SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Mundo

Donald Trump anuncia despliegue de militares en Portland ante protestas

Trump acusó que las instalaciones de control migratorio están “bajo asedio por ataques de Antifa y otros terroristas domésticos”.

Paz RubioPor 
Paz Rubio
El presidente de Estados Unidos Donald Trump. Foto: REUTERS.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado que enviará tropas a Portland, Oregon, ante las protestas registradas en los alrededores del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Mediante la red social de su propiedad, Truth Social, el mandatario estadounidense comunicó: "A petición de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, estoy dando instrucciones al secretario de Guerra, Pete Hegseth, para que proporcione todas las tropas necesarias para proteger a Portland, devastada por la guerra, y cualquiera de nuestras instalaciones del ICE".

El republicano acusó que dichas instalaciones están “bajo asedio por ataques de Antifa y otros terroristas domésticos”. El pasado lunes 22 de septiembre, Trump designó a Antifa -colectivos antifascistas y antirracistas situados en el ala radical de la izquierda en EE.UU.- como una “organización terrorista nacional” y la definió como un grupo “de carácter militarista y anarquista que aboga explícitamente por el derrocamiento del Gobierno de Estados Unidos, las autoridades policiales y el sistema legal”.

Según reporta CNN, la Casa Blanca, al ser consultada al respecto, no especificó qué tipo de tropas serán enviadas y las implicancias de la frase “toda la fuerza”.

La reciente orden de Trump es la cuarta de este tipo. Anteriormente, había ordenado despliegues de tropas en Los Ángeles, Washington DC y Memphis ante manifestaciones contrarias a su política migratoria y episodios de violencia. Portland, en particular, fue descrita esta semana por Trump como “un ejemplo de anarquía”, luego de días de protestas en una de las sedes de ICE.

El alcalde de Portland, Keith Wilson, se opuso al despliegue de militares. “Como otros alcaldes del país, no he pedido, y no necesito, intervención federal”, expresó Wilson, del Partido Demócrata, se signo opuesto al de Trump.

Más sobre:Donald TrumpPortlandEE.UU.Estados UnidosTropas

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Dejan en prisión preventiva a sujeto que intentó asaltar supermercado Líder y agredió a dos guardias en Valdivia

ME-O por Jeannette Jara: “No quiero parecer irónico ni sarcástico, pero no tiene programa de gobierno ni equipo”

Diputados de la CEI de casa de Allende cargan contra Boric tras declarar no haber sido informado por inhabilidad constitucional

Investigan hallazgo de cadáver calcinado en Copiapó

31 ciudadanos chilenos llegan a Santiago tras ser deportados desde Estados Unidos

Bancada RN pide a senadora Vodanovic poner en tabla proyecto que tipifica como delito el ingreso irregular al país

Lo más leído

1.
Desierto florido: brotan las primeras flores en la tierra más árida del mundo

Desierto florido: brotan las primeras flores en la tierra más árida del mundo

2.
A qué hora y dónde ver a Atlético Madrid vs. Real Madrid por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Atlético Madrid vs. Real Madrid por TV y streaming

3.
EE.UU. le revoca la visa a Gustavo Petro tras participar en manifestación junto a Roger Waters en Nueva York

EE.UU. le revoca la visa a Gustavo Petro tras participar en manifestación junto a Roger Waters en Nueva York

4.
El encontronazo en el Concejo de Las Condes por la idea de alcaldesa San Martín de remover a funcionarios de Control

El encontronazo en el Concejo de Las Condes por la idea de alcaldesa San Martín de remover a funcionarios de Control

5.
Tras denuncia de Matthei sobre deuda en el Serviu: Guillermo Ramírez recalca que la UDI no tramitará la Ley de Presupuesto

Tras denuncia de Matthei sobre deuda en el Serviu: Guillermo Ramírez recalca que la UDI no tramitará la Ley de Presupuesto

Portada del dia

Promoción 75 aniversario: suscríbete hasta el 2 de octubre y participa del sorteo por 2 pasajes a B.Aires ✈️

Plan digital + LT Beneficios$1.300/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

¿Es malo que mi mascota duerma en mi cama?

¿Es malo que mi mascota duerma en mi cama?

De qué trataba la serie que Apple TV suspendió tras el asesinato de Charlie Kirk

De qué trataba la serie que Apple TV suspendió tras el asesinato de Charlie Kirk

Este nuevo “flagship killer” trae cámaras calibradas por Leica y un precio ajustado

Este nuevo “flagship killer” trae cámaras calibradas por Leica y un precio ajustado

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

Servicios

Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Nueva Zelanda por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Nueva Zelanda por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Nueva Zelanda por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Nueva Zelanda por el Mundial Sub 20

A qué hora y dónde ver el duelo de Fernando González contra Nicolás Lapentti

A qué hora y dónde ver el duelo de Fernando González contra Nicolás Lapentti

Dejan en prisión preventiva a sujeto que intentó asaltar supermercado Líder y agredió a dos guardias en Valdivia
Chile

Dejan en prisión preventiva a sujeto que intentó asaltar supermercado Líder y agredió a dos guardias en Valdivia

ME-O por Jeannette Jara: “No quiero parecer irónico ni sarcástico, pero no tiene programa de gobierno ni equipo”

Diputados de la CEI de casa de Allende cargan contra Boric tras declarar no haber sido informado por inhabilidad constitucional

Presupuesto 2026: Retomar el ancla fiscal
Negocios

Presupuesto 2026: Retomar el ancla fiscal

Álvaro García: “La magia con que algunos creen que se puede reducir el gasto fiscal no es una buena receta”

Proyecciones de ingresos, estrecho espacio fiscal y recortes del gasto en áreas claves: los principales nudos que tendrá la discusión de la Ley de Presupuestos 2026

¿Es malo que mi mascota duerma en mi cama?
Tendencias

¿Es malo que mi mascota duerma en mi cama?

De qué trataba la serie que Apple TV suspendió tras el asesinato de Charlie Kirk

“Fascist Yoga”: el libro que revela los vínculos entre el yoga y movimientos extremistas

Atlético desnuda los defectos de Real Madrid y le propina una goleada histórica en el derbi
El Deportivo

Atlético desnuda los defectos de Real Madrid y le propina una goleada histórica en el derbi

El Crystal Palace da el batacazo ante el Liverpool: se instala como el único invicto y se mete en la pelea por la Premier

Conmebol fija las fechas de las semifinales de la Copa Sudamericana y le da una buena noticia a la U

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de septiembre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de septiembre

Kendrick Lamar junto a Ca7riel y Paco Amoroso en Chile: estos son los detalles del concierto

Perú Mucho Gusto Lima 2025: cuándo y dónde será la feria gastronómica más grande de Perú

Reseña de libros: de la biografía de Hannah Arendt a Vicente Huidobro
Cultura y entretención

Reseña de libros: de la biografía de Hannah Arendt a Vicente Huidobro

Cómo Marko Zaror se convirtió en el legendario Arturo Godoy: “Compartimos las ganas de perseguir un sueño”

Tulio Triviño desde un escritorio: cómo 31 Minutos alista su debut en el Tiny Desk

Donald Trump anuncia despliegue de militares en Portland ante protestas
Mundo

Donald Trump anuncia despliegue de militares en Portland ante protestas

Trump pide a la Corte Suprema que apruebe la restricción a la ciudadanía por nacimiento a hijos de padres indocumentados

Irán condena a muerte a dos acusados de espiar para Israel

Tobillera electrónica: la deuda pendiente en la protección de las mujeres
Paula

Tobillera electrónica: la deuda pendiente en la protección de las mujeres

HAES o salud en todas las tallas: el enfoque que propone dejar de medir la salud en kilos

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición