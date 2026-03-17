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    Petro apunta que Ecuador podría estar “bombardeando” Colombia en la frontera

    Según apuntó el mandatario colombiano, "yo le pedí a Trump, actúe, llame al presidente de Ecuador, porque nosotros no queremos ir a una guerra”.

    Por 
    Europa Press
    Foto: archivo.

    El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha señalado este lunes que Ecuador podría estar “bombardeando” su país en la frontera, tras la “aparición de una bomba” que, a su juicio, no proviene de grupos armados ilegales, al tiempo que ha avanzado que tal hallazgo está siendo objeto de investigación actualmente.

    “Han aparecido bombas, una bomba, tirada desde avión. Se va a investigar bien los modos, muy en la frontera con Ecuador, ratificando un poco mi sospecha. Pero hay que investigar bien de que están bombardeándonos desde el Ecuador y no son los grupos armados”, ha manifestado Petro durante su intervención en el Consejo de Ministros.

    De dicha aparición, así como de la “ocurrencia de estallidos”, Petro asegura haber puesto al tanto a su homólogo en Estados Unidos, Donald Trump, a quien ha pedido que “actúe” y “llame al presidente de Ecuador”, Daniel Noboa, porque, ha insistido, su nación no quiere “ir a una guerra”.

    “Hay una grabación que debe hacerse pública. No la hicimos nosotros, llegó, porque eso proviene de Ecuador y hay una cosa extraña, que yo le pedí a Trump, que actúe, llame al presidente de Ecuador, porque nosotros no queremos ir a una guerra”, ha anotado el líder del país caribeño.

    Además ha subrayado que “la soberanía nacional se respeta” y que, “después de la investigación ya técnica, para saber exactamente (si) la bomba está activa, (si) es peligrosa” deberá “tomar las decisiones del caso”.

    “Me enorgullezco de haber sacado a Colombia del peligro de misiles, que están cayendo por todo el mundo ahora. Es una época de misiles, una muerte a la humanidad, amenaza tras amenaza”, ha destacado, remarcando, en una cita poco clara con una alusión velada a la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, que su país “tampoco” tiene “por qué ser bombardeado con armas menores, desde el punto de vista de un misil”.

    Cabe recordar que ambos países iniciaron la guerra comercial en enero, cuando Quito anunció el establecimiento de un gravamen del 30% a productos colombianos, después de incrementar en más de un 90% la tarifa del transporte de petróleo colombiano a través del Oleoducto Transecuatoriano.

    Más sobre:ColombiaEcuadorGustavo petroBomba

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