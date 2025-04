Noboa interesado en acuerdo con EE.UU. para combatir crimen organizado en Ecuador

El reelecto presidente de Ecuador, Daniel Noboa, expresó su interés por consolidar un acuerdo de cooperación con Estados Unidos para combatir las pandillas y el crimen organizado, que tiene sometido a un alto grado de inseguridad a ese país sudamericano.

En una entrevista con CNN, Noboa aclaró que su intención es que el gobierno de Donald Trump lo apoye en las operaciones de seguridad, pero recalcó que si se da tal situación las tropas estadounidenses no operarían en las calles de la ciudades ecuatorianas.

“Nos gustaría cooperar con las fuerzas estadounidenses, y creo que hay muchas maneras de hacerlo, especialmente en el seguimiento de las operaciones ilegales que se mueven fuera de Ecuador, pero el control de las operaciones estará en manos de nuestros militares y nuestra policía”, precisó.

Noboa se reunió en forma privada antes de su reelección con Trump en Florida, donde se logró avanzar en una estrategia conjunta entre Ecuador y EE.UU.

“Ahora solo necesitamos otra reunión, después de las elecciones, como presidente electo, para consolidarlo”, expresó.

Sobre el encuentro con el magnate republicano, el gobernante ecuatoriano relató que “hablamos de temas migratorios, me preguntó qué tal me parecía lo que había hecho con Venezuela. Yo le dije que me parece bien”.

Sobre las deportaciones masivas de migrantes en Estados Unidos y la situación migratoria de los ecuatorianos, señaló que “Ecuador no está en la lista de prioridad” para deportaciones.

Al ser consultado sobre lo que ocurre con el presidente salvadoreño Nayib Bukele y su eventual estrategia sobre seguridad con el gobierno de Trump, manifestó que “mi caso es diferente al de El Salvador. Y ambos nos respetamos. Ambos nos apoyamos, pero al mismo tiempo, son realidades distintas. Y tenemos que ver las cosas según cada país”.

En ese sentido, afirmó que la situación por la que atraviesa El Salvador es muy distinta a Ecuador, y que su relación con Trump no es comparable a la que este mantiene con Bukele, quien aceptó la deportación de migrantes venezolanos desde EE.UU., con antecedentes criminales como miembros del Tren de Aragua.

Noboa realizará su ceremonia de investidura el próximo 24 de mayo, a la que invitó a Trump y Bukele, quienes ya confirmaron su asistencia.