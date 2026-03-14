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    Piden testificar a la guardia de prisión que vio con vida por última vez a Epstein antes de su suicidio

    La comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes de EE.UU. le solicitó a Tova Noel su testimonio por considerar que dispone de información que podría ser de utilidad para la investigación en torno al desaparecido delincuente sexual.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    Jeffrey Epstein. Foto: archivo.

    La comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos pidió testificar a Tova Noel, la exguardia de prisión que habría visto con vida por última vez al delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein antes de que se quitara la vida en el Centro Correccional Metropolitano de Manhattan, en Nueva York.

    “A la luz de las informaciones publicadas, los documentos divulgados por el Departamento de Justicia y los documentos obtenidos por el comité, este considera que usted dispone de información que podría ser de utilidad para su investigación”, escribió este viernes James Comer, representante republicano por Kentucky y presidente del comité, en una carta dirigida a Noel.

    En ella además Comer le indicó: “Solicitamos su testimonio en una entrevista presencial con transcripción el 26 de marzo de 2026, a las 10.00 horas en Washington DC”.

    Noel, una veterana del Ejército que había trabajado como cartera, laboraba como funcionaria de la Oficina de Prisiones la mañana de 2019 en que el delincuente sexual fue hallado muerto en su celda, lo que después fue calificado como un suicidio por el forense de Nueva York.

    Ella y su compañero de vigilancia esa noche, Michael Thomas, debían monitorear a Epstein, quien estaba a la espera de juicio por cargos de tráfico sexual y había intentado suicidarse. Sin embargo, ambos admitieron ante los investigadores que no habían realizado esos controles.

    Ante esto, fueron acusados de falsificar los registros que indicaban que sí lo habían hecho, luego de que la Fiscalía determinara que entre las 22.30 del 9 de agosto y las 6.30 del 10 de agosto-hora en la que se halló el cadáver- no se realizaron las comprobaciones oportunas en la celda, aunque falsificaron los registros para que pareciera que sí lo habían hecho.

    Las autoridades habían activado un protocolo para prevenir suicidios y, en teoría, el financista estaba sometido a vigilancia cada 30 minutos. Los fiscales determinaron que ambos guardias “se sentaron en su mesa, navegaron por Internet y caminaron por las zonas comunes”. Posteriormente, los cargos fueron desestimados tras un acuerdo para cumplir servicio comunitario.

    Como consignó NBC News, los registros publicados en virtud de la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein revelaron que Noel supuestamente había buscado en páginas web las “últimas noticias” sobre el magnate poco antes de que su cuerpo sin vida fuera encontrado.

    Cuando se le preguntó sobre dicha búsqueda durante una entrevista en 2021 con la oficina del inspector general del Departamento de Justicia, ella respondió: “No. No recuerdo haberlo hecho”.

    Además, Noel afirmó que la página de internet que se abría al encender el computador solía mostrar noticias sobre el financiero vinculado a la política, pero que ella no lo había buscado esa mañana. Sin embargo, al consultársele sobre quién fue la última persona en verlo con vida, ella respondió “supongo que yo”.

    A principios de esta semana, en una entrevista con Fox News, Comer señaló que el comité quería preguntarle a la exfuncionaria de prisiones sobre la búsqueda en internet y las transferencias de dinero que estaba recibiendo por esa fecha, incluida una de US$5.000 que un banco había marcado como sospechosa.

    Más sobre:Jeffrey EpsteinSupervisión de la Cámara de RepresentantesEstados UnidosGuardiaMuerteMundo

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