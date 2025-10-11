SUSCRÍBETE
Mundo

“No está en un mínimo pensamiento dejar el país”: Dina Boluarte niega haber buscado asilo tras su destitución

En breves declaraciones a la prensa, tras la aprobación del Congreso del Perú de su vacancia presidencial, la expresidenta de Perú además aseguró estar tranquila pese a las investigaciones en su contra.

Por 
Lya Rosen
Dina Boluarte. Archivo. PRESIDENCIA DE PERÚ

En horas de esta tarde, tras varias noticias que especulaban sobre su salida del país, la expresidenta de Perú, Dina Boluarte, dio una breves declaraciones a la prensa en las que desmintió la idea de buscar asilo en el extranjero y reiteró estar tranquila pese a las investigaciones en su contra.

“Desde ayer y desde esta mañana se han estado indicando a través de los medios de comunicación que estaba no habida o que había buscado un asilo. Nada de ello es cierto”, afirmó Boluarte en la puerta de su casa en el distrito limeño de Surquillo luego de ser destituida de su cargo por el Congreso.

Para luego afirmar que “no está ni siquiera en el más mínimo pensamiento ni mi sentimiento patriótico dejar el país”.

“Tan es así que tras haber vivido siete años en el extranjero he regresado a la patria porque siempre ha estado en mi corazón servir al Perú. Lo he hecho en mi calidad de presidenta de la República y estoy tranquila con mi conciencia”, aseguró.

La exmandataria aprovecho la ocasión para afirmar que está tranquila pese a las investigaciones en su contra. “Estoy tranquila con mi conciencia. Aquellos casos que están en investigación en el Ministerio Público, no soy responsable de ninguno de ellos. La calma está en mí, estoy en mi hogar y estaré permanentemente en el país”.

Además, en compañía de su abogado Juan Carlos Portugal, se dio el tiempo de comentar lo que hizo tras su destitución la noche de ayer. “A las 11, casi 12 de la noche, el Congreso notificó la vacancia y a mi casa llegué aproximadamente a las tres de la mañana. Hoy he estado descansando como corresponde y estoy acá”.

La moción de vacancia contra Boluarte

En una sesión extendida este jueves el pleno del Congreso de la República peruana, aprobó, con 122 votos a favor, la moción de vacancia contra Dina Boluarte para destituirla como presidenta por su incapacidad para frenar la ola de criminalidad que afecta al país.

Esto se concreta a seis meses de que se realicen elecciones generales, cuando Perú se encuentra sumido en una crisis por una escalada de inseguridad y violencia, que quedó otra vez de manifiesto tras el ataque de la popular banda de cumbia Agua Marina.

Tras la destitución de Boluarte, José Jerí, un abogado de 39 años y líder del Congreso, asumió la presidencia afirmando que lideraría el gobierno de transición y que le declaraba la guerra al crimen organizado que está afectando al país.

La exmandataria aún es investigada por la fiscalía, entre otros cargos, por financiamiento ilegal y abandono de sus funciones. Además de ser parte del denominado caso “Rolexgate”, una presunta trama de regalos suntuosos, como relojes de lujo, a cambio de favores.

