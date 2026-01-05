SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Nicolás Maduro es trasladado al tribunal de Nueva York para comparecer ante la justicia estadounidense

    Revisa imágenes de su llegada al edificio de justicia donde le notificarán formalmente los cargos en su contra.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza

    Este lunes 5 de enero se inicia el proceso judicial contra Nicolás Maduro, exlíder del régimen de Venezuela, y su esposa, Cilia Flores, luego de ser capturados en una operación militar estadounidense y ser trasladado a territorio norteamericano.

    Cerca de las 09.30 horas de Chile -es decir, 07.30 horas local- llegó Maduro hasta las dependencias del Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, donde el exlíder deberá comparecer ante un juez federal, quien le notificará formalmente los cargos en su contra.

    Los delitos por lo que es acusado Maduro, tienen que ver con conspiración para por cometer narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos contra los Estados Unidos.

    Según informaron las autoridades estadounidenses, en el tribunal federal de Nueva York se llevará a cabo la instancia a las 12.00 horas local (14.00 horas de Chile) y “se celebrará bajo supervisión del juez Alvin K. Hellerstein en la calle Pearl, 500, sala 26A”.

    El exlíder del régimen de Venezuela llegó hasta las inmediaciones donde se lo vio esposado y cojeando al bajar del vehículo que lo trasladó.

    Más sobre:Nicolás MaduroEstados UnidosCilia FloresVenezuela

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Minuto a Minuto| Revisa el inicio del proceso judicial en contra de Nicolás Maduro en Estados Unidos

    El check list al día: Wom pagó la multa por incumplimientos en la red 5G

    Orquesta Sinfónica Nacional de Chile interpretará Carmina Burana en el Estadio Nacional

    Codelco cerró 2025 con ligero aumento productivo: alcanzó las 1.332.000 toneladas de cobre

    Quién es Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro, y por qué fue detenida por Estados Unidos

    Verano 2026: Se espera un mayor turismo interno y destacan destinos como Isla de Pascua

    Lo más leído

    1.
    Delcy Rodríguez llama a la cooperación con Estados Unidos en su primer mensaje como presidenta encargada de Venezuela

    Delcy Rodríguez llama a la cooperación con Estados Unidos en su primer mensaje como presidenta encargada de Venezuela

    2.
    Quién es Alvin K. Hellerstein, el juez federal que dirigirá la primera audiencia contra Nicolás Maduro en Nueva York

    Quién es Alvin K. Hellerstein, el juez federal que dirigirá la primera audiencia contra Nicolás Maduro en Nueva York

    3.
    Gobierno de Cuba confirma muerte de 32 connacionales que prestaban servicio en guardia de Maduro en Venezuela

    Gobierno de Cuba confirma muerte de 32 connacionales que prestaban servicio en guardia de Maduro en Venezuela

    4.
    Analistas advierten sobre efecto que operación de Trump en Venezuela puede tener en resolución de otros conflictos

    Analistas advierten sobre efecto que operación de Trump en Venezuela puede tener en resolución de otros conflictos

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La severa crítica de Donald Trump al actor George Clooney por haber obtenido la nacionalidad francesa

    La severa crítica de Donald Trump al actor George Clooney por haber obtenido la nacionalidad francesa

    Qué se sabe de la reciente muerte de la hija del actor Tommy Lee Jones

    Qué se sabe de la reciente muerte de la hija del actor Tommy Lee Jones

    Qué causa el 50% de los ataques cardíacos en mujeres jóvenes, según un reciente estudio

    Qué causa el 50% de los ataques cardíacos en mujeres jóvenes, según un reciente estudio

    5 mitos sobre la leche, aclarados por expertos en salud

    5 mitos sobre la leche, aclarados por expertos en salud

    Servicios

    Rating del domingo 4 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 4 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Revisa los resultados de la PAES 2025 y cómo realizar la postulación a universidades

    Revisa los resultados de la PAES 2025 y cómo realizar la postulación a universidades

    Temblor hoy, lunes 5 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 5 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Senador Insulza propone perfil de Alfredo Moreno para liderar Cancillería de Kast tras nuevo escenario en Venezuela
    Chile

    Senador Insulza propone perfil de Alfredo Moreno para liderar Cancillería de Kast tras nuevo escenario en Venezuela

    Resultados PAES Admisión 2026: autoridades destacan estabilidad en los puntajes promedio aunque reportan baja en Ciencias

    Proclamación oficial en el Tricel, viaje a Perú y reunión en ICARE: la extensa agenda de José Antonio Kast para esta semana

    El check list al día: Wom pagó la multa por incumplimientos en la red 5G
    Negocios

    El check list al día: Wom pagó la multa por incumplimientos en la red 5G

    Codelco cerró 2025 con ligero aumento productivo: alcanzó las 1.332.000 toneladas de cobre

    Verano 2026: Se espera un mayor turismo interno y destacan destinos como Isla de Pascua

    Quién es Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro, y por qué fue detenida por Estados Unidos
    Tendencias

    Quién es Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro, y por qué fue detenida por Estados Unidos

    Lluvia en Santiago: qué comunas tendrán precipitaciones en este día nublado

    Qué es la diabetes tipo 5, un nuevo tipo de esta enfermedad que no respondería a los tratamientos tradicionales

    Colo Colo hace caja con dos de sus figuras: los albos cierran millonarias ventas de Vicente Pizarro y Alan Saldivia
    El Deportivo

    Colo Colo hace caja con dos de sus figuras: los albos cierran millonarias ventas de Vicente Pizarro y Alan Saldivia

    Cómo fue el emotivo reencuentro entre Charles Aránguiz y Eduardo Vargas en la primera práctica de la U

    José Ignacio Cornejo sigue como el mejor chileno y se ubica octavo tras la segunda etapa del Dakar

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    Festival de Cine Las Condes 2026: la programación y dónde comprar las entradas

    Orquesta Sinfónica Nacional de Chile interpretará Carmina Burana en el Estadio Nacional
    Cultura y entretención

    Orquesta Sinfónica Nacional de Chile interpretará Carmina Burana en el Estadio Nacional

    Conflicto en Venezuela impide a DiCaprio llegar a Palm Springs para recibir premio internacional

    Fallece a los 46 años Bret Hanna-Shuford, exactor de Broadway y creador de Broadway Husbands

    Minuto a Minuto| Revisa el inicio del proceso judicial en contra de Nicolás Maduro en Estados Unidos
    Mundo

    Minuto a Minuto| Revisa el inicio del proceso judicial en contra de Nicolás Maduro en Estados Unidos

    China pide a Estados Unidos evitar usar la “amenaza china” para “justificar” sus posibles acciones en Groenlandia

    Nicolás Maduro es trasladado al tribunal de Nueva York para comparecer ante la justicia estadounidense

    Vision boards: más allá del collage, pensar los propósitos juntas
    Paula

    Vision boards: más allá del collage, pensar los propósitos juntas

    Regenerar la piel desde dentro

    Año nuevo, la balanza y el eterno propósito de bajar de peso