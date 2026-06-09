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    Las revelaciones de exejecutivo de Meta sobre Silicon Valley: la adopción de la política MAGA y los dardos contra Palantir

    Según Nick Clegg, el exdirector de asuntos globales de la empresa madre de Facebook y exviceprimer ministro de Reino Unido, afirmó que desde la llegada de la segunda administración de Donald Trump los ejecutivos de las grandes tecnológicas estadounidenses dieron un giro a la derecha.

    Por 
    Ignacio Vera
    El logotipo del grupo empresarial Meta Platforms se puede ver en Bruselas. Foto: Archivo Yves Herman

    Según el exviceprimer ministro británico Nick Clegg, las empresas de Silicon Valley, entre ellas Meta, han decidido adoptar la ideología de MAGA (Make America Great Again), dando un giro a la derecha respecto a sus políticas. Algunas por motivos “más bien egoístas”, según describió el diario The Guardian en referencia a las declaraciones de Clegg.

    Clegg, quien trabajó casi siete años en la empresa de Mark Zuckerberg como director de asuntos globales, declaró en el podcast The Rest is Money que sintió que era “un buen momento para seguir adelante” cuando dejó la empresa en marzo de 2025, tres meses después del inicio del segundo mandato de Trump.

    El exviceprimer ministro birtánico, Nick Clegg. Foto: Archivo

    Según el exvicepremier británico, los ejecutivos que antes se mantenían al margen de la política dieron un giro a la derecha. Los productos en sí “cambiaron radicalmente: pasaron de estar centrados en el usuario a centrarse mucho más en el contenido, a menudo sintético, recomendado algorítmicamente”, afirmó Clegg.

    También, en las declaraciones del podcast recogidas por The Guardian, cuestionó el contrato de Reino Unido con la empresa de software estadounidense Palantir, expresando su desagrado por la ideología de la empresa de espionaje estadounidense y señalando que existían preocupaciones legítimas sobre si “Palantir se está volviendo demasiado dependiente”, fomentando la dependencia en sus clientes.

    Palantir y el desafío de rivales con IA

    Según el medio británico, los contratos de Palantir con Reino Unido han sido objeto de creciente controversia en los últimos meses. La semana pasada, un informe del comité de ciencia, innovación y tecnología del Parlamento británico afirmó que Palantir era el “ejemplo más preocupante de la creciente dependencia del sector público de un pequeño número de grandes proveedores de tecnología”.

    El comité instó al gobierno a concluir su contrato con Palantir en 2027, fecha que le permite la cláusula de rescisión del contrato.

    Al día siguiente de la publicación de dicho informe, el exsecretario de Salud de Reino Unido, Wes Streeting, calificó a los ejecutivos de Palantir de “villanos al estilo Blofeld” -en referencia al antagonista de la saga de James Bond- durante un evento en la conferencia SXSW de Londres, pero defendió la gestión de Palantir respecto a su utilización en los datos sanitarios de Reino Unido y se negó a pronunciarse sobre si el contrato debía rescindirse.

    El cofundador de Palantir Technologies, Peter Thiel. Foto: Archivo

    Al respecto, un portavoz de Palantir declaró: “Nos enorgullece que nuestro software contribuya a mejorar la atención médica, incluyendo 110.000 operaciones adicionales hasta la fecha, una reducción del 15% en los retrasos en las altas hospitalarias y un aumento del 7% en el número de personas que reciben un diagnóstico de cáncer en un plazo de 28 días. Como afirmó el exsecretario de Estado, esto es ‘absolutamente crucial para el futuro del Sistema Nacional de Salud y no existen muchas plataformas ni proveedores en el mundo capaces de lograrlo’”.

    Además, en el podcast, Clegg sugirió que, con el auge de la inteligencia artificial, Palantir podría verse fácilmente “desbancada o desafiada” por rivales con IA, e incluso ser reemplazada por alguno de ellos.

    Si bien Palantir promociona sus capacidades de IA, su oferta principal consiste en plataformas de software que integran datos en los flujos de trabajo empresariales y gubernamentales, explicó The Guardian. Estas plataformas ya utilizan IA, pero Palantir no ha desarrollado sus propios modelos fundamentales de IA.

    El director ejecutivo de Palantir UK, Louis Mosley, declaró la semana pasada que “el Estado británico nos ha utilizado en dos departamentos que desde entonces han dejado de hacerlo y no ha tenido ningún problema en transferir los datos, la lógica y la propiedad intelectual que desarrollaron con nuestro software a otros proveedores. Por lo tanto, la idea de que formamos parte de un sistema de dependencia de un proveedor es falsa”.

    Clegg en Silicon Valley

    La trayectoria de Clegg en el corazón de la industria tecnológica estadounidense comenzó en 2018, cuando fue contratado como lobista por Meta tras la dimisión de su predecesor, Elliot Schrage, a raíz del escándalo de Cambridge Analytica, la filtración masiva de datos que reveló cómo la consultora política extrajo la información de casi 90 millones de usuarios de Facebook sin su consentimiento.

    Durante su etapa en Meta, Clegg gestionó las consecuencias de dicho escándalo y creó un organismo para supervisar las decisiones de moderación de contenido de Meta.

    Llegó a Meta poco después de la marcha de Sarah Wynn-Williams, antigua directora de políticas públicas de la compañía tecnológica, quien posteriormente escribió el libro Careless People, una crónica de su experiencia en la empresa. En el libro, describe una sucesión de errores, decisiones miopes y “letalmente negligentes” por parte de los ejecutivos de Meta, incluyendo supuesta colaboración con el Partido Comunista de China en materia de censura y alega casos de acoso sexual por parte de algunos líderes de la empresa.

    La autora de "Careless People" y exirectora de políticas públcias de Meta, Sarah Wynn-Williams. Foto: Archivo

    Wynn-Williams participó en el festival de Hay -encuentro literario de Gales-, pero se vio obligada a guardar silencio debido a las acciones legales interpuestas contra ella por Meta, que obtuvo una orden judicial de emergencia la víspera de la publicación, impidiéndole hablar públicamente sobre ciertos aspectos del libro.

    Anteriormente, había descrito Careless People como una “mezcla de afirmaciones obsoletas y previamente publicadas sobre la empresa y falsas acusaciones contra nuestros ejecutivos”.

    Más sobre:Silicon ValleyMETAMAGADonald TrumpNick CleggReino UnidoEstados UnidosMundo

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