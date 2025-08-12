SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Mundo

“No sea hipócrita”: Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos se enfrentan en pleno luto por muerte de Miguel Uribe Turbay

Los exmandatarios colombianos tuvieron un fuerte cruce en redes sociales, que comenzó porque Santos llegó al velatorio del senador y precandidato presidencial del Centro Democrático. “No llore por Miguel, que usted tiene bastante culpa”, le reprochó Uribe Vélez.

Marta QuinterosPor 
Marta Quinteros
Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe Vélez. Foto: Archivo

Tras el asesinato del senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay (39), su cuerpo fue velado en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional en Bogotá este lunes, donde se instaló la capilla ardiente en la que permanecerá hasta este miércoles, en medio de un fuerte dispositivo de seguridad y la presencia de familiares, colegas y líderes políticos.

En ese contexto es que el expresidente Juan Manuel Santos (2010-2018) llegó hasta el Capitolio a despedir a Uribe Turbay en la noche de este lunes y despertó la furia de Álvaro Uribe Vélez, líder del Centro Democrático y exmandatario (2002-2010), quien lo acusó públicamente de “hipocresía” por su presencia en el lugar, constató la revista Semana.

En esta hora de dolor aumenta mi tormento al ver en la pantalla de la distancia la hipocresía de Santos, que devolvió el poder a los criminales”, escribió en X Uribe Vélez, quien permanece en su finca en Rionegro, Antioquia, donde cumple su condena de primera instancia de 12 años de prisión domiciliaria tras ser declarado culpable de soborno de testigos y fraude procesal.

Como era de esperarse, Santos no se quedó callado y respondió por la misma red social.

“Expresidente Uribe, lo invita a dejar atrás el odio. Hoy, más que nunca, el país necesita grandeza y ejemplo de ambos”, le contestó Santos.

Uribe Vélez volvió a escribir: “No sea hipócrita que usted le devolvió el narcotráfico y el poder de asesinar a los criminales. No llore por Miguel (Uribe Turbay), que usted tiene bastante culpa. Y para consolidar la entrega del país al narcoterrorismo, usted se hizo elegir con la trampa, la mentira y el dinero corrupto de Odebrecht”.

Pero no solo Uribe Vélez se molestó con la presencia de Santos en el Capitolio. También su partido, el Centro Democrático, al que pertenecía Miguel Uribe Turbay.

Desde sus canales oficiales, la colectividad fue enfática en el rechazo a la presencia de Santos en el homenaje. En su mensaje, el partido sostuvo que ver al exmandatario en ese recinto era ofensivo, aduciendo que sus políticas y las de su gobierno, junto a las de sus aliados, terminaron alentando la violencia que hoy enluta al país.

Y destacaron su malestar por la ausencia física del propio Álvaro Uribe, a quien calificaron como “injustamente privado de su libertad”. El Centro Democrático defendió su legado como un dirigente que luchó frontalmente contra la violencia, subrayando así la distinción entre ambos expresidentes en la percepción de sus seguidores.

Resulta ofensivo ver a Juan Manuel Santos en la cámara ardiente de Miguel Uribe, considerando que su legado y el de sus aliados contribuyó a la violencia que hoy enluta al país… Es igualmente doloroso que el expresidente Uribe, quien lideró la lucha contra la violencia y salvó a Colombia de la destrucción, se encuentre injustamente privado de su libertad y no pueda rendir homenaje a Miguel Uribe en este momento de dolor”, señalaron

Más sobre:Álvaro UribeJuan Manuel SantosMiguel Uribe TurbayColombiaCapitolioCentro DemocráticoMundo

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Carabineros ofrece puestos para personal civil en ocho regiones del país

Desbordes valora fallo de la Corte de Apelaciones que inhabilita a Daniel Urrutia y arremete contra el juez: “Es un actor político”

Las gestiones de Territoria para reconvertir el edificio de la Bolsa de Santiago

Este miércoles comienzan a regir los prefijos obligatorios para identificar llamadas de spam

Tras disturbios en el INBA: UDI pide tramitación de proyecto que veta de gratuidad a alumnos involucrados en actos violentos

Víctimas de Sunflower presentan cuatro querellas por estafa y denuncian lavado de activos

Lo más leído

1.
Diputada Paula Labra emplaza a Presidente Boric tras publicación de su test de drogas y le pide respaldar proyecto de ley

Diputada Paula Labra emplaza a Presidente Boric tras publicación de su test de drogas y le pide respaldar proyecto de ley

2.
5 hábitos para mejorar la memoria, según la neurociencia

5 hábitos para mejorar la memoria, según la neurociencia

3.
El tenso cruce entre Kaiser y el PC por proyecto que encarga al SML identificar osamentas de detenidos desaparecidos

El tenso cruce entre Kaiser y el PC por proyecto que encarga al SML identificar osamentas de detenidos desaparecidos

4.
Hallazgo de joyas en fundo Las Tórtolas abre nueva pista en búsqueda de María Ercira

Hallazgo de joyas en fundo Las Tórtolas abre nueva pista en búsqueda de María Ercira

5.
El golpe de mesa de Vodanovic contra la jugada de Martínez que dejó sin cupo a Gustavo Gatica

El golpe de mesa de Vodanovic contra la jugada de Martínez que dejó sin cupo a Gustavo Gatica

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Pasajeros captan a un niño manejando microbús: el chofer autorizó al menor

Pasajeros captan a un niño manejando microbús: el chofer autorizó al menor

Dato útil: ¿Es buen momento para cumplir el sueño de la casa propia?

Dato útil: ¿Es buen momento para cumplir el sueño de la casa propia?

Dramáticos registros de los masivos incendios que están afectando a España

Dramáticos registros de los masivos incendios que están afectando a España

El “juego” del calamar: este pescador se jactaba de su gran captura y el molusco reaccionó sorpresivamente

El “juego” del calamar: este pescador se jactaba de su gran captura y el molusco reaccionó sorpresivamente

Servicios

Fonda del Parque O’Higgins: confirman artistas invitados y precios de las entradas

Fonda del Parque O’Higgins: confirman artistas invitados y precios de las entradas

Rating del lunes 11 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del lunes 11 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Aguinaldo de Fiestas Patrias: revisa los montos y requisitos para recibirlo

Aguinaldo de Fiestas Patrias: revisa los montos y requisitos para recibirlo

Carabineros ofrece puestos para personal civil en ocho regiones del país
Chile

Carabineros ofrece puestos para personal civil en ocho regiones del país

Desbordes valora fallo de la Corte de Apelaciones que inhabilita a Daniel Urrutia y arremete contra el juez: “Es un actor político”

Tras disturbios en el INBA: UDI pide tramitación de proyecto que veta de gratuidad a alumnos involucrados en actos violentos

Las gestiones de Territoria para reconvertir el edificio de la Bolsa de Santiago
Negocios

Las gestiones de Territoria para reconvertir el edificio de la Bolsa de Santiago

Este miércoles comienzan a regir los prefijos obligatorios para identificar llamadas de spam

Víctimas de Sunflower presentan cuatro querellas por estafa y denuncian lavado de activos

Los crudos relatos de los norcoreanos que aseguran haber sido enviados a Rusia para trabajar “como esclavos”
Tendencias

Los crudos relatos de los norcoreanos que aseguran haber sido enviados a Rusia para trabajar “como esclavos”

Quién es “Chipi”, el delincuente y principal sospechoso de la muerte de Miguel Uribe Turbay

Este teléfono funciona como una laptop de bolsillo con dos pantallas y multitarea sin lag

Exjugador de la UC sorprende al revelar las razones de su retiro: “Sentí que estaba dañando a mi hija”
El Deportivo

Exjugador de la UC sorprende al revelar las razones de su retiro: “Sentí que estaba dañando a mi hija”

Atleta muere tras desplomarse por las altas temperaturas en los Juegos Mundiales

Golpe de autoridad: Luis Enrique sorprende y deja fuera de la Supercopa al portero del PSG Gianluigi Donnarumma

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Una nueva era: Taylor Swift anuncia su nuevo disco
Cultura y entretención

Una nueva era: Taylor Swift anuncia su nuevo disco

Un Beatle con resaca y un romance incipiente: las curiosidades de A Hard Day’s Night, la primera película de The Beatles

Jennifer Aniston y la lucha de Matthew Perry contra las adicciones: “Me alegra que haya superado ese dolor”

“No sea hipócrita”: Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos se enfrentan en pleno luto por muerte de Miguel Uribe Turbay
Mundo

“No sea hipócrita”: Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos se enfrentan en pleno luto por muerte de Miguel Uribe Turbay

Comisión Europea denuncia obstáculos a la ayuda humanitaria en Gaza y considera “insuficiente” la mejora

Radiografía a la seguridad de Washington D.C.: ¿Por qué Trump desplegó soldados de la Guardia Nacional?

Cuidado personal: qué mira la justicia al decidir con quién viven los hijos
Paula

Cuidado personal: qué mira la justicia al decidir con quién viven los hijos

Regenerar, hidratar y proteger: el poder de los aceites naturales

“No estaba rota”: Florencia vivió 18 años sin saber que era autista