    Mundo

    Pakistán declara una “guerra abierta” con Afganistán

    El Gobierno paquistaní bombardeó la capital de Afganistán, Kabul, además de otras localidades, horas después de que fuerzas afganas atacaran a sus tropas fronterizas.

    Por 
    Lya Rosen
    Captura de pantalla

    Pakistán bombardeó este viernes las ciudades afganas de Kabul y Kandahar, horas después de que fuerzas afganas atacaran a las tropas fronterizas paquistaníes en lo que el gobierno talibán dijo que era una represalia por ataques aéreos mortales anteriores.

    El ministro de Defensa de Pakistán, Khawaja Asif, declaró que su país entró en una “guerra abierta” con Afganistán. “Nuestra paciencia se ha acabado. A partir de ahora, entramos en guerra”, escribió Asif en un mensaje en su cuenta en la red social X.

    Por su parte, el ministro del Interior pakistaní, Mohsin Naqvi, afirmó que los ataques eran una “respuesta adecuada a la agresión abierta de los talibanes afganos”.

    En tanto Attaullah Tarar, el ministro de Información paquistaní, detalló en X que “se atacaron objetivos de defensa de los talibanes afganos en Kabul, Paktia (provincia) y Kandahar”, en la operación bautizada como “Ira de la Verdad”.

    Para después complementar: “Continúan los contraataques pakistaníes contra objetivos en Afganistán. Se ha confirmado la muerte de 133 talibanes afganos y más de 200 heridos”.

    Tarar afirmó asimismo que las fuerzas pakistaníes han destruido “más de 80 tanques, piezas de artillería y vehículos blindados”, así como 27 puestos afganos, a los que sumó otros nueve capturados.

    Ambos ejércitos dijeron que mataron a docenas de soldados en la violencia fronteriza, que siguió a múltiples ataques paquistaníes en Afganistán y enfrentamientos a lo largo de la frontera en los últimos meses.

    Los hechos de este viernes se producen cinco días después de una serie de incursiones aéreas de Pakistán, que llevaron a una batalla por el control de posiciones estratégicas que ambos bandos aseguran haber capturado.

    En Kabul, la capital afgana, se oyeron durante más de dos horas aviones y múltiples explosiones fuertes, seguidas de disparos.

    Un periodista de la ciudad de Kandahar, en el sur de Afganistán, donde tiene su base el líder supremo Hibatullah Akhundzada, dijo que escuchó aviones sobrevolando.

    El Gobierno talibán confirmó los ataques aéreos paquistaníes y el portavoz Zabihullah Mujahid dijo que no hubo víctimas.

    “El cobarde ejército pakistaní ha llevado a cabo bombardeos en algunas áreas de Kabul, Kandahar y Paktia”, escribió Mujahid en X.

    Horas antes, él mismo había anunciado “operaciones ofensivas a gran escala” en la frontera “en respuesta a las reiteradas violaciones del ejército paquistaní”.

    El Ministerio de Defensa afgano informó en ese momento que ocho de sus soldados habían muerto en la ofensiva terrestre y un funcionario gubernamental comunicó que varios civiles resultaron heridos cerca del cruce fronterizo de Torkham, en un campamento para personas que regresaban de Pakistán.

    “Un proyectil de mortero cayó en el campamento y, lamentablemente, siete de nuestros refugiados resultaron heridos y el estado de una mujer es grave”, dijo Qureshi Badlun, jefe de información de la provincia de Nangarhar.

    Más sobre:PakistánAfganistánTalibanesMinistro de DefensaKhawaja AsifGuerra abiertaKabulMundo

