ONG Foro Penal eleva a 100 los presos políticos excarcelados en Venezuela, por debajo de los datos del régimen

La ONG Foro Penal elevó este viernes a 100 el número de presos políticos que han sido excarcelados en Venezuela, en contraste con las más de 400 personas que de acuerdo a cifras gubernamentales fueron puestas en libertad desde el anuncio realizado por el Ejecutivo venezolano a comienzos de año.

“Luego del anuncio que se realizó el 8 de enero de 2026 por parte del presidente de la Asamblea Nacional, hasta ahora hemos verificado 100 excarcelaciones de presos políticos, contando personas que fueron excarceladas esta madrugada y la noche”, afirmó el director de la Organización No Gubernamental del país caribeño, Alfredo Romero.

En el mismo mensaje, Romero lamentó que aún quedan “más de 700 personas privadas de libertad por motivos políticos” de acuerdo con la lista inicial ofrecida por el Gobierno interino del país.

En este sentido, el director denunció variaciones en dicho listado, aseverando que “otras personas que han sido incluidas” no habían reportado antes su situación “por temor”.

#16E 7:30pm Alfredo Romero, @alfredoromero director presidente del @ForoPenal nos da un reporte sobre los presos políticos en Venezuela y las excarcelaciones que se están llevando a cabo. En tal sentido indica que para este momento el Foro Penal ha verificado la excarcelación de… pic.twitter.com/NKAimJPSUo — Foro Penal (@ForoPenal) January 17, 2026

El representante de Foro Penal exigió además la excarcelación del resto de presos políticos y catalogó este hecho como “una oportunidad importante” para terminar con “el sistema represivo que ha venido acosando a la población venezolana”.

“El Foro Penal sigue dispuesto a colaborar en cualquier proceso sincero de reconciliación, reunificación, pacificación nacional y así seguimos trabajando para ello”, agregó.

Los datos de la ONG contrastan con los ofrecidos este martes por el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, quien aseguró que las autoridades del país latinoamericano han excarcelado ya a más de 400 personas desde diciembre de 2024.

Desde el régimen detallaron que se trata de 160 personas que fueron liberadas en diciembre de 2024, sumadas a otras 99 en la Navidad de 2025, 88 en el Año Nuevo y las 116 informadas este lunes.

De esta forma, el también hermano de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, rechazó las denuncias de la oposición y de diversas ONG, que reducen notablemente la cifra de liberados desde el 8 de enero.

Entre dichas organizaciones no gubernamentales se cuenta Plataforma Unitaria Democrática, vinculada a la opositora María Corina Machado, que contabiliza 130 “presos políticos” liberados en su último balance, publicado la tarde de este viernes.