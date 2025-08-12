“No sea hipócrita”: Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos se enfrentan en pleno luto por muerte de Miguel Uribe Turbay

Tras el asesinato del senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay (39), su cuerpo fue velado en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional en Bogotá este lunes, donde se instaló la capilla ardiente en la que permanecerá hasta este miércoles, en medio de un fuerte dispositivo de seguridad y la presencia de familiares, colegas y líderes políticos.

En ese contexto es que el expresidente Juan Manuel Santos (2010-2018) llegó hasta el Capitolio a despedir a Uribe Turbay en la noche de este lunes y despertó la furia de Álvaro Uribe Vélez, líder del Centro Democrático y exmandatario (2002-2010), quien lo acusó públicamente de “hipocresía” por su presencia en el lugar , constató la revista Semana.

“En esta hora de dolor aumenta mi tormento al ver en la pantalla de la distancia la hipocresía de Santos, que devolvió el poder a los criminales”, escribió en X Uribe Vélez, quien permanece en su finca en Rionegro, Antioquia, donde cumple su condena de primera instancia de 12 años de prisión domiciliaria tras ser declarado culpable de soborno de testigos y fraude procesal.

Como era de esperarse, Santos no se quedó callado y respondió por la misma red social.

“Expresidente Uribe, lo invita a dejar atrás el odio. Hoy, más que nunca, el país necesita grandeza y ejemplo de ambos”, le contestó Santos.

Uribe Vélez volvió a escribir: “ No sea hipócrita que usted le devolvió el narcotráfico y el poder de asesinar a los criminales. No llore por Miguel (Uribe Turbay), que usted tiene bastante culpa . Y para consolidar la entrega del país al narcoterrorismo, usted se hizo elegir con la trampa, la mentira y el dinero corrupto de Odebrecht”.

Pero no solo Uribe Vélez se molestó con la presencia de Santos en el Capitolio. También su partido, el Centro Democrático, al que pertenecía Miguel Uribe Turbay.

Desde sus canales oficiales, la colectividad fue enfática en el rechazo a la presencia de Santos en el homenaje. En su mensaje, el partido sostuvo que ver al exmandatario en ese recinto era ofensivo, aduciendo que sus políticas y las de su gobierno, junto a las de sus aliados, terminaron alentando la violencia que hoy enluta al país.

Y destacaron su malestar por la ausencia física del propio Álvaro Uribe, a quien calificaron como “injustamente privado de su libertad”. El Centro Democrático defendió su legado como un dirigente que luchó frontalmente contra la violencia, subrayando así la distinción entre ambos expresidentes en la percepción de sus seguidores.

Aquí no hay odio, expresidente Santos (@JuanManSantos), sino dignidad, algo que usted parece desconocer. Su cinismo e hipocresía son incompatibles con el dolor que millones de colombianos sentimos.



