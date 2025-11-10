Ocho personas mueren y 24 resultan heridas tras explosión de un auto en Nueva Delhi

Un auto explotó el lunes en un barrio densamente poblado de Nueva Delhi, India, cerca del histórico monumento del Fuerte Rojo, causando la muerte de al menos ocho personas e hiriendo a otras 24, según la policía local.

Decenas de camiones de bomberos y ambulancias se dirigieron al lugar de la explosión. Las imágenes de los canales de noticias de la televisión india mostraron el caos posterior, incluyendo un coche con las puertas arrancadas, cuerpos mutilados y gente gritando presa del pánico. Más de una docena de coches, mototaxis y motocicletas quedaron calcinados en el incendio provocado por la explosión.

La policía investiga las causas de la explosión en la capital de la India y evalúa los daños, según informó el portavoz de la policía de Delhi, Sanjay Tyagi. El auto transportaba a tres o cuatro pasajeros, quienes fallecieron en la explosión, añadió. “Por el momento no podemos afirmar si la explosión se debió a algún problema con el combustible del vehículo o si se trató de un atentado suicida”, declaró Tyagi. “La investigación acaba de comenzar”.

A car explosion in the heart of the #Indian capital on Monday killed and injured several people, #NewDelhi's police chief said without providing an exact figure https://t.co/iFjq38UMWf pic.twitter.com/bWzswFOHup — Arab News (@arabnews) November 10, 2025

La explosión ocurrió poco antes de las 19:00 del lunes por la noche y el conductor del vehículo fue detenido, informó la agencia local Press Trust of India (PTI).

Según la policía, un automóvil que circulaba lentamente se había detenido en un semáforo en rojo justo a la salida de la estación de metro Fuerte Rojo antes de la explosión. “Se produjo una explosión en ese vehículo y, como consecuencia, varios vehículos cercanos resultaron dañados”, declaró el comisionado de policía de Delhi, Satish Golcha.

El primer ministro Narendra Modi y el ministro del Interior, Amit Shah, han evaluado la situación.

El primer ministro Modi expresó sus condolencias a todos los fallecidos en el atentado. “Mis condolencias a quienes perdieron a sus seres queridos en la explosión ocurrida esta tarde en Delhi. Que los heridos se recuperen pronto. Las autoridades están brindando asistencia a los afectados. He revisado la situación con el ministro del Interior, Amit Shah, y otros funcionarios”, declaró.

Condolences to those who have lost their loved ones in the blast in Delhi earlier this evening. May the injured recover at the earliest. Those affected are being assisted by authorities. Reviewed the situation with Home Minister Amit Shah Ji and other officials.@AmitShah — Narendra Modi (@narendramodi) November 10, 2025

Se ha declarado el estado de alerta máxima en la capital nacional, junto con Uttar Pradesh, Maharashtra, Bihar, Kerala, Chandigarh, Haryana y Rajasthan, constató el periódico The Times of India.