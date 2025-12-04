VOTA INFORMADO por $1100
    Mundo

    Nicolás Maduro confirma que conversó por teléfono de manera "cordial" con Donald Trump

    El mandatario venezolano además afirmó, en un programa emitido por la cadena de televisión estatal VTV, que para él es “bienvenido el diálogo, bienvenida la diplomacia, porque siempre buscaremos la paz”.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    Foto: REUTERS.

    El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, confirmó este miércoles que mantuvo una conversación “cordial” con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en medio de las tensiones entre Caracas y Washington a causa de los ataques del Pentágono contra supuestas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico, que ya dejan más de 80 fallecidos.

    Una confirmación que el mandatario venezolano efectuó en un programa emitido en la cadena de televisión estatal VTV, asegurando que: “Hace unos diez días, aproximadamente, desde la Casa Blanca llamaron al Palacio de Miraflores (sede del Gobierno venezolano) y tuve una conversación telefónica con el presidente Donald Trump”.

    “Puedo decir que la conversación fue en un tono de respeto, inclusive puedo decir que fue cordial”, afirmó Maduro.

    El mandatario además aseguró que “si esa llamada significa que se están dando pasos hacia un diálogo respetuoso de Estado a Estado, de país a país, bienvenido el diálogo, bienvenida la diplomacia, porque siempre buscaremos la paz”.

    La llamada de Trump a Maduro

    La conversación telefónica entre los mandatarios de EE.UU. y Venezuela se habría realizado el 21 de noviembre, y en esta Trump dejó al descubierto la reducción de opciones de Maduro para negociar su salida del poder con garantías de seguridad y levantamiento de sanciones.

    De acuerdo a Reuters, en dicha conversación el presidente estadounidense rechazó la mayoría de las condiciones planteadas por Maduro y le dio una semana para abandonar el país junto a su familia hacia un destino a elección. Un plazo que venció el viernes pasado, un día antes de que la Casa Blanca anunciara el cierre del espacio aéreo de Venezuela.

    Durante la llamada de menos de 15 minutos, el líder del régimen chavista le propuso a su homólogo dejar el poder a cambio de una amnistía legal total para él y su familia, el levantamiento de todas las sanciones estadounidenses y el término de un caso emblemático ante la Corte Penal Internacional, como consignó la agencia de noticias.

    Las peticiones también habrían incluido el retirar sanciones a más de 100 funcionarios del gobierno venezolano acusados de violaciones de derechos humanos, narcotráfico o corrupción por EE.UU., y que la vicepresidenta Delcy Rodríguez fuera quien encabezara un gobierno interino mientras se realicen nuevas elecciones.

    Sin embargo, como informó Reuters, Trump habría rechazado casi todas las solicitudes de Maduro en la llamada en que también participó el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y solo le habría ofrecido un salvoconducto por siete días para salir de Venezuela.

    El respaldo de Trump a los ataques en el Caribe

    Por su parte, Trump, quien el domingo confirmó la conversación telefónica con Maduro, sin dar detalles sobre la misma, reafirmó este miércoles desde el Despacho Ova, su respaldo a los ataques a las supuestas embarcaciones de narcotraficantes.

    “Apoyo la decisión de inutilizar los barcos y a quienquiera que los pilote”, señaló al ser consultado sobre la controvertida decisión de atacar por segunda vez a los supervivientes de un primer bombardeo contra una lancha a principios de septiembre, matando finalmente a sus 11 tripulantes.

    “La mayoría ya no están, pero quienesquiera que los piloten son culpables de intentar matar gente en nuestro país”, afirmó el jefe de Estado norteamericano, justificando así una decisión tomada por el almirante Frank Bradley y respaldada “al cien por cien” por el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, en palabras de la Casa Blanca.

    Sin embargo, eludió las preguntas sobre si Bradley y Hegseth deberían ser castigados por el doble ataque de septiembre, como informó CNN.

    “Creo que van a descubrir que esto es la guerra, que estas personas estaban matando a nuestra gente por millones. Creo que van a descubrir que hay mucha gente dispuesta a apoyar lo que están haciendo, destruir esos barcos. Y muy pronto, vamos a empezar a hacerlo también en tierra”, aseguró Trump.

