De qué trataba la serie que Apple TV suspendió tras el asesinato de Charlie Kirk

La actriz y productora estadounidense Jessica Chastain se pronunció el pasado miércoles contra la decisión de Apple TV+ de suspender el estreno de The Savant, una miniserie de ocho episodios que se iba a lanzar este 26 de septiembre.

Según reporta la BBC, la medida estaría vinculada al clima político en Estados Unidos tras el asesinato, el 10 de septiembre, de Charlie Kirk , un reconocido activista conservador y cercano al presidente Donald Trump.

En la serie, la actriz interpreta a una investigadora encubierta que se infiltra en foros de internet haciéndose pasar por una supremacista blanca para detectar potenciales extremistas.

El lanzamiento estaba previsto para este viernes, pero la plataforma lo canceló “tras una cuidadosa consideración” y sin ofrecer una nueva fecha.

Qué dijo Chastain de The Savant

Chastain, ganadora del Oscar, utilizó su cuenta de Instagram para manifestar su desacuerdo con la suspensión.

En un video acompañado de un extenso texto, dijo valorar la colaboración con Apple TV+, pero afirmó que “no está de acuerdo” con la decisión de frenar el estreno en el contexto actual .

La actriz enumeró una serie de episodios violentos ocurridos en Estados Unidos en los últimos cinco años, periodo en el que produjo la serie: el asalto al Capitolio en 2021, los atentados contra Trump, el asesinato de congresistas demócratas en Minnesota, el homicidio de Kirk y más de 300 tiroteos en escuelas.

“Estos incidentes, aunque distan mucho de abarcar toda la gama de violencia que se ha presenciado en Estados Unidos, ilustran una mentalidad más amplia que trasciende el espectro político y a la que hay que hacer frente”, escribió.

Y añadió: “Nunca he rehuido los temas difíciles y, aunque desearía que esta serie no fuera tan relevante, lamentablemente lo es”.

“The Savant trata sobre los héroes que trabajan cada día para detener la violencia antes de que ocurra, y honrar su valentía parece más urgente que nunca”, agregó.

Por qué hay un clima polarizado en EE.UU.

La suspensión ocurre en un momento de fuertes tensiones políticas. Tras el asesinato de Kirk, Trump y miembros de su gabinete han rechazado duramente las posturas críticas hacia el activista y han advertido sobre posibles acciones legales.

Al mismo tiempo, críticos del presidente sostienen que su discurso ha alimentado un ambiente de censura que amenaza la libertad de expresión.

De qué trataba la serie que Apple TV suspendió tras el asesinato de Charlie Kirk Copyrighted

Mientras tanto, Chastain expresó su confianza en que la serie pueda estrenarse en el futuro. “Hasta entonces, deseo seguridad y fortaleza para todos, y les informaré si The Savant se estrena y cuándo” , señaló.

Apple TV+ no respondió de inmediato a las consultas de la BBC sobre los dichos de la actriz.