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    OMS confirma más de 60 muertos y 80 heridos en un ataque a un hospital de Sudán

    El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, detalló que entre las víctimas fatales del atentado al Hospital Universitario de El Daein se cuentan dos enfermeras, un médico y 13 niños.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    Ataque a hospital en Sudán. Foto: Archivo Europa Press. MINNI MINAWI / X

    Al menos 64 personas murieron y 89 quedaron heridas tras un ataque contra un hospital en la ciudad de El Daein, en el suroeste de Sudán, según confirmó este sábado la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el marco de la guerra desatada en abril de 2023 en el país africano.

    “La OMS ha verificado otro ataque más contra la atención sanitaria en Sudán”, informó en redes sociales el director general de la organización, Tedros Adhanom, quien además elevó a 2.036 el número de víctimas mortales en las ofensivas contra centros sanitarios durante casi tres años en el país al noreste de África.

    El último ataque registrado -de un total de 213, según los datos de la OMS- se produjo la noche del viernes contra el Hospital Universitario de El Daein, la capital del estado de Darfur Oriental, en la zona de influencia de las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF).

    Según la autoridad, dos enfermeras, un médico y 13 niños fallecieron a consecuencia del atentado, junto con varios pacientes. Además, 89 personas resultaron lesionadas durante la agresión contra el centro de salud, que quedó fuera de servicio, provocando “una grave interrupción en los servicios médicos esenciales”, como denunció Adhanom.

    “Ya se ha derramado suficiente sangre. Ya se ha infligido suficiente sufrimiento”, señaló el director de la OMS, quien además pidió que se garantice la protección de los civiles y los trabajadores sanitarios y humanitarios en Sudán. “La atención sanitaria nunca puede ser un objetivo”, sentenció.

    Aunque Adhanom no dio información sobre la autoría del ataque, la ONG sudanesa Emergency Lawyers aseguró que el Ejército sudanés está detrás del bombardeo contra el centro médico a través de un comunicado en redes sociales, en el que condenan esta “flagrante violación del Derecho Internacional”.

    “El Hospital Universitario de El Daein es un centro de salud esencial del que dependen miles de civiles en el estado de Darfur Oriental y en las aldeas y zonas circundantes, por lo que atacarlo constituye un grave crimen que agrava el sufrimiento de la población (...) en un contexto de deterioro de las condiciones humanitarias”, lamentó la organización.

    La guerra civil en Sudán estalló en abril de 2023 a causa de las fuertes discrepancias en torno al proceso de integración de las RSF en el seno de las Fuerzas Armadas, situación que provocó el fracaso de la transición que se inició tras el derrocamiento en 2019 del régimen de Omar Hasán al Bashir, ya dañado tras el golpe que derribó al entonces primer ministro, Abdalá Hamdok.

    El conflicto, marcado por la intervención de varios países en apoyo a las partes en guerra, sumió a Sudán en una de las mayores crisis humanitarias a nivel mundial, con millones de desplazados y refugiados. Además de la alarma internacional por la propagación de enfermedades y los daños sufridos por infraestructuras críticas, que impiden atender a cientos de miles de damnificados.

    Más sobre:SudánOrganización Mundial de la SaludTedros AdhanomMuertosHeridosHospitalMundoOMS

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