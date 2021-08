Presidenta de partido opositor a régimen de Daniel Ortega huyó a Costa Rica para evitar detención

Hace 1 hora

Afiche del presidente Daniel Ortega y su mujer, que sigue en campaña, mientras arrestan o huyen opositores a su gobierno. Foto: Reuters

“Ya nadie está seguro. (Quedarse) no tenía sentido, me iban a llevar presa o me iban a deportar”, dijo durante una entrevista en Telenoticias, popular noticiero de Costa Rica, la presidenta del partido Ciudadanos por la Libertad (CxL) de Nicaragua, Carmella Rogers, conocida como Kitty Monterrey. A la dirigente de 71 años, de padre estadounidense y madre nicaragüense, le fue anulada la semana pasada su cédula de identidad nicaragüense y, dos días después, le cancelaron su pasaporte como nacional. La acciones contra CxL y la salida de Monterrey ocurren a tres meses de las elecciones presidenciales y cuando el gobierno sandinista ha detenido a 32 opositores, a quienes acusa de traición a la patria.