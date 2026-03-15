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    Primer ministro británico está considerando enviar miles de drones interceptores a Medio Oriente

    Funcionarios del Ministerio de Defensa de la nación europea ya están estudiando la posibilidad de enviar interceptores antidrones Octopus, los cuales fueron desarrollados en Ucrania y ahora son fabricados en tierras británicas.

    Por 
    Lya Rosen
    El primer ministro británico, Keir Starmer. Leon Neal/Pool via REUTERS/File Photo. Leon Neal

    El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, estaría barajando la posibilidad de enviar miles de drones interceptores a Medio Oriente, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidiera este sábado ayuda para asegurar el estrecho de Ormuz.

    En un mensaje publicado en su plataforma Truth Social esta mañana, Trump propuso una misión naval internacional para mantener el estratégico paso marítimo, que conecta el golfo Pérsico con el mar Arábigo, “abierto y seguro”, emplazando a países como China, Francia, Japón, Corea del Sur y Reino Unido a tomar acciones

    De acuerdo al periódico The Telegraph, oficiales del Ministerio de Defensa británico ya están examinando si los interceptores antidrones “Octopus” podrían utilizarse para reforzar las defensas de su país contra los drones Shahed de Irán.

    Esto luego de que en Reino Unido comenzara la fabricación en masa de estos sofisticados drones “kamikaze” de bajo costo para que Ucrania los utilice contra Rusia, aumentando su producción hasta alcanzar las miles de unidades al mes.

    De acuerdo con el medio europeo, esta decisión puede interpretarse como un intento del primer ministro británico para contrarrestar las críticas de Trump y de figuras militares por su respuesta “débil” a la guerra contra el régimen iraní.

    Por ello, ante la petición del mandatario estadounidense de enviar naves al estrecho de Ormuz para desbloquear el crucial paso petrolero, el gobierno de británico está considerando el despliegue de un buque en el Golfo, pero aún no ha adoptado una decisión definitiva.

    Sin embargo, una fuente del departamento de Defensa declaró que además se estaba considerando el mencionado despliegue de drones interceptores para combatir el “eje de agresión” entre Rusia e Irán.

    El dron interceptor Octopus. Imagen: Oficina del Presidente de Ucrania.

    “Los ucranianos son los mejores deteniendo estos drones, ya que lo han estado haciendo durante los últimos cuatro años. Estamos desempeñando un papel protagónico aquí, trabajando con los ucranianos como ninguna otra nación lo hace para desarrollar y fabricar sistemas antidrones e interceptores de drones, diseñados para eliminar los drones Shahed”, afirmó el funcionario.

    En la misma línea, aseguró que “Ucrania es claramente la máxima prioridad para esta capacidad. Pero más allá de eso, el eje de agresión entre Rusia e Irán es evidente. Los drones tipo Shahed son una parte fundamental de los arsenales de ambos países.”

    Mientras continúa este conflicto (en Medio Oriente), debemos considerar seriamente cómo podemos incorporar la experiencia y la innovación ucranianas, y garantizar que los ucranianos se beneficien de ello en términos de un mayor apoyo a su heroica resistencia contra Putin. Y los beneficios potenciales, tanto para la defensa del Reino Unido como para nuestros socios, son evidentes”, apuntó finalmente.

    Como detalló el periódico, en enero pasado el Secretario de Defensa de Reino Unido, John Healey, anunció una colaboración para permitir la fabricación en su territorio de los drones interceptores de última generación, que cuestan US$ 3.000 dólares y han sido desarrollados por ingenieros ucranianos.

    Los cuales, tras su fabricación, serán enviados por miles a Kiev para que el ejército ucraniano pueda defenderse de los ataques rusos. Los mismos que los funcionarios del Ministerio de Defensa ahora están estudiando enviar también a Medio Oriente.

    Más sobre:Keir StarmerReino UnidoPrimer ministroMedio OrienteInterceptores de dronesIránEstados UnidosEstrecho de OrmuzUcraniaMundo

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