Netanyahu visita ciudad en la que cayeron misiles iraníes y advierte: “Irán pagará un alto precio por matar civiles”

El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu visitó este domingo Bat Yam, ciudad en la que un misil de origen iraní mató a cuatro personas.

Previamente, el presidente de Israel, Isaac Herzog, se dirigió a este lugar para reunirse con los residentes y los servicios de emergencia.

Desde un edificio destrozado por el impacto, Netanyahu advirtió que “Irán pagará un alto precio por asesinar deliberadamente a nuestros ciudadanos, mujeres y niños. Nosotros también lograremos nuestros objetivos y los atacaremos con contundencia. Sentirán el poder de nuestro brazo”.

16/02/2025 El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu POLITICA ORIENTE PRÓXIMO ASIA ISRAEL OFICINA DEL PRIMER MINISTRO DE ISRAEL OFICINA DEL PRIMER MINISTRO DE I

“Estamos aquí porque estamos en una campaña existencial, algo que hoy es evidente para todos los ciudadanos de Israel. Piensen en lo que podría suceder si Irán tuviera armas atómicas para lanzar sobre ciudades israelíes. Piensen en lo que podría suceder si Irán tuviera 20.000 misiles de ese tipo”, alertó.

La escalada del histórico conflicto entre Israel e Irán se intensificó el viernes, cuando Tel Aviv lanzó una oleada de ataques aéreos que acabaron con la vida de altos militares, científicos nucleares y civiles iraníes. Cifras no oficiales divulgadas por medios iraníes fijaron en 78 los muertos y 328 los heridos.

Israel justificó sus ataques al acusar a Irán de “una agresión en curso”, que no especificó. Según reporta The New York Times, una fuente militar israelí aseguró bajo condición de anonimato que los ataques tenían como objetivo elementos del programa nuclear de Irán, como ha sido la tónica durante décadas. Previamente el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) había establecido que Irán no estaba cumpliendo con sus obligaciones de no proliferación nuclear.

Irán respondió con drones y una serie de misiles que lograron burlar -aunque no del todo- el sistema de defensa aéreo que tiene Israel (la llamada “cúpula de hierro). De acuerdo con el último reporte de las autoridades israelíes, son al menos 13 los muertos y 380 los heridos producto de los ataques de Irán.