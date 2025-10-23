Países árabes e islámicos condenan el visto bueno del Parlamento israelí a la anexión de Cisjordania

Más de una decena de países árabes e islámicos condenaron “enérgicamente” este jueves la aprobación en primera lectura por parte del Parlamento de Israel de un proyecto de ley sobre la anexión de Cisjordania. Esta ya había generado críticas tanto de la Autoridad Palestina y Hamas, como por parte del presidente Donald Trump y miembros de su administración.

Un total de 14 países, incluyendo Arabia Saudita, Jordania y Turquía, aseguran que estos proyectos de ley constituyen una “flagrante violación del Derecho Internacional y de las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas”, así como los fallos de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), según detalla un comunicado conjunto firmado también por la Liga de Estados Árabes y la Organización para la Cooperación Islámica.

Además se declararon contra “la continuación de las políticas y prácticas unilaterales e ilegales de Israel” y exhortaron a la comunidad internacional “a asumir sus responsabilidades legales y morales, a obligar a Israel a cesar su peligrosa escalada y sus medidas ilegales en el territorio palestino ocupado, y a defender los derechos legítimos del pueblo palestino a establecer su Estado (...) como única vía para lograr la paz justa y amplia que garantice la seguridad y la estabilidad de la región”.

También aplaudieron la opinión consultiva emitida este miércoles por la CIJ sobre las obligaciones de Israel respecto del suministro de ayuda humanitaria a la población palestina en la Franja de Gaza, incluido a través de Naciones Unidas, en particular la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo (UNRWA).

Por su parte, el presidente Trump afirmó que Israel no va a hacer nada con Cisjordania. “No se preocupen”, aseguró en declaraciones a la prensa durante una reunión de su gabinete.

“Israel lo está haciendo muy bien. No van a hacer nada con (Cisjordania)”, añadió en su intervención.

También el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, criticaron la iniciativa aprobada el miércoles por el Parlamento de Israel. Vance dijo el jueves que la votación en el pleno de la Knesset fue “extraña” y lanzó duras críticas a esos legisladores.

“Si fue una maniobra política, fue una maniobra política muy estúpida, y personalmente me resulta un insulto”, comentó, agregando que “Cisjordania no será anexada por Israel. La política de la administración Trump es que Cisjordania no será anexada por Israel”.

Por su parte, Rubio también advirtió a Israel contra la anexión de Cisjordania, calificando la votación de los legisladores y el aumento de la violencia de los colonos como una “amenaza a la paz”.