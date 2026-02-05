SUSCRÍBETE POR $1100
    Presidente de Cuba ofrece diálogo abierto con Estados Unidos, pero advierte que no aceptará “presiones” de Donald Trump

    Sobre el desabastecimiento de petrolero, Miguel Díaz-Canel aseguró que su gobierno prepara un plan por “desabastecimiento agudo de combustible”. “Vamos a vivir tiempos difíciles", reconoció.

    Fernando FuentesPor 
    Fernando Fuentes
    El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, pronuncia un discurso durante un acto masivo de denuncia ante la agresión militar estadounidense contra Venezuela, en la Tribuna Antiimperialista, en La Habana, el 3 de enero de 2026. Foto: Xinhua/Joaquín Hernández [e]JOAQUIN HERNANDEZ

    En momentos en que Washington multiplica sus amenazas contra la isla, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, aseguró este jueves que La Habana “está dispuesta a un diálogo con Estados Unidos” sobre “cualquier tema”, pero “sin presiones, sin precondicionamientos, en una posición de iguales y de respeto a nuestra soberanía“. Díaz-Canel, sin embargo, no llegó a confirmar si esas conversaciones se están llevando a cabo como han publicado algunos medios.

    En una inusual comparecencia televisada, en la que respondió a preguntas tanto de la prensa oficial como de medios extranjeros, Díaz-Canel señaló que la isla está en disposición de hablar con Washington desde una “posición de respeto” a la “soberanía”, “independencia” y la “autodeterminación” del país caribeño sin “abordar temas” que, para el Ejecutivo de La Habana, se puedan “entender como injerencias en nuestros asuntos internos”.

    “De un diálogo como ese se puede construir una relación de vecinos civilizada” y “de beneficio mutuo”, subrayó el presidente cubano.

    Entre las temáticas en las que el gobierno cubano estaría dispuesto a abordar con Estados Unidos están los “temas migratorios, de seguridad, de la lucha contra el narcotráfico, la lucha contra el terrorismo, medioambientales (…) la colaboración científica“, entre otros.

    En medio de las tensiones con la administración de Donald Trump, que la semana pasada declaró a Cuba una “amenaza extraordinaria” para su seguridad nacional y anunció aranceles a los países que le suministren petróleo, el presidente cubano anunció que el país ha iniciado un “plan de preparación para la defensa” por la creciente agresividad de EE.UU. en la región. “Es un deber soberano ante una agresión prepararnos para la defensa”, sentenció.

    Sobre el desabastecimiento de petrolero, Díaz-Canel aseguró que su gobierno prepara un plan por “desabastecimiento agudo de combustible” ante las presiones de EE.UU. “Vamos a vivir tiempos difíciles. Estos, en particular, son muy difíciles“, reconoció el presidente cubano.

