 programas quedan con presupuesto $0 para el próximo año, liderados por ministerios de Desarrollo Social y Educación

28 programas quedan con presupuesto $0 para el próximo año, liderados por ministerios de Desarrollo Social y Educación

4.
Fallece destacado abogado penalista Nurieldín Hermosilla, padre de Juan Pablo y Luis Hermosilla

Fallece destacado abogado penalista Nurieldín Hermosilla, padre de Juan Pablo y Luis Hermosilla

5.
“Hace 6 semanas estaba contento con Matthei, no descarto que vuelva a cambiar”: Alessandri y descuelgue de gobernador en favor de Kast

“Hace 6 semanas estaba contento con Matthei, no descarto que vuelva a cambiar”: Alessandri y descuelgue de gobernador en favor de Kast

Portada del dia

⚡ Cyber LT: participa por un viaje a Buenos Aires ✈️

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

Las 8 rutinas “no negociables” de un cardiólogo de 95 años para aumentar la longevidad

Las 8 rutinas “no negociables” de un cardiólogo de 95 años para aumentar la longevidad

¿Leche entera o descremada? La ciencia revela cuál es mejor

¿Leche entera o descremada? La ciencia revela cuál es mejor

Estos son los 5 signos más tempranos y sutiles del Alzheimer, según una neuróloga

Estos son los 5 signos más tempranos y sutiles del Alzheimer, según una neuróloga

Servicios

A qué hora y dónde ver a Australia vs. Cuba por el Mundial Sub 20

A qué hora y dónde ver a Australia vs. Cuba por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a Argentina vs. Italia por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a Argentina vs. Italia por el Mundial Sub 20

A qué hora y dónde ver a México vs. Marruecos por el Mundial Sub 20

A qué hora y dónde ver a México vs. Marruecos por el Mundial Sub 20

Recuperan dos contenedores robados desde San Antonio avaluados en $10 millones
Chile

Recuperan dos contenedores robados desde San Antonio avaluados en $10 millones

Presupuesto 2026: UDI rechazará partidas de la Segpres y Segegob para impulsar la fusión de ambos ministerios

Detienen a sujeto que trasladaba cerca de 10 kilos de droga en Independencia

AFP Cuprum: “La licitación de stock se debería aplazar para no afectar la implementación de los fondos generacionales”
Negocios

AFP Cuprum: “La licitación de stock se debería aplazar para no afectar la implementación de los fondos generacionales”

Ramón Achurra, fruticultor: “Ojalá que esta temporada de la cereza no tengamos el desastre del año pasado”

La ambición de China Southern Power Grid por crecer en Transelec no incluye el control

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025
Tendencias

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

¿Leche entera o descremada? La ciencia revela cuál es mejor

Cuál es la “mejor característica nueva” que puede hacer ChatGPT por ti, según un experto en tecnología

El grupo de la muerte: México será el rival de Chile en octavos del Mundial y España elimina a Brasil
El Deportivo

El grupo de la muerte: México será el rival de Chile en octavos del Mundial y España elimina a Brasil

Al ritmo de Vinícius y Mbappé: Real Madrid vuelve a la victoria en LaLiga y le pone presión al Barcelona

Cerca de puestos de descenso: Francisco Sierralta anota su primer gol en Francia en la agónica derrota del Auxerre

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 4 y 5 de octubre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 4 y 5 de octubre

Más de 40 expositores de arte y diseño, talleres y música en vivo: así será la nueva edición de Plaza Pública

Monster Jam en Chile: esto debes saber de las tres fechas del show de motorsport más impactante del mundo

Reseña de libros: de Sara Mesa a Vincenzo Todisco
Cultura y entretención

Reseña de libros: de Sara Mesa a Vincenzo Todisco

Con la influencia de su madre y de Borges: llega un libro guía sobre la literatura de César Aira

El Gran Gatsby: 100 años de la brillante tragedia americana

Venezuela continúa con jornada de ejercicio militares mientras Diosdado Cabello carga contra EE.UU.
Mundo

Venezuela continúa con jornada de ejercicio militares mientras Diosdado Cabello carga contra EE.UU.

El lunes se reunirán Hamas e Israel en Egipto para negociar la liberación de rehenes israelíes y el fin al fuego en Gaza

Netanyahu afirma que negociadores israelíes definirán detalles de liberación de cautivos

Albina Choque Challapa: La imparable
Paula

Albina Choque Challapa: La imparable

Prematurez al alza: una alarma en medio de la crisis de natalidad en Chile

De ser “adoptada” a contribuir a las comunidades: el impacto de ser vista en la infancia