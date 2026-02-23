SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Peter Mandelson: El exembajador de Reino Unido en EE. UU. es arrestado por vínculos con Epstein

    El exdiplomático británico fue destituido en septiembre pasado debido a sus vínculos con el magnate. Ahora fue detenido en medio de una investigación por mala conducta en un cargo público debido a presunto uso indebido de información gubernamental.

    Por 
    Ignacio Vera

    La policía británica arrestó el lunes a Peter Mandelson, exembajador del Reino Unido en Estados Unidos, en una investigación por mala conducta derivada de sus vínculos con Jeffrey Epstein, informó la agencia AP.

    La Policía Metropolitana de Londres informó que “agentes han arrestado a un hombre de 72 años bajo sospecha de mala conducta en el ejercicio de un cargo público” en una dirección del norte de Londres. Fue trasladado a una comisaría para ser interrogado.

    En una práctica habitual, la policía no identificó a Mandelson, pero el sospechoso del caso ya había sido señalado previamente como el exdiplomático de 72 años.

    El exdiplomático no enfrenta ninguna acusación de conducta sexual indebida, sino que la policía inició una investigación contra Mandelson por denuncias de que transmitió información gubernamental sensible a Epstein hace 15 años.

    Su arresto se produce cuatro días después de que Andrés Mountbatten-Windsor, el expríncipe Andrés, fuera detenido en un caso bajo sospecha de un delito similar relacionado con su amistad con Epstein. El exduque fue puesto en libertad tras 11 horas bajo custodia mientras continúa la investigación policial.

    Mandelson fue destituido de su cargo diplomático en septiembre, luego de que se publicaran correos electrónicos que mostraban que mantuvo una amistad con Epstein tras la condena de 2008 del magnate por delitos sexuales que involucraban a una menor. Cuando surgieron más detalles en documentos divulgados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos el mes pasado, la policía abrió una investigación penal.

    Los archivos del caso Epstein sugieren que Mandelson reveló información gubernamental sensible —y potencialmente capaz de afectar los mercados— a Epstein en 2009, cuando Mandelson era miembro del gobierno de entonces.

    Posteriormente, agentes registraron las dos viviendas de Mandelson. Una en Londres, la otra en el oeste de Inglaterra.

    Peter Mandelson en una fiesta con el acusado de tráfico sexual, Jeffrey Epstein, en una de las fotografías desclasificadas por el Departamento de Justicia de EEUU. Foto: archivo

    La decisión de nombrar a Mandelson como su enviado diplomático en EE. UU. casi le cuesta el cargo al primer ministro británico, Keir Starmer, que fue fuertemente cuestionado por su criterio al designar al exdiplomático.

    Aunque el premier reconoció que cometió un error y pidió disculpas públicas a las víctimas de Epstein, su posición sigue siendo precaria.

    Más sobre:Peter MandelsonReino UnidoKeir StarmerJeffrey EpsteinMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Enel define plan de inversiones y destaca llegada de nuevo gobierno: “La estabilidad política necesaria ha regresado”

    Fiscalía defiende solicitud de desafuero de Joaquín Lavín: “Existen antecedentes graves y serios”

    ¿Por qué los millennials se convirtieron en la generación con mayor riesgo de padecer cáncer?

    Corte de Antofagasta confirma sentencia de 184 años de cárcel contra “Zeus” y su organización criminal

    Corte Suprema revisa desafuero de Lavín y abogado del diputado acusa “serie de inconsistencias” en solicitud de Fiscalía

    Santiago y Recoleta firman convenio de colaboración para prevenir delitos en límites comunales

    Lo más leído

    1.
    Gilles Lipovetsky, filósofo francés: “Se está construyendo una civilización nueva, la civilización de la omnipotencia”

    Gilles Lipovetsky, filósofo francés: “Se está construyendo una civilización nueva, la civilización de la omnipotencia”

    2.
    Guerra de Rusia en Ucrania, cómo el campo de batalla se ha convertido en un lugar de prueba de armas

    Guerra de Rusia en Ucrania, cómo el campo de batalla se ha convertido en un lugar de prueba de armas

    3.
    Groenlandia y Dinamarca rechazan envío de buque hospital de EE.UU. anunciado por Trump

    Groenlandia y Dinamarca rechazan envío de buque hospital de EE.UU. anunciado por Trump

    4.
    Qué es la cumbre Shield of the Americas: la cita convocada por Trump a la que asistirá Kast antes del cambio de mando

    Qué es la cumbre Shield of the Americas: la cita convocada por Trump a la que asistirá Kast antes del cambio de mando

    5.
    Nuevo presidente de Perú desmiente oficialmente que esté evaluando indultar a Pedro Castillo

    Nuevo presidente de Perú desmiente oficialmente que esté evaluando indultar a Pedro Castillo

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Cambio de hora: ¿Cuándo se deberán modificar los relojes en Chile?

    Cambio de hora: ¿Cuándo se deberán modificar los relojes en Chile?

    Cuándo se paga el Bono de Invierno y quiénes lo recibirán este año

    Cuándo se paga el Bono de Invierno y quiénes lo recibirán este año

    Fiscalía defiende solicitud de desafuero de Joaquín Lavín: “Existen antecedentes graves y serios”
    Chile

    Fiscalía defiende solicitud de desafuero de Joaquín Lavín: “Existen antecedentes graves y serios”

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Corte de Antofagasta confirma sentencia de 184 años de cárcel contra “Zeus” y su organización criminal

    Enel define plan de inversiones y destaca llegada de nuevo gobierno: “La estabilidad política necesaria ha regresado”
    Negocios

    Enel define plan de inversiones y destaca llegada de nuevo gobierno: “La estabilidad política necesaria ha regresado”

    Grupo Luksic anuncia nueva venta de acciones en francesa Nexans

    Frutas de Chile expresa “profunda preocupación” por alza arancelaria de Donald Trump y advierte sobre efecto en uvas

    ¿Por qué los millennials se convirtieron en la generación con mayor riesgo de padecer cáncer?
    Tendencias

    ¿Por qué los millennials se convirtieron en la generación con mayor riesgo de padecer cáncer?

    Por qué la NASA volvió a retrasar la misión a la Luna “Artemis II”

    Quién era Austin Tucker Martin, el hombre armado abatido en el complejo de Trump en Florida

    ¿Prepara su regreso? Gustavo Álvarez está a una firma de volver a dirigir tras su tormentosa salida de la U
    El Deportivo

    ¿Prepara su regreso? Gustavo Álvarez está a una firma de volver a dirigir tras su tormentosa salida de la U

    Fiorentina vence al Pisa de Felipe Loyola y lo deja más cerca del descenso

    Colo Colo: Aníbal Mosa no logra quedarse con el control total de Blanco y Negro

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000
    Tecnología

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Funkoverso Villegas: las cartas que se juega el comediante Rodrigo Villegas en su regreso al Festival de Viña
    Cultura y entretención

    Funkoverso Villegas: las cartas que se juega el comediante Rodrigo Villegas en su regreso al Festival de Viña

    El comediante venezolano Esteban Düch y su debut en Viña: “Mi relato será mucho más afín a los chilenos”

    La trastienda del regreso de Stefan Kramer a Viña: un retraso de media hora y una íntima celebración posterior

    Peter Mandelson: El exembajador de Reino Unido en EE. UU. es arrestado por vínculos con Epstein
    Mundo

    Peter Mandelson: El exembajador de Reino Unido en EE. UU. es arrestado por vínculos con Epstein

    Hungría obstaculiza apoyo europeo a Ucrania en vísperas del cuarto aniversario de la invasión de Rusia

    Histórica tormenta de nieve en el noreste de Estados Unidos deja miles de vuelos cancelados

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile
    Paula

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile

    Nancy Mamani Loza: La única mujer

    Datos Paula: El sabor asiático del Persa Bio Bio