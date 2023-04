Nueva York declara la guerra a roedores: la Gran Manzana presenta a la “zar de las ratas”

El anuncio de trabajo que hace cuatro meses se vio en las calles de Nueva York, uno de lugares más famosos de Estados Unidos, bien podría haber sido considerado como una broma pesada por muchos. La ciudad buscaba un líder “sanguinario” que fuera “ultra motivado” y que debía mostrarse “decidido a estudiar todas las soluciones desde varios ángulos”, pero que también tuviera “determinación e instinto asesino” para la “matanza a gran escala”.

No buscaban a una persona que padeciera de sociopatía, ni menos a un homicida en masa, sino a un zar de las ratas, una persona dispuesta a hacerse cargo del problema que desde hace años afecta a la ciudad que nunca duerme.

Y hace unos días, el alcalde Eric Adams, un expolicía que aseguró tiempo atrás que “no hay nada que odie más que las ratas”, anunció que encontró a la persona ideal. Se trata de Kathleen Corradi, experta en ordenación del territorio y sostenibilidad del Departamento de Educación de la ciudad que estará encargada de abordar el problema.

Una rata corre por una acera en la nieve en el distrito de Manhattan de la ciudad de Nueva York, el 2 de diciembre de 2019. Foto: Reuters

Fiel al rimbombante cartel de búsqueda de personal, Adams no nombró a Corradi como la zar de ratas -cargo que oficialmente se llama directora de mitigación de roedores-, sino que la “ungió”, se leía en el comunicado oficial del ayuntamiento de Nueva York. “Las ratas van a odiar a Kathy”, aseguró el edil, quien incluso categorizó a los ratones como el “enemigo público número 1″ de la ciudad.

“La Ciudad de Nueva York ha hecho mucho recientemente en lo que respecta a la lucha contra el enemigo público número uno: las ratas. Pero estaba claro que necesitábamos a alguien centrado únicamente en liderar nuestros esfuerzos de reducción de ratas en los cinco condados, y hoy me enorgullece anunciar a Kathy Corradi como la primera zar de las ratas de la ciudad de Nueva York”, aseguró Adams en un comunicado.

El puesto le significará a Corradi un sueldo anual de 155.000 dólares, explicó The New York Times, monto que equivale a un poco más de 120 millones de pesos chilenos. La licenciada en Ciencias en Biología de Eckerd College también cuenta con un Máster en Ciencias en Sostenibilidad Urbana de The City College of New York.

Entre sus tareas estará el supervisar al equipo de expertos que ya existe y que trabaja en el problema, el que data, incluso, de hace siglos.

El alcalde Adams también anunció la nueva Zona de mitigación de ratas de Harlem y una inversión de 3,5 millones de dólares a partir del año fiscal 2023 para expandir y acelerar el trabajo de reducción de ratas en todo Harlem.

Tantas ratas como ciudadanos

Una de las leyendas urbanas que envuelven a la Gran Manzana es que en Nueva York hay tantas ratas como ciudadanos, lo que quedó registrado por el famoso novelista inglés Charles Dickens, quien se quejó de la presencia de los roedores cuando visitó la ciudad en 1842, recordó El Mundo.

Tiempo atrás, en 2015, un video se viralizó por su peculiar protagonista: una rata corría por las escaleras de una estación de metro -algo nada extraño, afirman los habitantes de la urbe-, pero lo hacía con una porción entera de pizza entre sus dientes, lo que le valió el apodo de “Rata Pizza”.

“Puede que Nueva York sea famosa por la ‘Rata Pizza’, pero las ratas y las condiciones que ayudan a su propagación ya no se van a tolerar: no más aceras sucias, espacios abandonados ni madrigueras”, dijo en un comunicado la recientemente “ungida” zar de las ratas.

Otra prueba de la aversión de la ciudad por las ratas es la existencia de distintas inversiones millonarias impulsadas por el gobierno local para erradicar a estos roedores, destacando el hielo seco y los baños de alcohol, detalló El Mundo. En Manhattan, incluso existe una asociación de vecinos autonombrada como R.A.T.S. (acrónimo de ratas en inglés), la que organiza salidas grupales junto a sus perros para cazar la mayor cantidad posible, agregó el mismo medio.

La directora de mitigación de roedores dijo también que estaban abiertos a la búsqueda de soluciones más humanas para erradicar a los animales, consignó The New York Times.

Robert Sullivan, escritor del libro llamado Ratas, dijo al periódico neoyorquino que “la presencia de ratas indica un problema en el funcionamiento de la ciudad, y que se encontraba “esperanzado” tras ver la conferencia de prensa en la que se presentó a Corradi. “Las ratas son un síntoma de problemas sistémicos, como el saneamiento, la salud, la vivienda y la justicia económica”, agregó.