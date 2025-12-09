VOTA INFORMADO por $1100
    Mundo

    Presidenta saliente de Honduras condena la injerencia de Trump en las elecciones: “Violó el principio más sagrado”

    Xiomara Castro dijo que denunciará estas acciones, que califica como "golpe electoral", ante la ONU, la UE y otros organismos internacionales.

    Por 
    Europa Press
    La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, pronuncia un discurso durante una ceremonia para conmemorar el aniversario de la Fuerza Aérea Hondureña en la Base Aérea Hernán Acosta en Tegucigalpa, el 21 de abril de 2023. Foto: Archivo FREDY RODRIGUEZ

    La presidenta saliente de Honduras, Xiomara Castro, ha condenado este martes la injerencia del inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, en las reñidas elecciones presidenciales en el país latinoamericano, marcado por los reiterados problemas con el escrutinio y por las declaraciones del magnate neoyorquino.

    “Desde aquí, desde esta casa de la justicia, condeno la injerencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (...) Violó el principio más sagrado de nuestra Constitución: la soberanía reside en el pueblo, exclusivamente en el pueblo hondureño”, ha declarado la mandataria.

    Así, Castro ha recordado que Trump -que pidió el voto para el candidato del conservador Partido Nacional, Nasry Asfura- “amenazó” con consecuencias al pueblo hondureño en caso de que diera el voto, según la jefa de Estado, “a una valiente y patriota candidata del Partido Libre, Rixi Moncada”.

    En este sentido, ha denunciado que “el pueblo, en estas elecciones, ha sido sometido a coacción, chantaje, extorsión, trampas, fraudes, manipulación del (sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares) TREP”. “Estas amenazas constituyen un ataque directo a la voluntad popular”, ha subrayado.

    Así, ha adelantado que denunciará estas acciones, que califica como “golpe electoral”, ante la ONU, la UE y otros organismos internacionales, puesto que su gobierno “dio todas las garantías” para un proceso electoral “libre y transparente” y el “pueblo asistió y participó valientemente y decidido en las urnas”.

    De hecho, Castro ha criticado que Washington indultara y liberara durante el proceso electoral -“por intereses políticos”- al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández (2014-2022), condenado en Estados Unidos a 45 años de prisión por narcotráfico. “Podrán perdonarle la pena, pero sus delitos y crímenes al pueblo, eso no se olvida”, ha concluido.

    Más de una semana después de la cita en las urnas, el escrutinio, que no se ha dado por finalizado, da a Asfura como el candidato más votado, con un 40,53% de los apoyos, frente a Salvador Nasralla, que tiene el 39,1% de los votos. Muy por detrás les sigue la candidata oficialista, con el 19,30% de los apoyos. Mientras continúa el conteo, Nasralla ha denunciado “robo” y “fraude”.

