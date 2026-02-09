Premier británico pierde a un segundo asesor clave como consecuencia del escándalo Mandelson-Epstein

El jefe de comunicaciones de Keir Starmer, Tim Allan, renunció el lunes, afirmando que daba paso a un nuevo equipo que apoyaría al primer ministro británico, quien enfrenta duras críticas por su decisión de nombrar a Peter Mandelson como embajador en Estados Unidos.

La salida de Allan se produce justo un día después de que el asesor más cercano de Starmer, Morgan McSweeney, renunciara, alegando que asumía la responsabilidad de impulsar el nombramiento de Mandelson, cuyos estrechos vínculos con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein han suscitado dudas sobre el criterio de Starmer y su capacidad de gobierno.

Breaking news: Downing Street director of communications Tim Allan has stepped down as a scandal over Sir Keir Starmer’s appointment of Lord Peter Mandelson as US ambassador threatens to engulf his premiership. https://t.co/qn8ENOngx3 pic.twitter.com/0sP5gyJR4p — Financial Times (@FT) February 9, 2026

Starmer se dirigió al personal de su oficina de Downing Street, instándolos a mantenerse unidos. “Debemos demostrar que la política puede ser una fuerza positiva”, les dijo.

“Creo que sí. Creo que lo es. Seguimos adelante desde aquí. Avanzamos con confianza mientras seguimos transformando el país”, agregó.

UK PM Keir Starmer's director of communications Tim Allan quits "to allow new No 10 team to be built" - follow live https://t.co/WQylSGYAB7 — BBC Breaking News (@BBCBreaking) February 9, 2026

Starmer esperaba que Allan, nombrado en septiembre para reforzar la operación de Downing Street, que se encontraba en dificultades, ayudara al gobierno a conseguir una mayor audiencia en los medios británicos. Sin embargo, el exasesor del exprimer ministro Tony Blair fue criticado a menudo por su lentitud para tomar decisiones.

“He decidido dimitir para permitir la creación de un nuevo equipo para el número 10 (Downing Street). Le deseo mucho éxito al primer ministro y a su equipo”, declaró Allan.

La líder del opositor Partido Conservador, Kemi Badenoch, acusó a Starmer de ser incapaz de dirigir su gobierno.

“Es como una bolsa de plástico que se lleva el viento. Necesitamos que se controle, y si no puede, alguien más del Partido Laborista debería hacerlo, o deberían convocar elecciones”, declaró Badenoch a Sky News.

Political Editor @ChristopherHope reacts as Keir Starmer's Director of Communications Tim Allan resigns amid calls for the PM to step down over his appointment of Peter Mandelson as US ambassador. pic.twitter.com/WZdMpFW5fZ — GB News (@GBNEWS) February 9, 2026

La tormenta política surge de la decisión de Starmer en 2024 de nombrar a Mandelson para el puesto diplomático más importante de Reino Unido, a pesar de saber que tenía vínculos con Epstein.

Starmer despidió a Mandelson en septiembre tras la publicación de correos electrónicos que demostraban que mantenía una amistad con Epstein tras la condena del financiero en 2008 por delitos sexuales que involucraban a una menor. Los críticos afirman que Starmer debería haber sido más precavido al nombrar a Mandelson, de 72 años, una figura polémica cuya carrera ha estado plagada de escándalos financieros o éticos.