    Mundo

    Por motivos humanitarios: defensa de Bolsonaro pide que exmandatario brasileño cumpla condena en arresto domiciliario

    Ante el Tribunal Supremo de ese país, la defensa de Bolsonaro argumentó que un entorno carcelario representaría "un riesgo concreto e inmediato para su integridad física y su vida misma". De forma paralela, el juez Alexandre de Moraes ordenó la detención de su exjefe de Inteligencia, Alexandre Ramagem.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    Foto: Archivo.

    Este viernes los abogados del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, presentaron al Tribunal Supremo Federal una solicitud para que el exmandatario cumpla su condena por intento de golpe de Estado en arresto domiciliario por motivos humanitarios, poco antes de que el juez Alexandre de Moraes decida si entra definitivamente a prisión.

    La defensa de Bolsonaro argumentó que un entorno carcelario como el de la Penitenciaría de Papuda, una cárcel de máxima seguridad, representaría “un riesgo concreto e inmediato para su integridad física y su vida misma”, ya que su salud está “extremadamente delicada” debido a distintas patologías.

    Entre estas se cuentan las complicaciones derivadas del ataque que sufrió en 2018 durante la campaña electoral, cuando recibió una puñalada en el vientre, y el reciente diagnóstico de un cáncer de piel, aunque sus lesiones fueron removidas.

    “Desde que se decretó su arresto domiciliario, ha acudido al hospital tres veces: dos para realizarse pruebas y una por una emergencia médica”, indicó la defensa del exjefe de Estado, para luego enumerar con detalles los diagnósticos de sus problemas de salud y pedir la concesión de prisión domiciliaria “con carácter humanitario”.

    La Primera Sala del alto tribunal ya denegó el lunes las llamadas solicitudes de aclaración, que permiten a la defensa pedir que se clarifiquen posibles contradicciones, omisiones o dudas sobre los argumentos de los jueces.

    Bolsonaro fue condenado a 27 años y tres meses de prisión al ser declarado culpable de organizar una trama para perpetuarse en el poder, cometiendo los delitos de golpe de Estado, abolición del Estado de derecho, constitución de una organización criminal armada, daños agravados a la propiedad pública y deterioro de patrimonio histórico.

    Su sentencia incluye además una inhabilitación hasta ocho años después del vencimiento de su condena, plazo que, de no producirse reducciones, se prevé que expire en 2060, cuando el ultraderechista tendría, hipotéticamente, 105 años.

    Ordenan detención de exjefe de Inteligencia

    De forma paralela, el juez Alexandre De Moraes, ordenó la detención del diputado y exdirigente de la agencia de Inteligencia brasileña (Abin) Alexandre Ramagem, tras su condena a 16 años de cárcel por la trama golpista de 2022 liderada por el expresidente.

    El diputado abandonó presuntamente Brasil en septiembre, el mismo mes en el que estaban siendo juzgados los integrantes del primer grupo de acusados por el intento de golpe de Estado. La Policía Federal investiga, según fuentes de O Globo, si huyó al extranjero a través de la frontera con Venezuela o Guyana.

    Esto se conoce después de que el Partido Socialismo y Libertad (PSOL) pidiera el miércoles su detención a De Moraes ante la posibilidad de que eluda la Justicia brasileña, si bien el magistrado ya había ordenado su detención, aunque no se había hecho pública, tras una solicitud confidencial por parte de la Policía Federal.

    El portal de noticias Plató BR difundió imágenes de Ramagem en un apartamento de lujo en Miami, EE.UU., e informó que el exjefe de Inteligencia viajó a Boa Vista, la capital de Roraima donde él y su mujer fueron delegados de la Policía Federal y la Civil, para cruzar en automóvil la frontera y huir de Brasil.

    La Cámara de Diputados informó que no fue notificada sobre su salida.

    El diputado fue uno de los condenados por la Primera Sala del Tribunal Supremo Federal por los delitos de organización criminal, abolición violenta del Estado de derecho democrático y golpe de Estado. Esto por el uso de la estructura de la agencia de Inteligencia para urdir la trama golpista.

