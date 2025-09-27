 “Esto es un cambio radical”: subsecretaria de Salud Pública, tras segundo año sin muertes de lactantes por sincicial

Como una “excelente noticia” y un “cambio radical”, respecto de la experiencia previa, calificó la subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli, el hecho de que por segundo año consecutivo no se produjeran muertes por el virus sincicial entre lactantes, es decir, menores de un año.

“ Es una excelente noticia la verdad. Bueno, lo primero y más importante, es que esto es un cambio radical en comparación a como solían ser los inviernos previos a que incorporáramos dentro de nuestro programa nacional de inmunizaciones este anticuerpo monoclonal contra el virus ”, señaló la autoridad en entrevista con 24 Horas.

Así, sostuvo que la estrategia de incorporar un medicamento – que se inyecta- preventivo contra el virus fue clave para obtener estos resultados.

“Fuimos el primer país del hemisferio sur en ofrecer de manera gratuita, además, a todos los niños menores de una año este medicamento preventivo contra el VRS que tiene un costo aproximado de 300 mil pesos por dosis . Entonces, además es una gran inversión del Estado que lo hace con la convicción profunda de que los avances de salud tiene que darse de manera equitativa para todas las familias”, señaló Albagli.

Además, la subsecretaria recalcó la importancia de vacunarse antes de que comience la circulación viral y adelantó que el próximo año, nuevamente se adelantará la campaña de invierno.

“Históricamente la campaña de inmunizaciones comienza aproximadamente la tercera semana de marzo, pero una de las cosas que hemos visto posterior a la pandemia es que la circulación viral se adelantó (…) La autoridad sanitaria también se adelantó y de manera inédita comenzamos el primero de marzo”, explicó.

Asimismo, la subsecretaria valoró que la amplia cobertura que permitió el éxito de la campaña. “Esto no funciona si es que no se aplica (la vacuna). En el caso de los recién nacidos tuvimos una cobertura constante durante todo el invierno de un 98,8% y en el caso de los lactantes tuvimos también una muy alta cobertura de un 92,7% ”.

“Esto nos permite contar esta alegre noticia: que no tuvimos que lamentar ningún fallecimiento en menores de un año por VRS”, recalcó, añadiendo que las hospitalizaciones también bajaron.

Consultada si esta vacuna se mantendrá, también puntualizó que: “Para tranquilidad de todos los futuros padres y madres, este medicamento ya es parte formal dentro del presupuesto de continuidad del programa nacional de inmunizaciones y así va a permanecer. O sea, un nivel de éxito como el que hemos tenido, con lo que significa para las familias chilenas lo vamos a mantener”

“Así que esto es una estrategia que llegó para quedarse. Y efectivamente, quienes tengan recién nacidos desde octubre en adelante tienen que esperar a que comience la campaña de invierno. Que el próximo año también va a comenzar el primero de marzo”.

Finalmente, la subsecretaria también destacó la cobertura de la vacunación contra la influenza, que este año se hizo a partir de los 60 años y no de los 65. “Dentro de los grupos objetivos se vacunaron 7 millones 800 mil personas y que es una alcance altísimo a nivel nacional y que refleja que se administraron 8 millones 200 mil dosis “.