Partido Socialdemócrata de Dinamarca pierde la alcaldía de Copenhague tras 100 años en el poder

La candidata del Partido de la Izquierda Verde, Sisse Marie Welling, será la nueva alcaldesa de Copenhague.

El Partido Socialdemócrata de Dinamarca, liderado por la primera ministra Mette Frederiksen, ha sufrido una aplastante derrota electoral en las elecciones municipales al perder la alcaldía de Copenhague, lo que pone fin a sus más de 100 años en el poder.

La histórica derrota de su candidata, Pernille Rosenkrantz-Theil, ha empañado unas elecciones en las que los socialdemócratas, lastrados por el descontento popular, han logrado retener el voto en otras dos importantes ciudades del país, Aalborg y Aarhus, si bien han perdido terreno en 87 de los 98 municipios del país.

En concreto, el partido de Frederiksen solo ha logrado obtener el 23,2% de los votos a nivel nacional, cinco puntos porcentuales menos que en las elecciones de 2021. Los socialdemócratas han perdido apoyo en municipios como Frederikshavn o Gladsaxe, según recogen medios daneses.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, durante una conferencia de prensa, el 9 de febrero de 2022, en Berlín, Alemania. Foto: Archivo MICHELE TANTUSSI

No obstante, el actual alcalde de Aarhus, el socialdemócrata Anders Winnerskjold, ha obtenido casi uno de cada cinco votos, asegurándose así un mandato sólido para liderar la ciudad en los próximos años, mientras que el de la ciudad de Aalborg, Lasse Frimand Jensen, ha logrado cosechar el 32,2% de los votos, si bien esto representa una disminución de hasta cuatro puntos porcentuales desde los comicios de 2021.

En Copenhague, la Alianza Rojiverde ha sido el partido más votado con el 22,1% de los votos. La candidata del Partido de la Izquierda Verde, Sisse Marie Welling, será la nueva alcaldesa de Copenhague después de que su formación haya apartado de las negociaciones a los socialdemócratas, que han cosechado en la capital solo el 12,7% de los votos.

Con respecto al Partido Liberal, ha logrado retener el 17,9% de los votos a nivel nacional, lo que representa un ligero declive para la formación. Asimismo, el Partido Popular Conservador, pese a que no ha logrado recuperar la alcaldía de Frederiksberg, ha obtenido buenos resultados electorales y aún conserva 16 alcaldías en todo el país.