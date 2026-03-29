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    Los hutíes aseguran haber lanzado un segundo ataque contra el sur de Israel

    Los rebeldes advirtieron que continuarán con los ataques “hasta que el enemigo criminal cese sus ataques y agresiones”.

    Por 
    Europa Press

    La insurgencia hutí de Yemen asegura haber lanzado un segundo ataque contra territorio israelí este sábado, que se suma a un primer bombardeo de esta mañana, que ha marcado su incorporación a la guerra regional desatada tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán hace un mes.

    “Nuestras Fuerzas Armadas han lanzado una segunda operación militar con un bombardeo de misiles de crucero y drones contra varios objetivos militares y vitales pertenecientes al enemigo sionista en el sur de la Palestina ocupada (Israel)”, ha declarado el portavoz militar hutí, Yahya Sari, en un mensaje en redes.

    Los rebeldes hutíes han anunciado que continuarán con sus operaciones militares en los próximos días “hasta que el enemigo criminal cese sus ataques y agresiones”.

    Medios israelíes han identificado este segundo ataque con el que ha tenido como objetivo a la turística ciudad de Eilat, en el sur de Israel, durante la noche de este sábado. En un primer momento, el ataque se había atribuido a un misil iraní.

    A este bombardeo se suma el lanzado la mañana del sábado por los rebeldes hutíes contra el sur de Israel, que ha hecho sonar las alarmas en Beersheba y ha sido interceptado por el Ejército israelí.

    Los insurgentes, al mando desde hace una década de la capital de Yemen, Saná, y amplias regiones del país, ocupan una posición de importancia estratégica en este conflicto, al contar con proyectiles y drones capacitados para alcanzar el sur de Israel a través del mar Rojo o por encima de Arabia Saudí o Jordania, cuyas defensas ahora mismo están dedicadas al derribo de proyectiles iraníes.

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