    Mundo

    Países europeos sancionados por Trump subrayan que su presencia en Groenlandia “no amenaza a nadie”

    Los firmantes reivindican su unidad y solidaridad con la soberanía de Dinamarca, que declara la amenaza de Trump como un "chantaje".

    Por 
    Europa Press
    La base estadounidense de Pituffik, en el norte de Groenlandia. Foto: Archivo

    Los gobiernos de Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Países Bajos, Noruega, Suecia y Reino Unido publicaron este domingo un comunicado conjunto en el que subrayan que su presencia militar en Groenlandia es para apoyar a Dinamarca y que “no supone una amenaza para nadie”.

    “Como miembros de la OTAN queremos reforzar la seguridad en el Ártico, un interés transatlántico compartido. Las maniobras coordinadas danesas ‘Resistencia Ártica’ realizadas con aliados responden a esta necesidad. No suponen una amenaza para nadie”, explicaron los ocho países.

    El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó este pasado sábado a estos ocho países en represalia por su presencia militar en Groenlandia, isla que aspira a anexionarse. Trump declaró su intención de imponer aranceles adicionales del 10% a partir del 1 de febrero y del 25% a partir del 1 de junio, que seguirían en vigor hasta que Estados Unidos se hiciera con el control del territorio mediante una “adquisición”.

    En el comunicado, los ocho expresan su “plena solidaridad” con el Reino de Dinamarca y con el pueblo de Groenlandia y mencionan el proceso de diálogo abierto la semana pasada “basado en los principios de soberanía e integridad territorial que apoyamos firmemente”.

    “Los aranceles socavan las relaciones transatlánticas y podrían provocar una peligrosa espiral. Vamos a seguir unidos y coordinando nuestra respuesta. Defendemos nuestra soberanía”, insistieron los ocho países firmantes.

    Después de la publicación de la declaración, los dirigentes de las tres repúblicas bálticas, Estonia, Letonia y Lituania expresaron su adhesión al texto. Así lo publicaron en redes sociales el primer ministro estonio, Kristen Michal; el presidente de Lituania, Gitanas Nauseda, y la primera ministra de Letonia, Evika Silina.

    Dinamarca denuncia “chantaje”

    La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, se quejó amargamente de la amenaza de Trump. “No somos los que estamos buscando conflicto”, manifestó en una entrevista con la agencia danesa Ritzau. “A Europa no le pueden hacer chantaje”, añadió la jefa del gobierno danés.

    Frederiksen agradeció el “enorme respaldo que ha recibido su país” y reconoció que, tal y como están las cosas, “está claro que esta cuestión se ha extendido mucho más allá de nuestras fronteras”.

    Este mismo domingo, el ministro de Asuntos Exteriores holandés, David van Weel, se expresó en los mismos términos al denunciar el “chantaje” de Trump en una entrevista televisiva en la que calificó de “incomprensible” y de “inapropiada” la medida anunciada por el inquilino de la Casa Blanca.

    “Este chantaje no es la forma de trabajar con tus aliados”, afirmó antes de criticar el “ridículo plan” de Trump sobre Groenlandia.

    Además, subrayó que Países Bajos no tiene previsto retirar a los dos militares enviados para preparar maniobras de la OTAN en Groenlandia pese al anuncio de Trump y además enviará más efectivos cuando comiencen las maniobras.

    Van Weel mencionado la inminente cita del Foro de Davos, en Suiza. “Tenemos mucha tarea que hacer allí y la primera prioridad es sacar esta ridícula propuesta de la mesa”, planteó.

    En tanto, los 15 militares alemanes desplegados en Groenlandia en “misión de reconocimiento” abandonaron el territorio ártico menos de un día después de que Trump anunciara la imposición de aranceles adicionales a los países europeos desplegados en la isla, Alemania entre ellos, tras interpretar su presencia allí como una amenaza a sus intentos de anexión.

    El secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, declaró convencido de que Europa acabará reconociendo que la anexión de Groenlandia que reclama Trump es la mejor decisión posible dado que “los europeos proyectan debilidad” y necesitan de las garantías de seguridad que ofrece su país.

    “Paz a través de la fuerza”, declaró Bessent a la cadena NBC. “Incorporemos (Groenlandia) a Estados Unidos y no habrá conflicto porque Estados Unidos, en este momento, es el país más fuerte del mundo. Los europeos proyectan debilidad. Estados Unidos proyecta fuerza”, indicó.

    La oposición del Partido Demócrata de Estados Unidos tratará de impedir en el Senado que Trump cumpla con su amenaza de imponer aranceles adicionales del 10% a los países europeos de maniobras en Groenlandia a partir del 1 de febrero, según anunciaó el líder del partido en la cámara alta del Congreso norteamericano, Chuck Schumer.

    “Los temerarios de Donald Trump ya han disparado los precios y dañado nuestra economía, y ahora solo está empeorando las cosas”, señaló Schumer a través de una declaración publicada en la página web de la bancada demócrata.

