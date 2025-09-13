SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Mundo

Netanyahu afirma que eliminar a los líderes de Hamas pondría fin a la guerra en Gaza

En una publicación en la red social X, el primer ministro de Israel aseguró además que a los jefes terroristas que viven en Qatar no les importan las personas que viven en la zona del conflicto.

Por 
Lya Rosen
OFICINA DEL PRIMER MINISTRO DE I

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó este sábado que el conflicto en la Franja de Gaza terminaría si los líderes de Hamas fuesen eliminados y los acusó de obstaculizar los intentos de pactar un alto al fuego.

A través de una publicación en su cuenta de X, afirmó que “a los jefes terroristas de Hamas que viven en Qatar no les importa la gente en Gaza. Bloquearon todos los intentos de cese al fuego para prolongar la guerra indefinidamente”.

“Deshacerse de ellos eliminaría el principal obstáculo para liberar a todos nuestros rehenes y terminar la guerra”, subrayó en el mismo mensaje.

Las declaraciones del premier israelí ocurren tras un ataque en Doha a principios de esta semana, dirigido contra un edificio utilizado por representantes del enclave palestino. Si bien el grupo no reportó bajas en su equipo negociador, funcionarios qataríes confirmaron posteriormente seis muertos, incluido un agente de seguridad qatarí, lo que provocó la condena internacional.

Por su parte, Estados Unidos dio a conocer su descontento con los ataques israelíes en Qatar, pero aseguró que esto no afectará su condición de aliado. El secretario de Estado, Marco Rubio, declaró: “Obviamente, no estábamos contentos con esto, el presidente no estaba contento”.

“No va a cambiar la naturaleza de nuestra relación con los israelíes, pero vamos a tener que hablar sobre ello, principalmente sobre qué impacto tiene esto”, añadió Rubio sobre el efecto que la ofensiva pueda tener en los esfuerzos diplomáticos para alcanzar un alto el fuego en Gaza.

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio. Foto: archivo.

Medios como el sitio de noticias iraquí Shafaq aseguran que las críticas internas a Netanyahu por los últimos sucesos en Qatar también están en aumento. El líder de la oposición, Yair Lapid, en una publicación en X, criticó al gobierno por “destruir la imagen internacional de Israel”, describiéndolo como una “mezcla letal de irresponsabilidad, inexperiencia y arrogancia” que está erosionando la posición global del país.

Las familias de los rehenes en Gaza expresaron además su alarma tras el ataque de Doha, advirtiendo que ponía en peligro las delicadas negociaciones. En un comunicado, acusaron a Netanyahu de socavar posibles acuerdos y de poner a los rehenes en mayor riesgo, enfatizando que las consideraciones políticas habían primado sobre su liberación.

El conflicto en Gaza se desencadenó por el ataque del movimiento terrorista palestino Hamas el 7 de octubre de 2023 en Israel, que causó la muerte de 1.219 israelíes, en su mayoría civiles, según un la agencia de noticias AFP. En ese momento los islamistas capturaron a 251 personas, de las que 49 siguen cautivas en Gaza y 27 habrían muerto, según el Ejército israelí.

Hasta el momento, según datos del Ministerio de Salud del gobierno de Hamas, que la ONU considera fiables, la ofensiva de represalia israelí en Gaza ha dejado más de 64.750 palestinos muertos.

Más sobre:NetanyahuHamasGazaIsraelrehenesguerraDohaQatarEstados Unidos

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Diego Pérez, el chileno que ganó el Emmy por El Pingüino: “Mi capítulo regalón fue el final”

El chileno Cristóbal Tapia de Veer tras su cuarto Emmy: “The White Lotus se ha ido transformando en un McDonald’s”

Rojos y mariquitas: un relato de Jaime Bayly

Felipe Pigna, historiador argentino: “Mi visión de José Miguel Carrera no es muy positiva, jugó para el lado equivocado”

Chile en 1810: los mitos en torno a una nación en ciernes

Horacio Salinas: “Juntarse con mis ex compañeros para celebrar los 60 años de Inti-Illimani sería un acto de cinismo”

Lo más leído

1.
Destino de senadora Rincón ya está echado: Tricel escucha alegatos y vota acuerdo en requerimiento para impedir tercera candidatura

Destino de senadora Rincón ya está echado: Tricel escucha alegatos y vota acuerdo en requerimiento para impedir tercera candidatura

2.
Tricel confirma admisibilidad de requerimiento de concejales de Santiago contra exalcaldesa Irací Hassler

Tricel confirma admisibilidad de requerimiento de concejales de Santiago contra exalcaldesa Irací Hassler

3.
Se rompe la tradición: Mario Desbordes no bailará un primer pie de cueca con representante del gobierno

Se rompe la tradición: Mario Desbordes no bailará un primer pie de cueca con representante del gobierno

4.
A qué hora y dónde ver a Chile vs. Luxemburgo por la Copa Davis en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Chile vs. Luxemburgo por la Copa Davis en TV y streaming

5.
Jara resiente su desempeño en primer debate y hace autocrítica: “Consumí mi tiempo tratando de responder interpelaciones”

Jara resiente su desempeño en primer debate y hace autocrítica: “Consumí mi tiempo tratando de responder interpelaciones”

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Manuel Monsalve: “Cometí un error, pero no cometí un delito”
Exclusivo

Manuel Monsalve: “Cometí un error, pero no cometí un delito”

Cuáles son los 5 países más seguros del mundo en 2025 (y qué lugar ocupa Chile)

Cuáles son los 5 países más seguros del mundo en 2025 (y qué lugar ocupa Chile)

Quién es Tyler Robinson, el presunto tirador que asesinó a Charlie Kirk

Quién es Tyler Robinson, el presunto tirador que asesinó a Charlie Kirk

Cómo es el nuevo iPhone 17 de Apple

Cómo es el nuevo iPhone 17 de Apple

Por Alejandro Jofré

Servicios

Hasta 35°C: pronostican altas temperaturas para zonas de dos nortinas regiones del país

Hasta 35°C: pronostican altas temperaturas para zonas de dos nortinas regiones del país

Dónde y a qué ver a Deportes Limache vs. Universidad Católica por TV y streaming

Dónde y a qué ver a Deportes Limache vs. Universidad Católica por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Chile vs. Luxemburgo por la Copa Davis en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Chile vs. Luxemburgo por la Copa Davis en TV y streaming

Cómo era el modus operandi de la red colombiana de préstamos ilegales y lavado de dinero en Concepción
Chile

Cómo era el modus operandi de la red colombiana de préstamos ilegales y lavado de dinero en Concepción

Manuel Monsalve: “Cometí un error que me puso en una situación en la que nunca pensé estar, pero no cometí un delito”

Oposición emplaza a Jara por fallo que inhabilita a Jadue a competir en las parlamentarias

Quiénes son y qué hacen los tres hijos de Jorge Gálmez, protagonistas de la venta de Mall Sport
Negocios

Quiénes son y qué hacen los tres hijos de Jorge Gálmez, protagonistas de la venta de Mall Sport

¿Por qué invertir en Chile?

¿Cuánto gana Walmart en Chile? La desconocida cifra del gigante del retail

5 grandes anuncios de la Nintendo Direct de septiembre
Tendencias

5 grandes anuncios de la Nintendo Direct de septiembre

Por qué el régimen de Kim Jong Un está ejecutando a cada vez más personas en Corea del Norte, según un informe de la ONU

Cuáles son los 5 países más seguros del mundo en 2025 (y qué lugar ocupa Chile)

Arde Independiente: hinchas molestos, estira su racha sin ganar y se queda sin entrenador
El Deportivo

Arde Independiente: hinchas molestos, estira su racha sin ganar y se queda sin entrenador

Copa Davis: Christian Garin sufre más de la cuenta para ganar el primer punto de Chile ante Luxemburgo

En vivo: la UC va por una nueva victoria en su visita contra Deportes Limache

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de septiembre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de septiembre

Guía de fondas veganas para las Fiestas Patrias 2025

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero

Diego Pérez, el chileno que ganó el Emmy por El Pingüino: “Mi capítulo regalón fue el final”
Cultura y entretención

Diego Pérez, el chileno que ganó el Emmy por El Pingüino: “Mi capítulo regalón fue el final”

El chileno Cristóbal Tapia de Veer tras su cuarto Emmy: “The White Lotus se ha ido transformando en un McDonald’s”

Rojos y mariquitas: un relato de Jaime Bayly

Polonia despliega aviones ante la amenaza de ataques con drones rusos
Mundo

Polonia despliega aviones ante la amenaza de ataques con drones rusos

Netanyahu afirma que eliminar a los líderes de Hamas pondría fin a la guerra en Gaza

Republicanos oficia a Gajardo por “retraso injustificado de nombramientos de jueces” en Antofagasta, Santiago y Valdivia

El miedo a engordar enferma más que una empanada
Paula

El miedo a engordar enferma más que una empanada

Datos Paula: plantas para aprender, inspirarse y cuidarse

Hablemos de amor: Él se atrevió pero yo me asusté