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    Policía israelí impidió celebración de Domingo de Ramos en la Iglesia del Santo Sepulcro

    A través de un comunicado del Patriarcado Latino, representante de la Iglesia Católica en Jerusalén, aseguraron que esta situación ocurría por primera vez en siglos.

    Antonella CicarelliPor 
    Antonella Cicarelli

    Esta mañana la policía de Israel impidió que el patriarca latino, Pierbattista Pizzaballa, representante de la Iglesia Católica en Tierra Santa entrara en la Basílica del Santo Sepulcro en Jerusalén, cuando se dirigían a celebrar la misa del Domingo de Ramos.

    En un comunicado del Patriarcado explicaron que el cardenal Pizzaballa junto al padre Francesco Ielpo, custodio de la Iglesia del Santo Sepulcro, “fueron interceptados en el camino, mientras se desplazaban en privado y sin ningún rasgo de procesión o acto ceremonial, y se vieron obligados a regresar”.

    Como consecuencia, por primera vez en siglos, los líderes de la Iglesia no pudieron celebrar la Misa del Domingo de Ramos en el Santo Sepulcro.

    “Este incidente sienta un grave precedente y atenta contra la sensibilidad de miles de millones de personas en todo el mundo que, durante esta semana, miran hacia Jerusalén”, señalaron en la declaración.

    Desde la oficina del patriarca ya habían anunciado días antes que el Domingo de Ramos sería sin procesión de fieles. Asimismo, en febrero también tuvieron que cancelar las festividades de Cuaresma en Jerusalén.

    “Los jefes de las Iglesias han actuado con plena responsabilidad y, desde el inicio de la guerra, han cumplido con todas las restricciones impuestas: se cancelaron las reuniones públicas, se prohibió la asistencia y se tomaron medidas para transmitir las celebraciones a cientos de millones de fieles en todo el mundo, quienes, durante estos días de Pascua, dirigen su mirada a Jerusalén y a la Iglesia del Santo Sepulcro”, afirmaron.

    Desde febrero, a causa del conflicto bélico, las autoridades israelíes prohibieron la aglomeración de más de 50 personas, tanto en iglesias católicas, mezquitas, sinagogas y otros lugares.

    Finalmente la misa se realizó en la Basílica de Getsemaní al pie del Monte de los Olivos con presencia limitada de miembros del clérigo.

    Desde Italia, el ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, dijo que “he dado instrucciones al embajador israelí para que sea convocado mañana al Ministerio de Asuntos Exteriores para solicitar aclaraciones sobre la decisión de impedir que el Cardenal Pizzaballa celebre el Domingo de Ramos”.

    En otra publicación calificó esta acción como “inaceptable” y expresó su solidaridad con los líderes de la Iglesia.

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