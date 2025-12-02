VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Revelan nuevos detalles de llamado telefónico: Trump dio a Maduro una semana para dejar el poder

    El diálogo, que habría ocurrido el 21 de noviembre, terminó con un ultimátum para el líder venezolano, el rechazo a sus exigencias y una escalada de presión que incluyó sanciones, amenazas militares y la clausura del tráfico aéreo desde y hacia Venezuela.

    Por 
    Roberto Martínez

    Una conversación telefónica sostenida el 21 de noviembre entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su par venezolano, Nicolás Maduro, dejó al descubierto la reducción de opciones del mandatario chavista para negociar su salida del poder con garantías de seguridad y levantamiento de sanciones.

    De acuerdo con fuentes citadas por la agencia internacional Reuters, el mandatario republicano rechazó la mayoría de las condiciones planteadas por Maduro y le dio una semana para abandonar el país junto a su familia hacia un destino a elección. Ese plazo venció el viernes pasado y, al día siguiente, Washington anunció el cierre del espacio aéreo de Venezuela.

    Las condiciones que Maduro pidió

    Según consigna el medio, durante la llamada -que duró menos de 15 minutos- el líder del régimen chavista habría propuesto dejar el poder a cambio de amnistía legal total para él y su familia, el levantamiento de todas las sanciones estadounidenses y el término de un caso emblemático ante la Corte Penal Internacional.

    Además, solicitó retirar sanciones a más de 100 funcionarios del gobierno venezolano -acusados por EE.UU. de violaciones de derechos humanos, narcotráfico o corrupción- y planteó que la vicepresidenta Delcy Rodríguez encabezara un gobierno interino con miras a nuevas elecciones.

    Según las mismas fuentes, Trump rechazó casi todas las solicitudes. A lo sumo, le ofreció salvoconducto por siete días. Vencido el plazo, procedió con el cierre del espacio aéreo venezolano como señal de presión.

    Una creciente presión

    La llamada ocurrió tras meses de escalada de presión estadounidense sobre Caracas, donde se han ocurrido operaciones contra presuntas lanchas del narcotráfico en el Caribe; amenazas públicas de extender acciones militares a tierra; y la declaración del Cartel de los Soles -organización que Washington vincula a Maduro- como grupo terrorista extranjero.

    Al respecto, el régimen venezolano ha negado todas las acusaciones y sostuvo que EE.UU. busca un cambio de régimen para controlar recursos estratégicos, incluido el petróleo.

    Cabe señalar que, inicialmente, se había revelado que el presidente norteamericano había hablado con Maduro, pero no detalló contenidos. La Casa Blanca declinó ampliar información, mientras el Ministerio de Información de Venezuela no respondió a las consultas.

    Luego, el diario The Miami Herald reveló previamente varios aspectos de la conversación, aunque el ultimátum de una semana no se había conocido.

    ¿Puede haber aún una salida negociada?

    Ayer domingo, Trump mantuvo reuniones con asesores para revisar la campaña de presión. No obstante, Reuters dio a conocer que desde Washington no descartan reabrir una vía de negociación, pero aún persisten desacuerdos mayores y detalles sin resolver.

    Entretanto, EE.UU. elevó a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca al arresto de Maduro, y mantiene premios de 25 millones por otros altos funcionarios, incluido el ministro del Interior Diosdado Cabello.

    En tanto, el gobernante venezolano, sin referirse a la llamada, juró el lunes “lealtad absoluta” al pueblo venezolano durante una manifestación.

    Más sobre:Crisis en VenezuelaNicolás MaduroDonald TrumpEE.UU.Caribe

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Despachan a ley proyecto que restablece feriado bancario del 31 de diciembre

    Tras definición del PDG: Kaiser afirma que anular el voto “fortalece la opción totalitaria en Chile”

    Investigan amenaza de tiroteo en la PUCV y de ataque explosivo en el Hospital Psiquiátrico del Salvador en Valparaíso

    Contraloría ordena sumario en Aduanas de Talcahuano por fallas graves en controles del Puerto Coronel

    Pese a mejor Imacec de octubre, alta base de comparación podría impedir meta de Hacienda de PIB de 2,5% en 2025

    “Llama la atención que no haya negado los hechos”: abogados constitucionalistas abren comisión revisora de AC contra juez Simpertigue

    Lo más leído

    1.
    Justicia condena al Estado a pagar indemnización casi $500 millones a dueños de ex Fuente Alemana por falta de servicio tras estallido

    Justicia condena al Estado a pagar indemnización casi $500 millones a dueños de ex Fuente Alemana por falta de servicio tras estallido

    2.
    Exfuncionaria de la PDI que quedó parapléjica en el estallido social acusa presunta “omisión ilegal” en su ascenso

    Exfuncionaria de la PDI que quedó parapléjica en el estallido social acusa presunta “omisión ilegal” en su ascenso

    3.
    Tres nuevas patologías ingresan al GES y plan suma 90 enfermedades cubiertas

    Tres nuevas patologías ingresan al GES y plan suma 90 enfermedades cubiertas

    4.
    El fraude interno que denuncia Minera Los Pelambres con más de $8.000 millones en perjuicios

    El fraude interno que denuncia Minera Los Pelambres con más de $8.000 millones en perjuicios

    5.
    Revelan nuevos detalles de llamado telefónico: Trump dio a Maduro una semana para dejar el poder

    Revelan nuevos detalles de llamado telefónico: Trump dio a Maduro una semana para dejar el poder

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    En qué país podría exiliarse Nicolás Maduro si huye de Venezuela, según analistas

    En qué país podría exiliarse Nicolás Maduro si huye de Venezuela, según analistas

    Anuncian el regreso de la lluvia en la Región Metropolitana: cuándo comienzan las precipitaciones

    Anuncian el regreso de la lluvia en la Región Metropolitana: cuándo comienzan las precipitaciones

    SSD para PS5: ¿Mejor que comprar la PlayStation 5 Pro?

    SSD para PS5: ¿Mejor que comprar la PlayStation 5 Pro?

    Científicos identifican la edad en la que comenzamos a envejecer más rápido

    Científicos identifican la edad en la que comenzamos a envejecer más rápido

    Servicios

    ISP advierte nuevos riesgos graves asociados a medicamento usado en cáncer de próstata

    ISP advierte nuevos riesgos graves asociados a medicamento usado en cáncer de próstata

    Últimos días para postular a jardines infantiles y salas cuna de Junji e Integra: cómo hacer el trámite online

    Últimos días para postular a jardines infantiles y salas cuna de Junji e Integra: cómo hacer el trámite online

    Comienza la Caravana Navideña Coca Cola 2025: revisa las fechas y recorrido por comuna

    Comienza la Caravana Navideña Coca Cola 2025: revisa las fechas y recorrido por comuna

    ISP advierte nuevos riesgos graves asociados a medicamento usado en cáncer de próstata
    Chile

    ISP advierte nuevos riesgos graves asociados a medicamento usado en cáncer de próstata

    Tras definición del PDG: Kaiser afirma que anular el voto “fortalece la opción totalitaria en Chile”

    Investigan amenaza de tiroteo en la PUCV y de ataque explosivo en el Hospital Psiquiátrico del Salvador en Valparaíso

    Despachan a ley proyecto que restablece feriado bancario del 31 de diciembre
    Negocios

    Despachan a ley proyecto que restablece feriado bancario del 31 de diciembre

    Pese a mejor Imacec de octubre, alta base de comparación podría impedir meta de Hacienda de PIB de 2,5% en 2025

    Empresas en Chile suman ganancias por US$20 mil millones a septiembre y Latam es la compañía con mayores utilidades

    SSD para PS5: ¿Mejor que comprar la PlayStation 5 Pro?
    Tendencias

    SSD para PS5: ¿Mejor que comprar la PlayStation 5 Pro?

    La habilidad que podría retrasar el envejecimiento del cerebro, según un estudio

    Qué se sabe sobre el juicio por corrupción contra Netanyahu en Israel y su solicitud de indulto

    Con fantasmas de la B y cantando Américo: las burlas de Audax Italiano a Unión Española por su descenso
    El Deportivo

    Con fantasmas de la B y cantando Américo: las burlas de Audax Italiano a Unión Española por su descenso

    Eduardo Vargas anota el gol que clasifica a Audax Italiano a la Sudamericana y deja a Colo Colo con un pie y medio afuera

    Elite Junior Tour Championship: Juan Vial parte como líder de la última fecha del circuito de Joaquín Niemann

    Orquesta Filarmónica de Santiago: esto debes saber de los conciertos por la gran celebración de sus 70 años
    Finde

    Orquesta Filarmónica de Santiago: esto debes saber de los conciertos por la gran celebración de sus 70 años

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 29 y 30 de noviembre

    Feria Pulsar celebrará sus 15 años con más de 30 artistas: Javiera Mena, Ana Tijoux, Joe Vasconcellos y De Saloon lideran el cartel

    Florinda Meza está en Chile y al recordar a Chespirito confirma que el romance partió en el país
    Cultura y entretención

    Florinda Meza está en Chile y al recordar a Chespirito confirma que el romance partió en el país

    Fother Muckers hará un concierto centrado exclusivamente en la primera época de The Beatles

    Resurrección

    Revelan nuevos detalles de llamado telefónico: Trump dio a Maduro una semana para dejar el poder
    Mundo

    Revelan nuevos detalles de llamado telefónico: Trump dio a Maduro una semana para dejar el poder

    Pese a incertidumbre sobre candidato ganador: Honduras vira a la derecha en elección presidencial y se suma a Argentina y Bolivia

    Tragedia en el sudeste asiático: Inundaciones dejan más de 1.100 muertos y obligan al despliegue de militares

    Bárbara Sepúlveda: “Para una correcta implementación de la ley contra la violencia hacia las mujeres se requiere mucha voluntad política”
    Paula

    Bárbara Sepúlveda: “Para una correcta implementación de la ley contra la violencia hacia las mujeres se requiere mucha voluntad política”

    Trastornos alimentarios: el problema de salud pública que Chile no está enfrentando

    27 historias de amor: la voz íntima de las cuidadoras de Teletón