El lunes se reunirán Hamas e Israel en Egipto para negociar la liberación de rehenes israelíes y el fin al fuego en Gaza

Este lunes 6 de octubre se darán inicio a las negociaciones entre Hamas y una delegación israelí en Egipto con el objetivo de definir la liberación de los restantes rehenes israelíes y para, eventualmente, concretar el final de la guerra en la Franja de Gaza.

La acción fue confirmada por el ministro de Exteriores de Egipto, Badr Abdelatty, en un comunicado que es citado por el Times of Israel.

Según un reporte por parte de Al Jazeera, se espera que la delegación de Hamas llegue a Sharm el-Sheikh, en Egipto, durante el lunes. El mismo medio señala que en las conversaciones también participaría una delegación qatarí.

Más temprano, se confirmó que Steve Witkoff, enviado de Estados Unidos para Medio Oriente, también viajaría a Egipto para participar en las negociaciones.

Las conversaciones se definirían con base al plan de 20 puntos presentado por Estados Unidos el pasado lunes.

Entre otros aspectos, se ordena un alto al fuego inmediato, la liberación de los rehenes vivos y muertos en 72 horas, así como la excarcelación de cientos de palestinos detenidos por Israel, el desarme de Hamas, una administración de transición presidida por el propio Trump y con posterioridad a ello una Autoridad Palestina tomaría el control.

Aunque la propuesta fue aceptada en general tanto por Israel como por Hamas, todavía quedan dudas respecto a las definiciones relativas al retiro de las Fuerzas de Defensa de Israel de territorio palestino y la vinculación que podría realizar Hamás con la entrega de los rehenes.