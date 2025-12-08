VOTA INFORMADO por $1100
    Mundo

    Netanyahu y Trump fijan reunión clave para destrabar el plan de paz en Gaza en medio de tensiones con Hamas

    El encuentro, programado para el 29 de diciembre en Estados Unidos, abordará los próximos pasos del acuerdo, incluida la eventual creación de una fuerza internacional en el enclave palestino.

    Por 
    Roberto Martínez
     
    Europa Press
    Donald Trump y Benjamin Netanyahu Elizabeth Frantz

    El gobierno de Israel confirmó este lunes que el primer ministro Benjamin Netanyahu sostendrá una reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el próximo 29 de diciembre, en un encuentro considerado decisivo para el plan de paz que Washington impulsa para la Franja de Gaza.

    La cita se desarrollará en un contexto de fuertes tensiones y con acusaciones directas entre Israel y Hamas, que mantienen estancado el acuerdo alcanzado en octubre.

    Según explicó el portavoz del gobierno israelí, Shosh Bedrosian, ambos mandatarios “discutirán los futuros pasos y fases” del plan, así como los avances y exigencias relativas a la fuerza internacional de estabilización que Estados Unidos propone desplegar en el enclave palestino.

    Esta fuerza tendría como objetivo reemplazar de manera progresiva a las tropas israelíes que permanecen dentro de Gaza desde el inicio del alto el fuego.

    Un acuerdo en un punto crítico

    El plan de paz atraviesa un momento particularmente delicado. Hamas ha denunciado que Israel ha incumplido el alto el fuego pactado en octubre, al mantener operaciones militares que -según la organización palestina- han dejado más de 350 muertos en las últimas semanas.

    Por su parte, el gobierno israelí insiste en que no se retirará completamente de Gaza hasta que Hamas entregue los restos del último rehén que mantiene en su poder y acceda a un proceso de desarme total.

    Si bien Hamas ha abierto la puerta -de manera preliminar- a discutir este punto, ha dejado claro que cualquier avance depende primero de que se concrete el despliegue de la fuerza internacional de seguridad, encargada de garantizar el tránsito ordenado hacia una Gaza sin presencia militar israelí.

    Una agenda aún más amplia

    Aunque desde Tel Aviv solo confirmaron formalmente la reunión del día 29, el canal N12 de la televisión israelí aseguró que Netanyahu realizará un viaje de ocho días a Estados Unidos que incluiría dos encuentros con Trump.

    La cadena también indicó que las reuniones se llevarían a cabo en Mar-a-Lago, la propiedad del mandatario estadounidense en Florida.

    Durante esa visita prolongada, Netanyahu también sostendría reuniones con figuras clave de la administración Trump, entre ellas el vicepresidente JD Vance, el secretario de Estado Marco Rubio y el secretario de Defensa Pete Hegseth, de acuerdo con la misma fuente.

    En el mismo tenor, la Casa Blanca ha intentado que el presidente egipcio, Abdelfatá al Sisi, también participe en el encuentro, dada la influencia de Egipto en las negociaciones y su condición de vecino directo de Gaza. Sin embargo, su presencia aún no ha sido confirmada.

