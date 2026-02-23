Peter Mandelson: El exembajador de Reino Unido en EE. UU. es arrestado por vínculos con Epstein

La policía británica arrestó el lunes a Peter Mandelson, exembajador del Reino Unido en Estados Unidos, en una investigación por mala conducta derivada de sus vínculos con Jeffrey Epstein, informó la agencia AP.

La Policía Metropolitana de Londres informó que “agentes han arrestado a un hombre de 72 años bajo sospecha de mala conducta en el ejercicio de un cargo público” en una dirección del norte de Londres. Fue trasladado a una comisaría para ser interrogado.

En una práctica habitual, la policía no identificó a Mandelson, pero el sospechoso del caso ya había sido señalado previamente como el exdiplomático de 72 años.

El exdiplomático no enfrenta ninguna acusación de conducta sexual indebida, sino que la policía inició una investigación contra Mandelson por denuncias de que transmitió información gubernamental sensible a Epstein hace 15 años.

Clear footage of Peter Mandelson getting arrested. pic.twitter.com/gHHZE4h60M — Mukhtar (@I_amMukhtar) February 23, 2026

Su arresto se produce cuatro días después de que Andrés Mountbatten-Windsor, el expríncipe Andrés, fuera detenido en un caso bajo sospecha de un delito similar relacionado con su amistad con Epstein. El exduque fue puesto en libertad tras 11 horas bajo custodia mientras continúa la investigación policial.

Mandelson fue destituido de su cargo diplomático en septiembre, luego de que se publicaran correos electrónicos que mostraban que mantuvo una amistad con Epstein tras la condena de 2008 del magnate por delitos sexuales que involucraban a una menor. Cuando surgieron más detalles en documentos divulgados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos el mes pasado, la policía abrió una investigación penal.

Los archivos del caso Epstein sugieren que Mandelson reveló información gubernamental sensible —y potencialmente capaz de afectar los mercados— a Epstein en 2009, cuando Mandelson era miembro del gobierno de entonces.

Posteriormente, agentes registraron las dos viviendas de Mandelson. Una en Londres, la otra en el oeste de Inglaterra.

Peter Mandelson en una fiesta con el acusado de tráfico sexual, Jeffrey Epstein, en una de las fotografías desclasificadas por el Departamento de Justicia de EEUU. Foto: archivo

La decisión de nombrar a Mandelson como su enviado diplomático en EE. UU. casi le cuesta el cargo al primer ministro británico, Keir Starmer, que fue fuertemente cuestionado por su criterio al designar al exdiplomático.

Aunque el premier reconoció que cometió un error y pidió disculpas públicas a las víctimas de Epstein, su posición sigue siendo precaria.