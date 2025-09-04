“¡No se mata una idea!”: Hijo de Bolsonaro llama a manifestaciones en medio del juicio contra su padre

Flávio Bolsonaro, el senador e hijo del expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, llamó a manifestarse en medio del juicio que enfrenta su padre por un intento de golpe de estado.

A través de X es que llamó a manifestarse el próximo 7 de septiembre apuntando que "¡No se mata una idea!“, y que ”el 7 de septiembre seremos millones de brasileños en las calles, unidos en un solo grito de libertad".

“No sólo por el presidente Bolsonaro, sino por todos aquellos que hoy sufren la tiranía de unos pocos”, agregó, enfatizando que “¡Es la voz del pueblo la que resonará, es Brasil el que se levantará!"

El 7 de septiembre se celebra la independencia de Brasil y los seguidores de Bolsonaro han convocado a diferentes concentraciones y manifestaciones en su apoyo.

Finalmente según señaló en el mensaje “¡Salgamos a la calle! Que Dios bendiga nuestro Brasil".

El pasado 2 de septiembre comenzó el juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro, quien es acusado de encabezar un intento de golpe de estado tras las elecciones de 2022.

El juicio se espera que se extienda hasta el próximo 12 de septiembre, ocasión en que el Tribunal Supremo en Brasilia, emitirá un veredicto.