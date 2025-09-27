Caso Narumi Kurosaki: Fijan para marzo de 2026 tercer juicio contra Nicolás Zepeda

A casi 10 años de la desaparición de Narumi Kurosaki, esta semana se dio a conocer la fecha para el desarrollo del tercer juicio en contra del chileno Nicolás Zepeda.

Para el próximo 17 de marzo de 2026 quedó fijado el nuevo juicio, el cual se desarrollaría en un tribunal de apelación con sede en Lyon. Según detalló el medio francés L’Est Républicain, el proceso se extendería hasta el 3 de abril de 2026.

Según lo que ha señalado la Fiscalía francesa hasta el momento, entre el 4 y 5 diciembre de 2016, Zepeda habría asfixiado y estrangulado a su expareja y posteriormente se habría deshecho de su cadáver, quemándolo o dejándolo en el río Doubs.

En un primer juicio desarrollado el pasado 12 de abril de 2022, el Tribunal de Bezanzón había condenado a 28 años de cárcel a Zepeda, sindicado como responsable de la desaparición y muerte de su expareja.

Tras una apelación por parte de la defensa, el 21 de diciembre de 2023, el Tribunal de Vesoul replicó la condena señalada anteriormente.

Sin embargo, el pasado 26 de febrero de 2025, la Corte de Casación de Francia decidió anular el segundo juicio. El tribunal determinó que la Fiscalía había incorporado pruebas que no habían sido presentadas a la defensa, lo que fue considerado una vulneración al derecho a defensa.

Por el momento, el acusado se mantiene en prisión preventiva en Francia. Respecto a la víctima, todavía no ha podido ser encontrada.