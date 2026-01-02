Perú endurece su postura migratoria y advierte que negará el ingreso a extranjeros irregulares

El gobierno peruano informó que se encuentra trabajando con distintos países de la región -entre ellos Chile- en la búsqueda de una respuesta común frente a la crisis migratoria derivada de la situación en Venezuela.

Así lo confirmó el ministro de Relaciones Exteriores peruano, Hugo De Zela, quien detalló que ya existen acuerdos iniciales con nuestro país para enfrentar de manera coordinada el aumento de la migración irregular.

En entrevista con el medio El Peruano, el canciller explicó que estas definiciones se enmarcan en el Comité Binacional de Política Migratoria entre ambos países, cuya última sesión se realizó en diciembre.

En dicha instancia, Perú y Chile acordaron reforzar el control de sus fronteras, con el objetivo de ordenar los flujos migratorios y reducir los ingresos irregulares.

De Zela precisó que, en el caso peruano, se ha desplegado una mayor presencia de fuerzas militares y policiales en las zonas fronterizas, junto con el aumento de patrullajes y la instalación de sistemas de cámaras de vigilancia.

Dichas medidas apuntan a fortalecer la capacidad de fiscalización del Estado frente a un fenómeno que, según reconoció, ha superado las capacidades operativas del país.

Uno de los puntos centrales de la coordinación bilateral tiene que ver con la cooperación directa entre las policías de ambos países.

“Hay un protocolo de entendimiento entre la policía de los dos países para manejar cualquier tema, y se ha convenido que cada país va a intentar evitar la salida irregular”, explicó el canciller.

En ese marco, añadió que, si una persona logra cruzar de manera irregular hacia el país vecino, será devuelta al territorio desde el cual salió, con el fin de desincentivar estos desplazamientos fuera de los canales formales.

El jefe de la diplomacia peruana subrayó que el objetivo de estas medidas es asegurar que la migración que se produzca en la región sea “regular, segura y ordenada”, en línea con los estándares internacionales y los acuerdos entre Estados.

En ese contexto, De Zela fue enfático en señalar que a los ciudadanos extranjeros que no cumplan con los requisitos legales simplemente no se les permitirá entrar al país.

“ El Perú ya no está en capacidad de seguir acogiendo a migrantes irregulares. Nosotros tenemos nuestras capacidades rebasadas ”, afirmó.

Respecto de qué ocurrirá con las personas migrantes que no puedan ingresar y que tampoco sean aceptadas por otros países, el canciller reconoció que ese aspecto aún se encuentra en discusión a nivel regional. No obstante, adelantó que se trata de uno de los desafíos pendientes en la búsqueda de una solución coordinada frente a una crisis migratoria que sigue tensionando a varios países de América del Sur, incluido Chile.