Rusia niega ataque a la OTAN, pero advierte que “cualquier agresión tendrá respuesta decisiva”

En medio de la Asamblea General de la ONU, el canciller ruso, Serguéi Lavrov, rechazó este sábado que Rusia tuviera intenciones de atacar a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Lavrov señaló que “se le acusa a Rusia de planear un ataque contra la Alianza del Atlántico Norte y a los países de la Unión Europea, pero el Presidente Putin rechaza esas acusaciones”.

“Rusia nunca ha tenido y no tiene esas intenciones, pero cualquier agresión contra mi país recibirá respuesta decisiva ”, comentó en la asamblea.

Sumó que “no quede duda, los miembros de la OTAN y la UE, que no solo le dicen a sus votantes que la guerra con Rusia sería inevitable, los obligan a ajustarse el cinturón”.

Esto se enmarca en la violación de los espacios aéreos de Estonia, Polonia y Rumania, por parte de Rusia, lo que ha sido rechazado categóricamente por parte de Estados Unidos.

El canciller también indicó que “Rusia y Estados Unidos tienen una responsabilidad especial para la situación del momento, para evitar una guerra que afectaría a toda la humanidad".

“Mantener la estabilidad estratégica es el objetivo de la nueva iniciativa de Rusia que fue presentado por el Presidente Putin el 23 de septiembre. Esto muestra la voluntad de cumplir con los límites cuantitativos del nuevo tratado (...) y tiene fecha de vencimiento el 5 de febrero de 2026, siempre y cuando EE.UU. haga lo mismo y no tome medidas que vulnerarían el equilibrio existente de capacidades de disuasión”, destacó.