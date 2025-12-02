Revelan nuevos detalles de llamado telefónico: Trump dio a Maduro una semana para dejar el poder

Una conversación telefónica sostenida el 21 de noviembre entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su par venezolano, Nicolás Maduro, dejó al descubierto la reducción de opciones del mandatario chavista para negociar su salida del poder con garantías de seguridad y levantamiento de sanciones.

De acuerdo con fuentes citadas por la agencia internacional Reuters, el mandatario republicano rechazó la mayoría de las condiciones planteadas por Maduro y le dio una semana para abandonar el país junto a su familia hacia un destino a elección. Ese plazo venció el viernes pasado y, al día siguiente, Washington anunció el cierre del espacio aéreo de Venezuela.

Las condiciones que Maduro pidió

Según consigna el medio, durante la llamada -que duró menos de 15 minutos- el líder del régimen chavista habría propuesto dejar el poder a cambio de amnistía legal total para él y su familia, el levantamiento de todas las sanciones estadounidenses y el término de un caso emblemático ante la Corte Penal Internacional.

Además, solicitó retirar sanciones a más de 100 funcionarios del gobierno venezolano -acusados por EE.UU. de violaciones de derechos humanos, narcotráfico o corrupción- y planteó que la vicepresidenta Delcy Rodríguez encabezara un gobierno interino con miras a nuevas elecciones.

Según las mismas fuentes, Trump rechazó casi todas las solicitudes. A lo sumo, le ofreció salvoconducto por siete días. Vencido el plazo, procedió con el cierre del espacio aéreo venezolano como señal de presión.

Una creciente presión

La llamada ocurrió tras meses de escalada de presión estadounidense sobre Caracas, donde se han ocurrido operaciones contra presuntas lanchas del narcotráfico en el Caribe; amenazas públicas de extender acciones militares a tierra; y la declaración del Cartel de los Soles -organización que Washington vincula a Maduro- como grupo terrorista extranjero.

Al respecto, el régimen venezolano ha negado todas las acusaciones y sostuvo que EE.UU. busca un cambio de régimen para controlar recursos estratégicos, incluido el petróleo.

Cabe señalar que, inicialmente, se había revelado que el presidente norteamericano había hablado con Maduro, pero no detalló contenidos. La Casa Blanca declinó ampliar información, mientras el Ministerio de Información de Venezuela no respondió a las consultas.

Luego, el diario The Miami Herald reveló previamente varios aspectos de la conversación, aunque el ultimátum de una semana no se había conocido.

¿Puede haber aún una salida negociada?

Ayer domingo, Trump mantuvo reuniones con asesores para revisar la campaña de presión. No obstante, Reuters dio a conocer que desde Washington no descartan reabrir una vía de negociación, pero aún persisten desacuerdos mayores y detalles sin resolver.

Entretanto, EE.UU. elevó a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca al arresto de Maduro, y mantiene premios de 25 millones por otros altos funcionarios, incluido el ministro del Interior Diosdado Cabello.

En tanto, el gobernante venezolano, sin referirse a la llamada, juró el lunes “lealtad absoluta” al pueblo venezolano durante una manifestación.