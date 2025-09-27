Donald Trump anuncia despliegue de militares en Portland ante protestas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado que enviará tropas a Portland, Oregon, ante las protestas registradas en los alrededores del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Mediante la red social de su propiedad, Truth Social, el mandatario estadounidense comunicó: "A petición de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, estoy dando instrucciones al secretario de Guerra, Pete Hegseth, para que proporcione todas las tropas necesarias para proteger a Portland, devastada por la guerra, y cualquiera de nuestras instalaciones del ICE".

El republicano acusó que dichas instalaciones están “bajo asedio por ataques de Antifa y otros terroristas domésticos”. El pasado lunes 22 de septiembre, Trump designó a Antifa -colectivos antifascistas y antirracistas situados en el ala radical de la izquierda en EE.UU.- como una “organización terrorista nacional” y la definió como un grupo “de carácter militarista y anarquista que aboga explícitamente por el derrocamiento del Gobierno de Estados Unidos, las autoridades policiales y el sistema legal”.

Según reporta CNN, la Casa Blanca, al ser consultada al respecto, no especificó qué tipo de tropas serán enviadas y las implicancias de la frase “toda la fuerza”.

La reciente orden de Trump es la cuarta de este tipo. Anteriormente, había ordenado despliegues de tropas en Los Ángeles, Washington DC y Memphis ante manifestaciones contrarias a su política migratoria y episodios de violencia. Portland, en particular, fue descrita esta semana por Trump como “un ejemplo de anarquía”, luego de días de protestas en una de las sedes de ICE.

El alcalde de Portland, Keith Wilson, se opuso al despliegue de militares. “Como otros alcaldes del país, no he pedido, y no necesito, intervención federal”, expresó Wilson, del Partido Demócrata, se signo opuesto al de Trump.