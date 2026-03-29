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    De Robert De Niro a Bruce Springsteen: las celebridades que se unieron a las protestas No Kings en EE.UU.

    Dentro de los manifestantes contra el presidente Donald Trump estuvieron artistas como el protagonista de Taxi Driver, que llamó a decirle "no a un líder corrupto que se enriquece junto a sus amigos de la clase de Epstein", y el cantautor, quien interpretó su canción de protesta Streets of Minneapolis.

    Por 
    Lya Rosen
    Robert De Niro y Bruce Springsteen en las marchas No King. Captura de pantalla.

    Este sábado, miles de manifestantes se tomaron las calles de las principales ciudades de Estados Unidos bajo el lema No Kings -Sin Reyes-, para protestar contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la guerra contra Irán y el alto costo de la vida.

    En una serie de marchas y eventos que también atrajeron a un destacado grupo de personalidades públicas y celebridades, desde Minneapolis, pasando por Washington, San Francisco y Seattle, hasta Nueva York.

    Última metrópolis donde Robert De Niro (Taxi Driver) se unió a figuras como la fiscal general del estado, Letitia James; el defensor del pueblo de la ciudad, Jumaane Williams; el reverendo Al Sharpton y la conductora de TV Padma Lakshmi.

    Junto a ellos encabezó la marcha que comenzó en Central Park, portando una pancarta que decía “protegemos nuestra democracia: la gente antes que los multimillonarios; protegemos a nuestros vecinos”.

    Sin embargo, la participación del famoso actor no quedó ahí, ya que después hizo una intervención donde, con micrófono en mano, afirmó que “es hora de decir no a los reyes. Es hora de decir no a Donald Trump”.

    “No a las guerras innecesarias que roban nuestros recursos, sacrifican a nuestros valientes soldados y masacran a inocentes”, lanzó.

    Para luego agregar: “No a un líder corrupto que se enriquece junto a sus amigos de la clase de Epstein. No a quitarle la atención médica a los más vulnerables. No a alimentos, energía y vivienda inasequibles. No a la inflación en su nivel más alto desde el Covid. No a matones enmascarados del gobierno disparando contra nuestros vecinos en las calles”.

    Captura de pantalla.

    Por su parte, la concentración principal en Minneapolis se convirtió en un importante evento cultural y político, donde se reunieron autoridades y legisladores, como el gobernador de Minnesota, Tim Walz, y el senador Bernie Sanders.

    Además de artistas como Joan Baez, Tom Morello, Jane Fonda y Bruce Springsteen, quien interpretó su canción de protesta Streets of Minneapolis como acto principal del evento y dio una pequeña alocución ante la multitud.

    “Las tropas federales sembraron muerte y terror en las calles de Minneapolis. Eligieron la ciudad equivocada. La fuerza y ​​la solidaridad del pueblo de Minneapolis y de Minnesota fueron una inspiración para todo el país. Su fortaleza y su compromiso nos demostraron que esto sigue siendo Estados Unidos”, afirmó el cantante y compositor.

    Captura de pantalla.

    Por su parte, Fonda optó por no pronunciar un discurso y, en su lugar, leyó una declaración de Becca Good, la esposa de Renee Good, una de las víctimas -junto a Alex Pretti- de los tiroteos mortales efectuados por agentes federales del ICE.

    “La verdad es que estoy desconsolada”, comenzó leyendo la actriz y activista, para luego continuar: “Extraño a mi esposa. El mundo ahora sabe que mi esposa irradiaba alegría y una bondad incomparable”.

    “Todos los que estaban allí cuando me arrebataron a mi esposa vieron sus vidas destrozadas ese día, incluidos esos agentes. Lo que necesitamos es que se deje de destruir vidas”, continuó la declaración que culminó con la actriz replicando las palabras de Good: “Tenemos que abordar las causas profundas de estos problemas y detener esta violencia de raíz”.

    Más sobre:No KingsMarchaEstados UnidosRobert De NiroBruce SpringsteenJane FondaMundo

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