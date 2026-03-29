El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, defendió este domingo la actuación de la policía israelí luego de que impidiera el ingreso del Patriarca Latino de Jerusalén , el cardenal Pierbattista Pizzaballa, a la iglesia del Santo Sepulcro para participar en la misa de Domingo de Ramos.

Según señaló la autoridad, el procedimiento se ajustó a las medidas de seguridad vigentes en el país en el contexto de la guerra en Medio Oriente, que incluyen restricciones a las concentraciones masivas y controles en lugares de alta concurrencia.

El hecho ocurrió durante una de las celebraciones más importantes del calendario cristiano, lo que generó cuestionamientos desde el Patriarcado Latino, que previamente había denunciado el incidente como un hecho sin precedentes.

Netanyahu defiende actuar policial tras bloqueo a líder católico en Jerusalén durante Domingo de Ramos

Desde el Gobierno israelí, en tanto, sostienen que las limitaciones responden a criterios de seguridad y se aplican de manera general, en medio de un escenario de alta tensión en la región.

El episodio se suma a la cancelación de actividades tradicionales de Semana Santa en Jerusalén, marcadas este año por las restricciones derivadas del conflicto en curso.