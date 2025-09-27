Mitin político del actor Vijay termina en tragedia: al menos 36 personas fallecidas y 50 heridas tras estampida en India

Un mitin político convocado en Tarur por el actor Vijay, candidato a primer ministro del estado de Tamil Nadu, en India, terminó en tragedia: al menos 36 personas fallecieron y otras 50 resultaron heridas tras provocarse una estampida .

El popular actor indio formó su propio partido político en febrero de 2024, el Tamilaga Vettri Kazhagam (TVK). Tras ello, durante este año confirmó su candidatura a primer ministro en Tamil Nadu para las elecciones de 2026.

Respecto a las víctimas fatales, el primer ministro de Tamil Nadu, MK Stalin, detalló que entre las víctimas fatales habrían 8 niños y unas 16 mujeres, según reporta Reuters.

VIDEO | TVK leader Vijay pauses speech in Karur, distributes water to people, arranges for ambulance for those in the crowd feeling suffocated.



(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/uCBNuilCBZ — Press Trust of India (@PTI_News) September 27, 2025

Según detalla el mismo medio, miles de personas se reunieron alrededor de un extenso vehículo de campaña en que iba el actor.

Tras conocerse la situación, el actor se refirió al hecho a través de sus redes sociales. "Tengo el corazón roto; me retuerzo en un dolor y una tristeza insoportables e indescriptibles", escribió al respecto.

“Expreso mi más sentido pésame y condolencias a las familias de nuestros queridos hermanos y hermanas que perdieron la vida en Karur. Rezo por una pronta recuperación para quienes reciben tratamiento en el hospital”, agregó al respecto.

También lamentó la situación el primer ministro de India. Narendra Modi.

“El desafortunado incidente ocurrido durante un mitin político en Karur, Tamil Nadu, es profundamente triste. Mis pensamientos están con las familias que han perdido a sus seres queridos. Les deseo fortaleza en estos momentos difíciles. Rezo por la pronta recuperación de todos los heridos”, señaló en X.