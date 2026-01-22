SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Ordenan el arresto del hijo del expresidente boliviano Luis Arce tras no comparecer ante tribunal

    Rafael Arce Mosqueira no compareció este jueves ante un tribunal que valoraba posibles medidas cautelares contra él por un supuesto delito de enriquecimiento ilícito relacionado con la compra de varios inmuebles.

    Por 
    Europa Press
    El presidente de Bolivia, Luis Arce, asiste a una conferencia de prensa en Casa Grande del Pueblo, en La Paz, el 27 de junio de 2024. Foto: Archivo Henry Romero

    Un juez de Bolivia ha emitido este jueves una orden de arresto contra Rafael Arce Mosqueira, hijo del expresidente Luis Arce, tras no comparecer ante un tribunal que valoraba posibles medidas cautelares contra él por un supuesto delito de enriquecimiento ilícito relacionado con la compra de varios inmuebles.

    Arce Mosqueira no se ha presentado este jueves, como tenía fijado, por lo que el juez le ha declarado en rebeldía y ha ordenado su detención tal y como solicitó la Fiscalía, que apunta que “si salió del país, debió ser de forma irregular”.

    El segundo de los hijos del expresidente boliviano, que se encuentra en prisión preventiva desde el pasado 12 de diciembre por un delito de fraude, está siendo investigado por varias compras millonarias de inmuebles y vehículos, así como de ingresos de grandes cantidades de dinero, informa la prensa boliviana.

    Rafael Arce, el hijo del expresidente boliviano Luis Arce.

    “No se tiene ningún registro de que haya tenido una fuente laboral u otra empresa donde genere estos recursos económicos, para la compra de estos bienes inmuebles de esa magnitud”, ha apuntado el fiscal Miguel Cardozo.

    El expresidente Arce permanece en prisión de manera preventiva desde el pasado 12 de diciembre, apenas un mes después de que tomara posesión del cargo Rodrigo Paz, rompiendo así con dos décadas de gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS), caído en desgracia en las pasadas elecciones.

    Arce está siendo investigado por el desfalco millonario entre el período de 2010 y 2014 del Fondo Indígena, un programa que nació con el objetivo de destinar el 5% de la recaudación de los impuestos a los hidrocarburos a proyectos de desarrollo rural y áreas indígenas.

    Más sobre:BoliviaLuis ArceRafael Arce Mosqueiraenriquecimiento ilícitoRodrigo PazFondo IndígenaMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Incendios: Gobierno activa Fondo Nacional de Reconstrucción para la Región del Ñuble y tres comunas del Biobío

    Ad portas del cónclave del Socialismo Democrático con la DC: PS alude a unidad progresista y PPD reitera que habrá dos oposiciones

    FNE respalda nueva propuesta de contratación presentada por MetroPago y descarta riesgos para la libre competencia

    Incendios forestales: Gobierno ha aplicado 2 mil fichas FIBE y anuncia entrega de bonos de recuperación desde el sábado

    De Biobío a Maule: las regiones más vapuleadas por los incendios forestales durante la temporada 2025-2026

    Cómo cambiaron los niños a los que les dieron un teléfono antes de los 12 años, según un estudio

    Lo más leído

    1.
    Diario británico asegura que Delcy Rodríguez comprometió cooperación con EE.UU. tras la captura de Maduro

    Diario británico asegura que Delcy Rodríguez comprometió cooperación con EE.UU. tras la captura de Maduro

    2.
    Residentes de Groenlandia compran kits de emergencia mientras premier de la isla llama a prepararse para invasión

    Residentes de Groenlandia compran kits de emergencia mientras premier de la isla llama a prepararse para invasión

    3.
    Congreso de Perú presenta una moción de censura al presidente Jerí por sus reuniones secretas con un empresario chino

    Congreso de Perú presenta una moción de censura al presidente Jerí por sus reuniones secretas con un empresario chino

    4.
    Estados Unidos nombró a su nueva jefe de misión para Venezuela tras captura de Maduro

    Estados Unidos nombró a su nueva jefe de misión para Venezuela tras captura de Maduro

    5.
    Putin afirma que no le “concierne” Groenlandia pero le pone precio: mil millones de dólares

    Putin afirma que no le “concierne” Groenlandia pero le pone precio: mil millones de dólares

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El alimento que debes evitar para reducir el riesgo de cáncer, según un Nobel de Medicina

    El alimento que debes evitar para reducir el riesgo de cáncer, según un Nobel de Medicina

    Cómo es el “marco para un futuro acuerdo” sobre Groenlandia que Trump acordó con la OTAN

    Cómo es el “marco para un futuro acuerdo” sobre Groenlandia que Trump acordó con la OTAN

    ¿Cómo fomentar la lectura en jóvenes durante las vacaciones de verano?

    ¿Cómo fomentar la lectura en jóvenes durante las vacaciones de verano?

    Cómo Trump busca un cambio de régimen en Cuba para finales de 2026, según reportes

    Cómo Trump busca un cambio de régimen en Cuba para finales de 2026, según reportes

    Servicios

    En apoyo a los damnificados por los incendios: Roberto Bravo realizará concierto en la Catedral de Santiago

    En apoyo a los damnificados por los incendios: Roberto Bravo realizará concierto en la Catedral de Santiago

    Rating del miércoles 21 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 21 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Junaeb detalla próxima entrega útiles escolares: ¿Cuáles son los requisitos para recibirlos?

    Junaeb detalla próxima entrega útiles escolares: ¿Cuáles son los requisitos para recibirlos?

    Ad portas del cónclave del Socialismo Democrático con la DC: PS alude a unidad progresista y PPD reitera que habrá dos oposiciones
    Chile

    Ad portas del cónclave del Socialismo Democrático con la DC: PS alude a unidad progresista y PPD reitera que habrá dos oposiciones

    Incendios forestales: Gobierno ha aplicado 2 mil fichas FIBE y anuncia entrega de bonos de recuperación desde el sábado

    De Biobío a Maule: las regiones más vapuleadas por los incendios forestales durante la temporada 2025-2026

    Incendios: Gobierno activa Fondo Nacional de Reconstrucción para la Región del Ñuble y tres comunas del Biobío
    Negocios

    Incendios: Gobierno activa Fondo Nacional de Reconstrucción para la Región del Ñuble y tres comunas del Biobío

    FNE respalda nueva propuesta de contratación presentada por MetroPago y descarta riesgos para la libre competencia

    Trump demanda a JPMorgan y a Jamie Dimon por cierre de sus cuentas bancarias en 2021

    Cómo cambiaron los niños a los que les dieron un teléfono antes de los 12 años, según un estudio
    Tendencias

    Cómo cambiaron los niños a los que les dieron un teléfono antes de los 12 años, según un estudio

    Alerta alimentaria por 8 fórmulas infantiles en Chile: cuáles son los lotes y los síntomas de la toxina

    La respuesta de la defensa de Julio Iglesias ante la denuncia por agresión sexual y trata

    Conoce los grupos de la Copa Chile 2026: Colo Colo, la U y la UC tienen definidos sus rivales en el tradicional torneo
    El Deportivo

    Conoce los grupos de la Copa Chile 2026: Colo Colo, la U y la UC tienen definidos sus rivales en el tradicional torneo

    El gran paso de Chile Rugby: inaugura el “centro de entrenamiento más avanzado de Sudamérica”

    Suspenso hasta el final: el Betis de Pellegrini y el Midtjylland de Osorio tropiezan en la Europa League

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes
    Finde

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026

    Isabel Pantoja celebrará 50 años de carrera musical en el Gran Arena Monticello
    Cultura y entretención

    Isabel Pantoja celebrará 50 años de carrera musical en el Gran Arena Monticello

    “Vinos & vinilos”: escucha lo nuevo de Ana Tijoux junto a DJ Dacel

    El cine de Brasil de nuevo por la gloria: El agente secreto consigue cuatro nominaciones a los Premios Oscar 2026

    Ordenan el arresto del hijo del expresidente boliviano Luis Arce tras no comparecer ante tribunal
    Mundo

    Ordenan el arresto del hijo del expresidente boliviano Luis Arce tras no comparecer ante tribunal

    Estados Unidos nombró a su nueva jefe de misión para Venezuela tras captura de Maduro

    Por qué el “marco de acuerdo” sobre Groenlandia anunciado por Trump es recibido con escepticismo por Europa

    Torre helada de frutos rojos y yogur
    Paula

    Torre helada de frutos rojos y yogur

    Qué hay detrás del ‘Celibato Voluntario’

    Hablemos de amor: había olvidado algo esencial, mi perrita iba a envejecer