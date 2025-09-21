“Nos acerca a la soberanía”: Ministra de Relaciones Exteriores de Palestina valora el reconocimiento de tres nuevos países

La Ministra de Estado de Asuntos Exteriores y Expatriados, Dra. Varsen Aghabekian Shahin.

Este domingo, Inglaterra, Canadá y Australia reconocieron formalmente el Estado Palestino. Con ello, se unen a otras naciones que ya lo han reconocido y que buscan una medida para solucionar el grave problema entre Palestina e Israel.

Tras las declaraciones de los tres países, según Reuters, la ministra de Relaciones Exteriores de Palestina, Varsen Aghabekian Shahin, comentó este domingo que los países que reconocen al Estado palestino esta semana están dando un paso irreversible que preserva la solución de dos Estados y acerca la independencia y la soberanía palestinas.

“Ahora es el momento. Mañana es una fecha histórica que debemos aprovechar. No es el final”, dijo Shahin.

Agregó que “es un paso que nos acerca a la soberanía y la independencia. Puede que no ponga fin a la guerra mañana, pero es un avance que debemos aprovechar y ampliar”.

“Este reconocimiento no es ciertamente simbólico. Es un paso práctico, tangible e irreversible que los países deben dar si están interesados ​​en preservar la solución de dos Estados”, afirmó Shahin.

Ahora bien, esta medida ha sido criticada por Israel y Estados Unidos. De hecho, el primer ministro Benjamin Netanyahu, declaró este mes que “nunca habría un Estado palestino”.

Ante ello, y según Reuters, Shahin dijo que Israel no tenía intención de negociar, citando las declaraciones de Netanyahu en una ceremonia este mes.

Esta ceremonia tenía el propósito de construir un nuevo asentamiento en Cisjordania ocupada por Israel que separaría a las comunidades palestinas del norte de las del sur.