Aviones rusos de combate violan el espacio aéreo de Estonia

Este viernes, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Estonia denunció que tres cazas rusos violaron el espacio aéreo de este país báltico, miembro de la Unión Europea (UE) y la OTAN.

La portavoz de la alianza militar, Allison Hart, publicó en redes “hoy mismo, aviones rusos violaron el espacio aéreo estonio”.

“La OTAN respondió de inmediato y los interceptó. Este es otro ejemplo más del comportamiento imprudente de Rusia y de la capacidad de respuesta de la OTAN”, agregó.

“En la mañana del viernes (...), tres cazas rusos MIG-31 ingresaron sin permiso en el espacio aéreo de Estonia, en la zona de la isla de Vaindloo, permaneciendo en el espacio aéreo estonio durante casi doce minutos “, denunció el Ministerio de Defensa de Estonia en un comunicado.

La cancillería estonia precisó que “la incursión tuvo lugar sobre el golfo de Finlandia, donde tres aviones de combate MIG-31 de la Federación de Rusia entraron en el espacio aéreo estonio”.

Asimismo, recordó que “Rusia ya ha violado el espacio aéreo estonio en cuatro ocasiones este año”, pero la incursión de este viernes “es de una desfachatez sin precedentes”.

Según el DW, el ministerio indicó haber convocado al encargado de negocios de la embajada de Rusia para protestar por esta violación.

Este año, ya han registrado tres violaciones , las que tuvieron lugar el 13 de mayo, el 22 de junio y el 7 de septiembre.

Cabe destacar que los países bálticos, todos firmes partidarios de Ucrania, pero que no disponen de aviones de combate propios, confían la vigilancia de su espacio aéreo a otros aliados de la OTAN.