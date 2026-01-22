Ordenan el arresto del hijo del expresidente boliviano Luis Arce tras no comparecer ante tribunal

El presidente de Bolivia, Luis Arce, asiste a una conferencia de prensa en Casa Grande del Pueblo, en La Paz, el 27 de junio de 2024. Foto: Archivo

Un juez de Bolivia ha emitido este jueves una orden de arresto contra Rafael Arce Mosqueira, hijo del expresidente Luis Arce, tras no comparecer ante un tribunal que valoraba posibles medidas cautelares contra él por un supuesto delito de enriquecimiento ilícito relacionado con la compra de varios inmuebles.

Arce Mosqueira no se ha presentado este jueves, como tenía fijado, por lo que el juez le ha declarado en rebeldía y ha ordenado su detención tal y como solicitó la Fiscalía, que apunta que “si salió del país, debió ser de forma irregular”.

El segundo de los hijos del expresidente boliviano, que se encuentra en prisión preventiva desde el pasado 12 de diciembre por un delito de fraude, está siendo investigado por varias compras millonarias de inmuebles y vehículos, así como de ingresos de grandes cantidades de dinero, informa la prensa boliviana.

Rafael Arce, el hijo del expresidente boliviano Luis Arce.

“No se tiene ningún registro de que haya tenido una fuente laboral u otra empresa donde genere estos recursos económicos, para la compra de estos bienes inmuebles de esa magnitud”, ha apuntado el fiscal Miguel Cardozo.

El expresidente Arce permanece en prisión de manera preventiva desde el pasado 12 de diciembre, apenas un mes después de que tomara posesión del cargo Rodrigo Paz, rompiendo así con dos décadas de gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS), caído en desgracia en las pasadas elecciones.

Arce está siendo investigado por el desfalco millonario entre el período de 2010 y 2014 del Fondo Indígena, un programa que nació con el objetivo de destinar el 5% de la recaudación de los impuestos a los hidrocarburos a proyectos de desarrollo rural y áreas indígenas.