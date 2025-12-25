Papa León XIV retoma la Misa de Navidad tras tres décadas y centra su mensaje en Gaza y los conflictos armados

El Papa León XIV celebró este jueves su primera Navidad como pontífice, marcada por la recuperación de la Misa de Navidad —algo que no ocurría desde 1994— y por un llamado centrado en las víctimas de los conflictos armados, con especial énfasis en la situación humanitaria en Gaza.

Al mediodía, el Santo Padre impartió la tradicional bendición Urbi et Orbi desde el balcón central de la Basílica de San Pedro. En su mensaje, recordó los conflictos en Ucrania, Líbano, Palestina, Israel, Siria, Sudán, la República Democrática del Congo, Haití y Myanmar, entre otros territorios.

En particular, León XIV expresó su preocupación por la situación en Gaza, señalando que se trata de una población “que ya no tiene nada y lo ha perdido todo”, aludiendo a las precarias condiciones en que viven miles de personas expuestas al frío, el viento y las lluvias.

Este mismo mensaje había sido reiterado horas antes durante la homilía de la Misa de Navidad, donde vinculó el nacimiento de Jesús con la fragilidad humana y el sufrimiento de los pueblos afectados por la guerra.

Durante la jornada, el Papa también tuvo palabras para los migrantes y refugiados, recordando a quienes se ven forzados a abandonar sus países en busca de un futuro mejor.

Cabe señalar que el pontífice tomó la decisión de presidir la Misa de Navidad en el Vaticano, tradición interrumpida desde uan Pablo II. Además, León XIV introdujo cambios en la celebración de la Misa del Gallo, que volvió a realizarse a las 22:00 horas, retomando una tradición iniciada por Benedicto XVI y dejando atrás el horario adelantado instaurado durante los últimos años del pontificado de Francisco.

En su homilía de Nochebuena, el Papa destacó la figura del niño Jesús como símbolo de esperanza frente a la violencia y la opresión, y criticó una “economía distorsionada” que reduce a las personas a mercancías, subrayando la dignidad inherente de cada ser humano.