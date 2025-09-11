Polonia pide reunión de emergencia en la ONU y restringe su espacio aéreo oriental tras derribar drones rusos

Un vehículo militar pasa junto a los sistemas de defensa aérea Patriot instalados en el aeropuerto de Rzeszów-Jasionka al atardecer en Jasionka, sureste de Polonia, el 6 de marzo de 2025. Foto: Archivo

Polonia se moviliza ante lo que denuncia como “un ataque sin precedentes”.

Tras su llamado, el Consejo de seguridad de la ONU se reunirá de emergencia para abordar el sobrevuelo de drones rusos en su espacio aéreo, ocurrido un día antes. Un hecho que Moscú niega y eleva las ya altas tensiones por su invasión a Ucrania.

Eslovenia, Dinamarca, Grecia, Francia y el Reino Unido solicitaron al Consejo que se reúna el viernes 12 de septiembre, según fuentes diplomáticas.

“Estamos llamando la atención mundial sobre este ataque sin precedentes con drones rusos contra un miembro de la ONU, la UE y la OTAN (...) He hablado ante el Consejo de Seguridad de la ONU en el pasado, y me pareció que nuestros argumentos tuvieron eco, que triunfaron. Aún no hemos decidido quién hablará en nombre de Polonia", declaró el viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores, Radosław Sikorski, a la radio RMF FM.

Varsovia denuncia que se trató de varios drones que sus fuerzas derribaron, una operación en la que también ayudaron Italia, Alemania y Países Bajos, según señaló el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

At Poland's request, the @UN Security Council will hold an emergency meeting to address Russia's violation of Polish airspace, the Polish Foreign Ministry (@PolandMFA) has announced. pic.twitter.com/XgIhAOZoSF — TVP World (@TVPWorld_com) September 11, 2025

Se trata de la primera vez que se tiene constancia de que un miembro de la OTAN haya disparado durante la actual invasión de Rusia a Ucrania. Aviones de combate F-16 polacos, F-35 neerlandeses, aviones de vigilancia AWACS italianos y aeronaves de reabastecimiento en vuelo de la OTAN participaron en la operación para derribar los drones en el espacio aéreo polaco durante la madrugada del miércoles 10 de septiembre, según informaron las autoridades.

“Esta provocación rusa, como bien saben los generales y nuestros soldados, no fue más que un intento de poner a prueba nuestras capacidades, nuestra capacidad de respuesta (en Polonia) (...) Fue un intento y una provocación para responder, para poner a prueba el mecanismo de acción dentro de la alianza del Atlántico Norte, nuestra disposición a responder”, declaró este jueves el presidente polaco, Karol Nawrocki.

Además, mientras el Kremlin insiste en negar cualquier responsabilidad, Polonia advierte contra las insinuaciones de que los drones eran de origen ucraniano, no ruso, y las descartó como parte de una campaña de desinformación de Moscú.

“19 violaciones de nuestro espacio aéreo, varias docenas de drones identificados, algunos derribados, la acción duró 7 horas, toda la noche; por lo tanto, no podemos decir que fue un accidente”, subrayó Sikorski.

Asimismo, el viceprimer ministro subrayó que Polonia sigue recibiendo un tsunami de declaraciones de apoyo de sus aliados, pero que “necesita que se traduzcan en hechos”.

Rusia afirmó que no tiene intención de atacar ningún objetivo en Polonia y que no haría más comentarios sobre el “incidente”. Por su parte, un alto comandante de la OTAN señaló a la agencia de noticias Reuters que aún se desconoce si la incursión con drones fue intencionada.

Polonia restringe su espacio aéreo oriental

Tras las denunciadas 19 violaciones a su espacio, Polonia impuso restricciones en su frontera oriental con Bielorrusia y Ucrania hasta el 9 de diciembre.

De esta manera, prohíbe los vuelos de drones en esas zonas limítrofes y limita el tráfico aéreo local, señaló la Agencia Polaca de Servicios de Navegación Aérea (PANSA).

‼️🇵🇱🇧🇾🇺🇦 Poland has closed its eastern airspace bordering Ukraine and Belarus at least until December 2025.



See the latest updates with us: @visionergeo pic.twitter.com/CAdcEOBNXr — Visioner (@visionergeo) September 11, 2025

Bajo estas restricciones, la aviación general —principalmente aeronaves pequeñas y recreativas, así como helicópteros— puede operar durante el día siempre que cuenten con radio y transpondedor, pero no puede volar de noche.

Se permitirán vuelos solo hasta una altura de unos 3 km (1,86 millas) sobre el suelo. Los vuelos comerciales suelen volar a altitudes superiores a los 3 km.

Las aeronaves civiles no tripuladas, como los drones, están prohibidas. Solo se permiten vuelos militares y aeronaves civiles identificables que sigan un plan de vuelo.

Tusk apunta a modernización militar

Frente a un grupo de militares, el primer ministro polaco, Donald Tusk, se comprometió este jueves a impulsar un “gran programa de modernización” para el Ejército de su país, luego de que el ingreso de drones rusos a su territorio aumentaran las tensiones internacionales en torno a la invasión rusa de Ucrania, incluyendo las posibles ambiciones territoriales del Kremlin.

Tusk se dirigió a las tropas polacas en una base aérea en la ciudad central de Lask, elogiando su rápida actuación y la de las fuerzas aliadas de la OTAN de los Países Bajos que respondieron a las múltiples incursiones de drones rusos.

Sin embargo, la respuesta también planteó dudas sobre la conveniencia de utilizar aviones de combate avanzados para derribar drones relativamente baratos.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, se reúne con el primer ministro polaco, Donald Tusk, en medio del ataque ruso contra Ucrania, en Kiev, el 22 de enero de 2024. Foto: Archivo GLEB GARANICH

Polonia espera recibir sus primeros aviones de combate F-35 de Estados Unidos el próximo año, afirmó. Será la primera entrega de algunos de los 32 aviones previstos para 2030 como parte de un paquete de apoyo finalizado hace cinco años, afirmó Tusk.

El presidente polaco, Karol Nawrocki, también visitó una base aérea militar el jueves, y en un comunicado, con tono desafiante, afirmó que Polonia “no se asusta con los drones rusos”.

El Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, un centro de estudios, concluyó que Putin está poniendo a prueba la determinación de Europa en su esfuerzo por abordar la amenaza de Moscú, mientras Estados Unidos le exige asumir una mayor carga financiera.

“La inconsistencia entre las palabras y los hechos parece haber erosionado la credibilidad de Europa ante Rusia”, declaró en un análisis publicado el viernes.

Varios líderes europeos afirmaron que creían que la incursión equivalía a una expansión intencionada del ataque ruso contra Ucrania.

“La guerra de Rusia se está intensificando, no terminando”, declaró la jefa de política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, a la prensa en Bruselas el miércoles. “Lo que (el presidente ruso Vladimir) Putin quiere hacer es ponernos a prueba. Lo ocurrido en Polonia es un punto de inflexión”, declaró, añadiendo que debería resultar en sanciones más severas.

El espacio aéreo polaco ha sido violado en numerosas ocasiones desde la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en 2022, pero nunca a esta escala en Polonia ni en ningún otro lugar del territorio de la OTAN.