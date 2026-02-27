Otro triunfo para Milei: Senado de Argentina aprueba reforma a ley de glaciares que destraba inversiones mineras

El Senado de Argentina aprobó este jueves una controvertida reforma a la ley de glaciares, la cual es respaldada por el gobierno del presidente Javier Milei para reducir las zonas protegidas y habilitar inversiones mineras, sobre todo de cobre y litio, en áreas que están bajo el amparo de la ley vigente.

La iniciativa fue aprobada por 40 votos a favor y 31 en contra, y ahora deberá pasar a la Cámara de Diputados para su votación definitiva. Con ello, la discusión sobre uno de los marcos regulatorios más importantes para la minería argentina entra en una nueva etapa.

Con 40 votos afirmativos, 31 negativos y 1 abstención, queda aprobado en general el proyecto de ley que modifica el Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial — Senado Argentina (@SenadoArgentina) February 26, 2026

En su discurso final, la senadora Patricia Bullrich, exministra de Milei y una de las mayores promotoras de la reforma, afirmó: “No es agua o trabajo. Es un país que cuida a sus provincias”.

Además, consideró que para la ley vigente “proteger ha sido paralizar” y concluyó afirmando que “nosotros elegimos meternos en este momento histórico que va a permitir que la argentina entre en el cambio energético enorme que está sufriendo la humanidad y que va a ser a favor de nuestra gente” .

MEDIA SANCIÓN A LA REFORMA DE LA LEY DE GLACIARES



No es ambiente versus economía. Es ambiente y desarrollo al mismo tiempo.



La Ley de Glaciares tuvo un objetivo legítimo y lo sostenemos: cuidar el agua y nuestros recursos estratégicos.



Pero basta de usar el ambientalismo… pic.twitter.com/1sj17tH8Bt — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) February 27, 2026

Como consignó La Nación, desde los palcos del Congreso siguieron la votación la secretaria General del gobierno libertario, Karina Milei; el ministro del Interior, Diego Santilli; el subsecretario de Gestión Institucional de la Presidencia, Eduardo “Lule” Menem, y el secretario de Minería, Luis Lucero.

El proyecto modifica la ley sancionada en 2010, que protege los glaciares y los periglaciares, el ambiente que los rodea y actúa como “regulador de recurso hídrico”. Con la modificación, las provincias tendrán potestad plena para definir cómo preservar estas zonas.

Debido a esto, la reforma genera polémica en sectores ambientalistas, que rechazan la iniciativa por su impacto ambiental. Además, atraviesa partidos y regiones, por eso mientras que casi todos los representantes de las provincias cordilleranas apoyaron la iniciativa, el resto se dividió entre el rechazo o un acompañamiento tímido.

Como detalló La Nación, el debate enfrentó a dos posturas contrapuestas en la Cámara Alta. Por un lado, los defensores de la norma argumentaron que el texto protege las geoformas del área periglaciar que cumplen una función hídrica relevante y defendieron la potestad de las provincias para intervenir en el inventario de glaciares .

En cambio, los detractores advirtieron sobre las consecuencias ambientales, sobre todo en la afectación de las cuencas hídricas .

Tras su aprobación en el Senado, el proyecto enfrentará ahora una nueva prueba legislativa en la Cámara de Diputados, donde primero comenzará a tratarse, la próxima semana, en las comisiones de Recursos Naturales y Medio Ambiente y Presupuesto.

Luego de que avanzar en esa instancia, la reforma podría convertirse en uno de los cambios regulatorios más relevantes para la minería argentina bajo la administración de Milei, con implicancias directas sobre el desarrollo de proyectos en provincias andinas, como hizo notar Reporte Minero.