Presidente de Ecuador desmiente a Gustavo Petro tras acusaciones de bombardeos en Colombia

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, rechazó este martes las afirmaciones de su homólogo colombiano, Gustavo Petro, quien en la víspera denunció ataques aéreos desde territorio ecuatoriano. “Están bombardeándonos desde el Ecuador y no son grupos armados”, dijo.

“Estamos bombardeando campamentos en nuestro territorio, infraestructura de guerrilla, que Petro deja andar libre y cruzar la frontera”, respondió el presidente ecuatoriano, en declaraciones al periodista colombiano Luis Carlos Vélez.

Desde el primer día hemos combatido al narcoterrorismo en todas sus formas: a los que operan en las calles y a los que, desde la política o incluso desde la función judicial, se prestan para proteger a los delincuentes.



Hoy, junto a la cooperación internacional, continuamos en… — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) March 17, 2026

En un mensaje en redes sociales, el mandatario ecuatoriano respondió a la denuncia vertida el lunes por el presidente colombiano, Gustavo Petro, quien afirmó durante una reunión con sus ministros que el territorio colombiano estaba siendo bombardeado desde Ecuador.

Petro, que sostiene una disputa comercial con Noboa, aseguró que su gobierno tiene pruebas de un ataque con una “bomba” lanzada desde un avión cerca de la línea limítrofe. “Están bombardeándonos desde el Ecuador y no son los grupos armados” ilegales, dijo durante una reunión televisada con sus ministros.

Asimismo, Petro agregó que pidió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que “actúe” ante este supuesto bombardeo. “Pedí que llame al presidente de Ecuador porque nosotros no queremos ir a una guerra”, añadió, sin precisar la fecha en la que realizó la solicitud.

🔴ENVIVO ECUADOR DESMIENTE A #PETRO. Noboa niega que hubiera bombardeado Colombia. Velez Por La Mañana https://t.co/G6GPD8Gx4n — Luis Carlos Vélez 🌎 (@lcvelez) March 17, 2026

“Presidente Petro, sus declaraciones son falsas; estamos actuando en nuestro territorio, no en el suyo”, señaló Noboa al afirmar que, junto a la “cooperación internacional”, están “bombardeando los lugares que servían de escondite para estos grupos, en gran parte colombianos que su mismo Gobierno permitió infiltrarse en nuestro país por descuido de su frontera”.

Desde la noche del pasado domingo rige en cuatro provincias de Ecuador un toque de queda nocturno para intensificar los operativos en la “guerra” que desde hace más de dos años Noboa declaró al crimen organizado, lo que aparentemente incluye bombardeos y uso de explosivos contra viviendas e inmuebles supuestamente usados por las organizaciones criminales.

Los bombardeos en la frontera de Colombia y Ecuador no parecen ser ni de los grupos armados, no tiene aviones, ni del la fuerza pública de Colombia. Yo no he dado esa orden.



Hay 27 cuerpos calcinados y la explicación no es creíble. Las bombas están en el piso cerca a familias,… pic.twitter.com/XStGFXhI2t — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 17, 2026

Asimismo, Noboa acusó al país vecino de acoger a la familia del narcotraficante y líder criminal José Adolfo Macías Villamar, “Fito”, además de a la excandidata presidencial del correísmo Luisa González.

“Nosotros no daremos un paso atrás. Mientras en Colombia les dan espacio a la familia de ‘Fito’, que cruzaron al país en pleno toque de queda nacional, coincidentemente al mismo tiempo que la excandidata Luisa González. Nosotros seguiremos limpiando y levantando a Ecuador”, concluyó Noboa.

Las relaciones entre Colombia y Ecuador no pasan por su mejor momento. Al cruce de reproches y ataques dialécticos entre ambos gobiernos se suma la guerra comercial iniciada en enero, cuando Quito anunció la imposición de aranceles de un 30%, que luego escaló al 50%, a las exportaciones colombianas, en respuesta a la supuesta permisividad de Bogotá con el narcotráfico. Ecuador también incrementó en más de un 90% la tarifa del transporte de petróleo colombiano a través del Oleoducto Transecuatoriano.

Colombia decidió actuar con reciprocidad y gravó también al 50% varios de las exportaciones ecuatorianas y suspendió además de manera momentánea la venta de energía al país vecino.

Entre Colombia y Ecuador ya hubo una ruptura de relaciones diplomáticas en 2008, cuando militares de Colombia ingresaron en territorio ecuatoriano para bombardear un campamento de las Fuerzas Armadas de Revolucionarias de Colombia (FARC), en el que murió el líder guerrillero Raúl Reyes.