Perú: el complejo panorama de Bellido de cara al voto de confianza en el Congreso

El gobierno del Presidente peruano, Pedro Castillo, se prepara de cara a la prueba de fuego de este jueves, cuando el gabinete que encabeza el primer ministro Guido Bellido se presente ante el Congreso para solicitar el voto de confianza, algo que no prevé que sea fácil, ya que existen llamados para que se realice un cambio de gabinete, por lo que los votos de aprobación no están seguros.

Bellido señaló en una conferencia que esperaba que el Congreso actúe con ponderación respecto del voto de confianza. “Lo demás ya está en la cancha del Legislativo y ellos tienen que actuar con ponderación y también en pleno ejercicio de sus facultades como legisladores, nosotros no queremos intervenir en ese terreno y ellos cumplen su función y nosotros cumplimos la nuestra, y estamos en función de la confianza que nos da el Presidente de la República”, aseguró.

Tanto Bellido como varios de los ministros han sido cuestionados. De hecho, Héctor Béjar renunció el martes como canciller, debido a unas polémicas declaraciones sobre el terrorismo que hizo en 2020 y que generaron la primera crisis política en el gobierno de Castillo. Mientras que el mismo Bellido enfrenta investigaciones en el Ministerio Público por apología al terrorismo, terrorismo y lavado de activos, en este último caso en torno al financiamiento de las campañas de Perú Libre y a raíz del caso Los Dinámicos del Centro.

Así, ya existen voces que piden un cambio de gabinete. La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, dijo que Castillo debe escuchar lo que la población quiere respecto de la conformación del Gabinete Ministerial.

El primer ministro de Perú, Guido Bellido, durante una entrevista. Foto: Reuters

“Una encuesta de IEP señala que el 79% de los peruanos quiere el cambio de gabinete. Nunca he visto una cifra tan alta. Hay un 52% que quiere un cambio parcial y un 27% que quiere un cambio total”, dijo la congresista en entrevista para Perú 21. “Si tanto el Presidente Castillo dice que hay que gobernar con el pueblo y para el pueblo y que va a ser un gobierno que siempre va a escuchar al pueblo, entonces es momento de escuchar al pueblo, ¿no? Un 79% no quiere a este gabinete como está, por algo será. Creo que si el pueblo lo está pidiendo, (el Presidente) debería leer estas encuestas, leer al pueblo, leer a la calle, como él mismo dice, porque al final el gabinete lo pone el presidente”, recalcó.

En ese sentido, indicó que aunque para mucho la conformación de este gabinete es un “enfrentamiento”, desde el Congreso siempre tendrán las “puertas abiertas al diálogo con el Ejecutivo permanentemente por la gobernabilidad”.

Hasta ahora, lo que se ha informado a la prensa es que la bancada de Acción Popular dará el voto de confianza al gabinete ministerial, que presidente Guido Bellido, según lo señaló el congresista de esta agrupación política, Edwin Martínez Talavera, en conversación con la radio RPP. Además, indicó que “si los ministros no cumplen con el trabajo que se encomienda con eficiencia y lealtad al pueblo del Perú, definitivamente vamos a pedir la interpelación”.

Afirmó también que los congresistas no deben caer en el juego que busca enfrentar al Ejecutivo con el Legislativo o polarizar el país.

“Vamos a dar el voto de confianza y será la población la que decida si los ministros van a seguir o no”, insistió.

El presidente de Perú, Pedro Castillo, saluda a la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, frente al Congreso de Perú. Foto: Reuters

En un análisis realizado por el diario El Comercio, distintos politólogos señalaron que si bien hay cuestionamientos a la calidad del gabinete y su pericia técnica, la decisión del Congreso se enmarca en un criterio político y un contexto politizado.

El cientista político Jorge Aragón dijo al diario que “no pareciera haber por parte de la oposición nada que se parezca a un beneficio de la duda, sino una actitud bastante escéptica y confrontacional”.

“La oposición se complicaría bastante si no le da la confianza a Bellido. Bellido probablemente sepa eso y pueda subirle los decibeles al mensaje de investidura, pero con el riesgo de que esto sea visto como una afrenta. Bellido tiene bastantes anticuerpos, los suficientes como para hacer más fácil la tarea de no darle la confianza”, advirtió al mismo periódico Omar Awapara.

El voto de confianza se da en medio de un alto rechazo al gobierno de Castillo, según un sondeo publicado el domingo por el Instituto de Estudios Peruanos. Aproximadamente un 38% de los peruanos aprueba la forma como Castillo está conduciendo su gobierno. Es decir, casi dos quintas partes de la ciudadanía dan por buena o suficiente la conducción del mandatario sobre el Poder Ejecutivo. Por el contrario, un 46% de la población desaprueba cómo el presidente está dirigiendo su gestión. Esto es algo menos de la mitad del país que lo reprueba en su manera de gobernar.

En una posición intermedia o no definida, un 16% de los ciudadanos no sabe si aprobar o no cómo Castillo está gobernando o no precisaría una opinión. Algo menos de una quinta parte de Perú tiene esta postura.