¿Por qué Dimona, el corazón de la investigación nuclear israelí, es un objetivo para Irán?

Esta imagen de archivo, tomada de un video emitido el 7 de enero de 2005 por el canal de televisión israelí Canal 10, muestra lo que el canal afirma ser la instalación nuclear ultrasecreta de Israel en la ciudad de Dimona, al sur del país.

Irán arremete contra Israel golpeando una zona de investigación nuclear. El sábado, las Fuerzas Armadas de la República Islámica lanzaron una oleada de misiles balísticos contra varias ciudades del país gobernado por Benjamin Netanyahu.

A pesar de que los sistemas de interceptación israelíes fueron activados, uno de los misiles cayó en la localidad de Dimona, donde se ubica el Centro de Investigación Nuclear del Néguev, y causó al menos 47 heridos, entre ellos dos personas en estado grave, según los servicios de salud.

IMPACT AFTERMATH: Mass casualties, injuries and widespread damage are reported after Iran targets Israeli cities Dimona and Arad with strikes. pic.twitter.com/sNZcFFSh3x — Fox News (@FoxNews) March 22, 2026

Tiempo después, las sirenas antiaéreas volvieron a sonar en esta región del sur de Israel cuando se registró un segundo impacto. El lugar de la caída: la localidad de Arad, ubicada a alrededor de 30 kilómetros de Dimona.

Según las entidades de emergencia, que atendieron el suceso, al menos 75 personas resultaron heridas, de las cuales 10 están en estado grave.

Sin embargo, el Gobierno israelí informó que continúa buscando ciudadanos, que podrían haber quedado debajo de los escombros.

En respuesta a los dos ataques iraníes el primer ministro, Benjamin Netanyahu, aseveró que “esta es una noche muy difícil en la campaña por nuestro futuro”, aunque señaló que están “determinados a continuar atacando a sus enemigos “en todos los frentes”.

Prime Minister Benjamin Netanyahu, today, at the site of the missile hit in Dimona:



“If anyone needed an explanation of why Iran is the enemy of civilization, and the enemy and the danger to the entire world. You got it in the last 48 hours. https://t.co/IZoJ1snuSw pic.twitter.com/dziq31IGBH — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) March 22, 2026

La agencia de noticias estatal iraní Tasnim reportó que las Fuerzas Armadas de su país fueron las que lanzaron los ataques contra Dimona y Arad, en lo que fue una contraofensiva por los bombardeos israelíes y estadounidenses contra el territorio de la República Islámica. Específicamente se refieren a los ataques aéreos contra el complejo atómico de Natanz, por las tropas de los Gobiernos de Netanyahu y Trump.

Tanto en la denominada guerra de los 12 días, en junio de 2025, como en el conflicto actual, Israel y Estados Unidos han convertido el programa nuclear iraní en objetivo prioritario de sus bombardeos, con el argumento de que la República Islámica busca desarrollar armas nucleares.

¿Por qué es importante el Centro de Investigación Nuclear del Néguev para Israel?

El Centro de Investigación Nuclear del Néguev se encuentra ubicado en la jurisdicción de Dimona, varios kilómetros adentro del desierto.

Iranian missile attacks on Arad and Dimona targeted innocent Jews, Muslims, and Christians alike.



But this regime knows no limits.



With its 2,500-mile range ballistic missile attack on Diego Garcia, the Iranian regime showed why it is a critical threat to the whole world. pic.twitter.com/s9HgJJAodg — יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) March 22, 2026

El lugar está fuertemente protegido por los servicios de seguridad israelíes y consta de 10 edificios, rodeados por vallas electrificadas, puestos de control y baterías de misiles antiaéreos, distribuidos en aproximadamente 36 kilómetros cuadrados.

Imágenes satelitales, según analistas, muestran que posiblemente el Gobierno israelí tiene un reactor nuclear en el complejo y guarda combustible atómico gastado en centros de almacenamiento especializados.

Según información pública, el complejo fue construido a finales de los 50 y durante décadas sirvió como un sitio de investigación académica. Mientras que documentos desclasificados por la CIA señalan que Israel habría desarrollado en Dimona y sus alrededores sus primeros dispositivos nucleares.

The Iranian regime devastated Arad and Dimona by deliberately striking civilians with missiles. Over 100 people were injured, including children. A blatant war crime. Pure terrorism. pic.twitter.com/e0kpFpdZ6n — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) March 21, 2026

Parte de lo que se sabe acerca de este lugar, cuya información es de carácter reservado, es gracias a Mordechai Vanunu, un antiguo técnico que trabajó en Néguev, que filtró fotografías de componentes de plutonio y un modelo a escala real de una bomba termonuclear al Sunday Times en 1986.

Posteriormente, Vanunu fue capturado por miembros del Mossad y los servicios de inteligencia israelíes. En consecuencia, fue condenado por la justicia de Israel y estuvo preso hasta 2004. Su familia y colectivos ciudadanos denunciaron durante años atropellos y maltratos en su contra.

En septiembre de 2025, meses después de la denominada guerra de los 12 días, según información recolectada por The Times of Israel, la televisión estatal iraní aseguró estar en posesión de supuestas imágenes, que habrían sido grabadas al interior del reactor de Dimona, junto con los documentos de 100 científicos que trabajarían en el programa atómico militar israelí.

Since the Dimona nuclear reactor in Israel’s Negev Desert was first exposed in December 1960, the country’s nuclear project has remained the subject of extensive research, books, and investigative reporting, with a recent report claiming that Germany “secretly financed” the… pic.twitter.com/VEG5WGSmzk — Middle East Monitor (@MiddleEastMnt) March 15, 2026

Además, en un testimonio del ministro de Inteligencia de Irán, Esmail Khatib, asesinado esta semana en medio de un bombardeo israelí, Irán tendría en su poder cientos de documentos que detallan el alcance del programa atómico de la Administración de Benjamin Netanyahu.

¿Qué se sabe del programa nuclear de Israel?

Hasta el momento Israel nunca ha confirmado o negado que posea armamento nuclear. Sin embargo, el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo incluyó a Israel en su lista de estados con armas nucleares en junio de 2025 y estimó que Israel posee más de 80 ojivas nucleares.

Satellite images show intensified construction at Israel’s secretive Shimon Peres Negev Nuclear Research Center near Dimona, long suspected to be tied to its nuclear weapons program.



Experts say it could be a new heavy water reactor for plutonium production or even a warhead… pic.twitter.com/HYlXlSVZcN — Clash Report (@clashreport) September 3, 2025

Desde su creación en 1948, Israel se ha negado a firmar el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares y permanece por fuera de marcos internacionales sobre este tipo de armamento, que han sido firmados por países como Francia y Reino Unido.

En 1996, Israel firmó el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, pero nunca lo ratificó.

The IAEA is aware of reports of an incident in the city of Dimona, Israel, involving a missile impact and has not received any indication of damage to the nuclear research center Negev.



Information from regional States indicates that no abnormal radiation levels have been… pic.twitter.com/vJ6AlNHGmO — IAEA - International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) March 21, 2026

Sin embargo, actualmente no existen registros públicos de que el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) o alguna agencia de Naciones Unidas haya visitado formalmente el centro atómico ubicado en Dimona

En 2018, el primer ministro, Benjamin Netanyahu, dio un discurso en medio de un evento en el complejo atómico de Néguev. En dichas declaraciones el líder político ultraderechista aseveró que “quienes amenazan con aniquilarnos se exponen a un peligro similar y, en cualquier caso, no lograrán su objetivo”.