Nicolás Maduro es trasladado al tribunal de Nueva York para comparecer ante la justicia estadounidense

Este lunes 5 de enero se inicia el proceso judicial contra Nicolás Maduro, exlíder del régimen de Venezuela, y su esposa, Cilia Flores, luego de ser capturados en una operación militar estadounidense y ser trasladado a territorio norteamericano.

Cerca de las 09.30 horas de Chile -es decir, 07.30 horas local- llegó Maduro hasta las dependencias del Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, donde el exlíder deberá comparecer ante un juez federal, quien le notificará formalmente los cargos en su contra.

Los delitos por lo que es acusado Maduro, tienen que ver con conspiración para por cometer narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos contra los Estados Unidos.

Según informaron las autoridades estadounidenses, en el tribunal federal de Nueva York se llevará a cabo la instancia a las 12.00 horas local (14.00 horas de Chile) y “se celebrará bajo supervisión del juez Alvin K. Hellerstein en la calle Pearl, 500, sala 26A”.

El exlíder del régimen de Venezuela llegó hasta las inmediaciones donde se lo vio esposado y cojeando al bajar del vehículo que lo trasladó.